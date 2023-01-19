Провал Кудерметовой во втором круге AO! Вероника не справилась со 113-й ракеткой мира

В четвёртый день Australian Open — 2023 на турнире случилась сенсация со знаком «минус» для российских болельщиков. Девятый номер посева Вероника Кудерметова неожиданно уступила 21-летней американке Кэти Волынец, которая даже не входит в первую сотню мирового рейтинга. В первом сете Волынец сделала брейк при счёте 3:3, и этого хватило ей для победы в партии — 6:4. Во втором Кудерметова, казалось, перехватила инициативу, поведя 3:0 с брейком, и партия завершилась в её пользу — 6:2.

А вот в решающем сете вновь что-то сломалось. К сожалению, Веронике не удался камбэк. Она отдала две свои подачи на старте сета, после чего всеми силами пыталась исправить ситуацию, но потерпела неудачу. При счёте 4:2 в пользу Волынец соперницы выдали два длинных гейма, и оба они завершились в пользу американки. Вот так Кудерметова проиграла — 4:6, 6:2, 2:6. Нельзя не отметить, что вторая ракетка России допустила целых 47 невынужденных ошибок — это непозволительно много!

«Внезапно у тебя матчбол, и думаешь: вау, у меня матчбол против девятой сеяной. Начинаешь стремиться победить и думаешь, мол, будь что будет. Я никогда не играла на таком заполненном стадионе и чтобы так много людей давали мне энергию. Это потрясающе», — сказала Волынец на корте, комментируя победу.

«Волынец — очень серьёзная соперница», — отметил журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере».

Таким образом, Кудерметова не смогла совершить ещё один камбэк в 2023 году. А ведь она уже выдала два ярких возвращения в сезоне, который только начался. В первом круге второго турнира в Аделаиде россиянка сломила сопротивление двукратной чемпионки Australian Open Виктории Азаренко — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4 — а в четвертьфинале того же турнира обыграла 14-ю ракетку мира Даниэль Коллинз — 4:6, 7:6 (7:5), 6:1.

Что касается Волынец, то она превзошла сразу два своих личных достижения. Она впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема». До этого её лучшим результатом был второй круг «Ролан Гаррос» в 2022 году. На Уимблдоне и на US Open Кэти ещё не побеждала в первом раунде. Кроме того, Волынец впервые обыграла действующую представительницу первой десятки рейтинга WTA. Чтобы попасть в основную сетку AO-2023, американке пришлось преодолеть квалификацию. Примечательно, что все три её матча оказались трёхсетовыми. А в первом круге турнира спортсменка уверенно обыграла россиянку Евгению Родину — 6:3, 6:2.

В итоге у женщин на Australian Open — 2023 прекратили борьбу уже две представительницы топ-10. И обе представляют Россию. Накануне восьмая ракетка мира Дарья Касаткина сенсационно проиграла соотечественнице Варваре Грачёвой.