Потрясающий камбэк Александровой в матче с «наследницей Серены»! Россиянка в 3-м круге AO

В четверг, 19 января завершаются матчи 2-го круга в мужской и женской одиночных сетках. Надо отдать должное организаторам, что им удалось ликвидировать чехарду в расписании из-за двухдневной непогоды. И к 4-му дню соревнований игровой график вышел на привычный ритм за счёт того, что отложили парные матчи. Все пять россиянок, оставшиеся в одиночной сетке, оказались в нижней половине. И все должны были играть второй круг в четверг.

Первой из россиянок на корт вышла Екатерина Александрова, посеянная под 19-м номером. В соперницы ей досталась 26-летняя американка Тэйлор Таунсенд, ныне занимающая 135-е место и попавшая в основную сетку Australian Open – 2023 благодаря уайлд-кард. 11 лет назад Тэйлор выиграла юниорский Australian Open и подавала большие надежды. Неслучайно её называли наследницей Серены Уильямс. Лучший показатель Таунсенд на «Шлемах» за это время – 4-й круг US Open – 2019. Однако в 2021-м американка ушла в декрет и родила сына. А в сезоне-2022 Тэйлор вернулась в тур и даже дошла до финала US Open в парном разряде.

Сейчас в Мельбурне Таунсенд в первом круге разгромила француженку Диан Парри – 6:1, 6:1. Что касается Александровой, то россиянка на старте Australian Open тоже уверенно справилась с бельгийкой Исалин Бонавентюр – 6:2, 6:1. Ранее Александрова с ней не встречалась. Начало матча получилось для Екатерины обескураживающим. Всего за 31 минуту россиянка проиграла первую партию – 1:6, причём особенно неудачно Александрова действовала на второй подаче – 8% выигрыша. Екатерина нервничала, кричала в сторону бокса, но ничего не помогало. Во втором сете всё изменилось. Прежде всего, заметно увеличилось количество брака в игре американки. Это придало уверенности Александровой, которая стала брать свои подачи, а после счёта 2:2 и вовсе выиграла все оставшиеся геймы – 6:2. Счёт по партиям сравнялся – 1:1.

Ну а третий сет был отмечен бесконечными брейк-пойнтами и, прежде всего, на подаче американки. У Александровой был лишь один тяжелейший гейм на своей подаче в самом начале партии. Это противостояние продолжалось 11 минут, и с 7-го брейк-пойнта Таунсенд додавила россиянку – 2:0. Однако потеря своей подачи не выбила Екатерину из колеи. Она продолжила бороться за каждый мяч и сразу же сделала обратный брейк – 2:1, а затем ещё дважды взяла подачу соперницы. Волевая победы Александровой – 1:6, 6:2, 6:3. Всего за матч Екатерина реализовала 5 брейк-пойнтов из 14, а её соперница – 4 из 14.

Так Александрова стала первой представительницей России в 3-м круге женской сетки. Дальше ей играть с победительницей пары Контавейт – Линетт.