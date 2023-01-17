100 лет назад Australian Open игрался в зоопарке. Теперь турнир гребёт миллионы

Головная боль практически всех турниров «Большого шлема» – освоение новых территорий. Australian Open не исключение. До возведения «Мельбурн-парка» в 1988 году турнир ютился в пригороде Мельбурна Коойонге и после переезда увеличил посещаемость со 140 до 266 тысяч человек. Сегодня спортивно-развлекательный комплекс расстроился до проектной мощности в 900 тысяч зрителей, и это явно не предел.

Австралийский мэйджор приносит огромную выгоду организаторам, которые в этом году в очередной раз подняли призовой фонд, который составил $ 52 млн. Это второй показатель среди всех «Шлемов».

Победитель Australian Open — 1976 заработал всего $ 7,5 тыс.

В начале истории Australian Open (тогда турнир ещё назывался Australasian Championships) его организаторы и мечтать не смели о таком размахе, ведь в первые годы соревнование не имело постоянной прописки. Теннисные сражения проходили в Сиднее, Мельбурне, Аделаиде, Брисбене, Перте, а в двух сезонах турнир даже состоялся в соседней Новой Зеландии – в Крайстчерче (1906) и Гастингсе (1912). Сегодня сложно представить, чтобы трофей победителю турнира вручали под блеянье коз и рычание медведей, но больше 100 лет назад так и было – в 1909 году в теннис сыграли на территории городского зоопарка в Перте.

Старт Открытой эры в 1969 году, когда к турниру были допущены профессионалы, не добавил Australian Open популярности, не говоря уже о прибыли. Топовые игроки часто пропускали прописавшиеся с 1972 года в Мельбурне соревнования из-за их удалённости, неудобных дат (турнир проводился незадолго до Рождества) и низкого призового фонда. В чемпионате не всегда участвовали даже австралийцы, что уж говорить о европейцах – путь из Лондона на корабле занимал полтора месяца. Неудивительно, что в 1976 году главной сенсацией всех времён стал занимавший 212-ю строчку рейтинга Марк Эдмондсон – победа в турнире принесла ему всего $ 7,5 тыс.

Роджер Федерер с коалой Фото: Chris Hyde/Getty Images

В Австралии ни разу не играли ключевые игроки эпох – Билл Тилден, Бобби Риггс, Рене Лакост. Великий Бьорн Борг выступил в Мельбурне лишь однажды и назвал турнир «бесполезным», потому что за него начисляли меньше очков, чем на других «Шлемах». Ещё одной помехой австралийскому мэйджору считался престижный Итоговый турнир, проводившийся всего неделю спустя после Australian Open и заметно превосходивший австралийцев по призовым. Доходило до того, что организаторы платили топовым игрокам за приезд.

Несмотря на то что турнир проводится с 1905 года, женщин допустили к соревнованиям лишь в 1922-м. Этот факт позволил Международной федерации лаун-тенниса принять решение о признании турнира четвёртым мэйджором наравне с чемпионатами США, Англии и Франции. Первой чемпионкой стала Маргарет Моулсворт, после чего началась эра Дафны Акхёрст, на счету которой пять титулов из шести с 1925 по 1930 год. 29-летняя чемпионка могла зажигать и дальше, но в 1933 году трагически умерла от внематочной беременности. С тех пор женский трофей Открытого чемпионата Австралии носит её имя.

Три этапа реконструкции общей стоимостью $ 1 млрд

«Недошлем», как долгое время называли Australian Open, начал стремительно прогрессировать только в конце 1980-х. Международная федерация тенниса побудила Ассоциацию лаун-тенниса Австралии изменить место проведения турнира, потому что стадион на окраине Мельбурна в Коойонге был слишком мал для уровня мэйджора. В 1988-м «Шлем» впервые провели в «Мельбурн-парке» – изменилось не только место дислокации, но также сроки (середина января вместо конца декабря) и покрытие. Вместо травы стали играть на синем харде Rebound Ace, но в начале 1990-х его заменили на Plexicushion. Этот синий хард (его используют по всей стране) менее восприимчив к жаре, что снизило риск травм.

