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Камбэк Энди Маррея в матче 2-го круга Australian Open — 2023 с Коккинакисом: бурная реакция, рекорды, подробности

«Король камбэков!» Бурная реакция на эпическую битву Маррея и Коккинакиса на АО
Александр Насонов
Камбэк Энди Маррея
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Энди Маррей — железный человек. Теперь официально. Британский спортсмен, играющий с металлом в бедре, подарил миру фантастический матч, который сразу же вошёл в историю не только тенниса, но и спорта как такового. Казалось бы, что может быть примечательного во встрече второго круга Australian Open, в котором играет герой не такого уж недавнего прошлого, чью карьеру испортили травмы, и Танаси Коккинакис, любимец местной публики, который не входит даже в топ-150 рейтинга ATP?

Действительность превзошла самые смелые ожидания. Тем, кто не видел встречу, впору кусать локти. Такое повторится не скоро.

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В матче, в котором пришлось сыграть все пять сетов, всё вроде бы шло к победе Коккинакиса. У 26-летнего спортсмена по определению явно больше сил, чем у 35-летнего. Австралиец выиграл первые две партии — 6:4, 7:6 (7:4). После такого сломался бы кто угодно. Но не таков Маррей. Одному богу известно, где и как Энди нашёл силы, чтобы переломить ход матча. Третий сет шотландец взял на тай-брейке. Четвёртый и пятый — сделав один-единственный брейк в каждой из партий. Но этого хватило для победы. Свою подачу Маррей уже не отдавал. 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5 — таков итог этого героического камбэка в исполнении британца. Соперники ушли с корта в пять часов утра по местному времени. Занавес.

Australian Open (м). 2-й круг
19 января 2023, четверг. 14:20 МСК
Энди Маррей
66
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 4 7 7 6 7
6 		7 7 6 5 3 5
             
Танаси Коккинакис
159
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

А представляете, как обидно должно быть Коккинакису? 37 эйсов, 102 виннерса… Как такого не хватило для победы?! «Этот чёртов спорт», — только и написал Танаси после матча в своём «твиттере».

А что сказал Маррей? «Просто невероятно, что мне удалось перевернуть это. Танаси невероятно подавал, круто работал форхендом. Не понимаю, как мне удалось пройти через это. Теперь у меня больше всего отыгрышей со счёта 0:2. У меня есть такой опыт. Полагаюсь на него и на драйв. Борьба, любовь к игре и сражению, уважение к этому соревнованию — вот почему я продолжал бороться», — приводит его слова пресс-служба ATP.

Энди Маррей

Энди Маррей

Фото: Clive Brunskill/Getty Images)

Действительно, это уже 11-й камбэк Маррея со счёта 0-2 по сетам. У Фабио Фоньини 10 таких отыгрышей, у Марина Чилича — восемь, у Новака Джоковича и Фернандо Вердаско — «всего» семь. Неудивительно, что официальный аккаунт ATP-тура в соцсетях назвал Энди Маррея Королём камбэков.

Излишне и говорить, что Маррей, помимо этого, установил сразу несколько достижений. Во-первых, Энди провёл самый долгий матч в карьере — встреча с Коккинакисом растянулась на 5 часов 45 минут. Во-вторых, это второй по длительности матч в истории Australian Open. Энди и Танаси не дотянули всего восемь минут до продолжительности финала AO-2012, в котором Новак Джокович обыграл Рафаэля Надаля. Наконец, Маррей во второй раз в карьере выиграл два подряд пятисетовика — впервые это случилось с ним на «Ролан Гаррос» — 2016.

Реакция соцсетей

Теннисный мир не мог пройти мимо такого безумия.

Журналист Жозе Моргадо: «Эпично. Легендарно. У Коккинакиса 102 виннерса, но он проиграл. Спорт жесток».

Чемпионка Уимблдона Марион Бартоли: «Невероятный Энди».

Журналист Лука Фьорино — Коккинакису: «Ты оказал честь этому спорту. Ты должен гордиться собой».

Танаси Коккинакис

Танаси Коккинакис

Фото: Clive Brunskill/Getty Images)

Легенда тенниса Билли Джин Кинг: «Поздравляю Энди Маррея с победой в самом длинном его матче на Australian Open. Его величайший камбэк — какое мужество и слава!»

Журналист Рави Убха: «Почему Маррей продолжает играть? Всё ради таких вот моментов!»

Финалист US Open Грег Руседски: «Сверхчеловеческие усилия от Энди Маррея! Как он это делает?»

Журналист Майк Диксон: «Победа в 4:05 утра. Какой же необыкновенный человек Энди Маррей. Величайшее физическое усилие в его карьере, потрясающе».

Финалистка Уимблдона Агнешка Радваньска: «Энди-и-и! Какой воин! Какой матч».

Финалист Уимблдона Ник Кирьос: «Я люблю тебя. Ты бесподобно справился, бро! Выше голову, ты играешь в сумасшедший теннис».

И напоследок — важное замечание от легенды тенниса Мартины Навратиловой: «Очень важно, чтобы были созданы лучшие правила в отношении погоды (освещение и ветер) и времени начала и окончания матчей. Маррей и Коккинакис закончили в районе четырёх утра. С ума сойти, ни в одном виде спорта нет такого».

Энди Маррей и Танаси Коккинакис

Энди Маррей и Танаси Коккинакис

Фото: Anadolu Agency via Getty Images

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