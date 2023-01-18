«Ментально я разрушен». Откровения Рафаэля Надаля после сенсационного поражения на AO-2023

В среду на Australian Open — 2023 разразилась первая по-настоящему громкая сенсация. Действующий чемпион турнира Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, проиграл 65-й ракетке мира американцу Маккензи Макдональду — 4:6, 4:6, 5:7. Таким образом, Надаль, выигрывавший Открытый чемпионат Австралии в сезоне-2022, лишился возможности защитить титул. Год назад Рафаэль в пятисетовом финале сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева, отыгравшись с 0-2 по сетам.

«Что ж, Маккензи играл на отличном уровне. Я сражался, у меня были шансы, но он играл хорошо, а я — не очень. И в какой-то момент наступил конец. Вот и всё», — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции.

Травма

Уже по ходу матча стало ясно, что физическое состояние 36-летнего Надаля оставляет желать лучшего. Во втором сете ему пришлось брать медицинский перерыв из-за проблем с бедром. Несмотря на это, Рафаэль всё же доиграл встречу, хотя и признал, что подумывал о снятии с матча.

«Да, это бедро. Я уже несколько дней чувствовал что-то такое. Не знаю. Мы сейчас начнём это обсуждать. Но я не знаю, что происходит. Может, это мышцы, а может, всё вместе. У меня уже были проблемы с бедром. В прошлом уже приходилось проходить лечение. Но таких проблем не было. Сейчас у меня такое чувство, будто я не могу двигаться. Но пока я не пройду обследование, ничего не узнаю. Сложно определить, мышцы это, хрящи или всё вместе. Кстати, я уже устал это обсуждать. Я понимаю, но я проиграл. Я сражался до конца. Не знаю, выиграл бы в лучшем состоянии, но у меня было бы больше шансов, без сомнения.

Рафаэль Надаль Фото: Daniel Pockett/Getty Images

Я всё время рассматривал возможность сняться с матча. Но не спрашивал об этом физиотерапевта. Я сам должен был это понять. И старался играть так, чтобы не усугубить повреждение. Мне вообще не удавался бэкхенд. Не мог бегать за мячом. Я просто хотел закончить матч. И не спрашивал совета у своей команды. Я достаточно взрослый, чтобы сам принимать подобные решения. Будучи действующим чемпионом, я не хотел сниматься. Лучше уж так закончить.

Я проиграл — нечего сказать. Поздравляю соперника. Это спорт. Выкладывайся на полную до конца, вне зависимости от своих шансов. Это философия спорта. Это его суть. Я старался придерживаться этого всю свою карьеру. Но при этом, конечно, не усугубить повреждение, так как я не знал, что происходит», — рассказал испанец.

Эмоции

Также Надаль признался, что поражение стало для него тяжёлым ударом. «Да, можете себе представить, каково это. Мне нет нужды объяснять подобные чувства. Сейчас не тот момент, чтобы заниматься этим. Порой такие вещи огорчают. Бывает, такое трудно принять. Порой чувствуешь, что чертовски устал от всех этих травм. Не могу всё время говорить: жизнь прекрасна, оставайся позитивным, сражайся. Не сейчас. Завтра будет новый день. А сейчас тяжёлый момент.

Знаете, вообще-то я не могу жаловаться на жизнь. Речь о спорте, о травмах, о непростых моментах. Но не могу сказать, что ментально я не разрушен. Я солгал, сказав бы так. Мне тяжело. Но посмотрим. Надеюсь, ничего слишком серьёзного. В конце концов, три недели тренировок прошли позитивно. Искренне надеюсь, что не вылетел на долгое время. Было бы тяжело снова проходить всё это восстановление. Тут дело не только в восстановлении, но ещё и в том, что нужно собрать всё воедино, чтобы вернуться на высокий уровень».

Рафаэль Надаль Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Мотивация

Надаль за свою славную карьеру завоевал кучу титулов. Но пока Рафаэль не собирается заканчивать, хотя понимает, что когда-то это придётся сделать.

«Всё просто. Мне нравится то, чем я занимаюсь. Мне нравится играть в теннис. Я понимаю, что это не навсегда. Мне нравится чувствовать себя конкурентоспособным. Мне нравится сражаться за всё то, за что я сражался на протяжении половины своей жизни и даже дольше. Нетрудно это понять, не так ли?

Когда нравится заниматься чем-то одним, жертвовать чем-то есть смысл, потому что «жертвовать» — это вообще не то слово. Когда занимаешься тем, что нравится — это не жертвы. Это бывает в том случае, если занимаешься тем, что тебе не по душе. А в моём случае это не так. Но, конечно, устаёшь и огорчаешься — значительную часть моей карьеры занимают процесс восстановления и борьба со всеми этими вещами. Однако я хорошо справлялся с этим на протяжении карьеры. У меня уже был период, когда я не играл семь месяцев. Если меня опять ожидает такой период, вернуться в ритм, стать конкурентоспособным и бороться за то, что хочу, будет невероятно тяжело».