Построенный в деловом районе Мельбурна по индивидуальному заказу за $ 94 млн теннисный комплекс открыл мир новых возможностей. Его венцом стала первая в своём роде на любом теннисном стадионе мира крыша над центральным кортом – такие изменения позволили мэйджору с ходу вдвое увеличить количество болельщиков. Ещё одной фишкой, которую потом подхватили в Нью-Йорке и Париже, стали ночные сессии.

«Мельбурн-парк» Фото: Scott Barbour/Getty Images

После очередной реконструкции в 1990-х к 15-тысячной арене Рода Лэйвера добавились еще два стадиона с крышей – 10-тысячная Hisense и семитысячная «Маргарет Корт». В 2010 году правительство штата Виктория объявило о многомиллионных инвестициях в усовершенствование инфраструктуры «Мельбурн-парка». Первый этап (2010–2015) стоимостью $ 366 млн включил в себя строительство многоуровневого паркинга до 1000 автомобилей и 28 автобусов, Национального теннисного центра, а также увеличение на полторы тысячи мест арены «Маргарет Корт».

Главной достопримечательностью второго этапа (2015–2020; $ 368 млн) стало строительство и открытие в 2019 году современного центра для тренировок и отдыха игроков Player Pod. «Огромные раздевалки, лучшие условия для восстановления, рестораны, бассейны – просто не к чему придраться», – восклицает Энди Маррей. В 2017 году был торжественно открыт пешеходный мост Тандеррум длиной 300 м, соединяющий «Мельбурн-парк» с центральным деловым районом Мельбурна Биррарунг Марр. Здесь проходят активности AO Live Stage – фестиваль с участием музыкальных групп, а также уличной еды.

На третий этап реконструкции, стартовавший в 2020 году, правительство штата Виктория выделило $ 271,5 млн. Спустя два года в «Мельбурн-парке» появился новый выставочный корт на 5000 мест, получивший название «Kia Arena». Его главная фишка состоит в том, что он частично утоплен в землю и имеет конструкцию с открытой крышей, которая обеспечивает тень и защиту от непогоды для болельщиков. В данный момент идёт строительство нового конференц-центра и центра мероприятий CENTERPIECE.

Контракт с телевизионной платформой на $ 100 млн за сезон

Сегодня Australian Open ничем не напоминает убогий турнир, который болельщики могли видеть ещё в 1980-х, когда на большинстве арен с одной стороны устанавливались временные трибуны, а с другой зрители наблюдали за поединками, сидя на траве. Такому прогрессу способствовали не только крутые капиталовложения, но и незаурядное умение вести бизнес. Превращение турнира в «Счастливый шлем», как когда-то его охарактеризовал Роджер Федерер, произошло во многом благодаря директору Крэйгу Тайли.

Южноафриканский менеджер встал у руля Australian Open ещё в 2007 году и привлёк интерес к турниру спонсоров с мировым именем. «Шлем» спонсируют такие монстры, как южнокорейский автогигант Kia (контракт на $ 110 млн на пять лет), швейцарская часовая компания Rolex ($ 10 млн в год), австралийская финансовая группа ANZ Banking Group ($ 7 млн в год, китайская винокурня Luzhou Laojiao ($ 20 млн в год), а также одна из крупнейших мировых авиакомпаний Emirates и международная платёжная система Master Card. Условия контрактов с последними двумя брендами не разглашаются.

Рафаэль Надаль после победы на Australian Open – 2022 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Как и другим «Шлемам», основной доход Australian Open приносит продажа телевизионных прав. С 2019 года роль эксклюзивного транслятора принадлежит медиахолдингу Nine Media Company. В конце прошлого года Nine, у которой есть права на показ всех «Шлемов», заключила с австралийским мэйджором новое пятилетнее соглашение до 2029 года. Его стоимость составила $ 65 млн за сезон.

Australian Open неплохо зарабатывает и вне рамок проведения мэйджора. На стадионах комплекса проходят музыкальные концерты, выставки, турниры по другим видам спорта, свадьбы и благотворительные мероприятия. Пару лет назад по турниру сильно ударила пандемия, поэтому на проведение турнира 2021 года им пришлось взять кредит на $ 42 млн, но организаторы убеждены – все затраты окупятся в будущем. «Мы могли отменить турнир и сэкономить, но решили подарить жителям Мельбурна, штата Виктория и всей Австралии радость и гордость – по ходу пандемии больше никто не смог привезти столько звёзд», – гордится Тайли.