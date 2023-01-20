Реликвия Циципаса – футболка деда. В 1956 году Сергей Сальников покорил в ней Мельбурн

Беспроигрышная серия Стефаноса Циципаса в этом году впечатляет – победа в третьем круге над голландцем Таллоном Грикспором стала седьмой подряд для греческого теннисиста. Пока что третий сеяный на Australian Open очень уверенно идёт по сетке в Мельбурне и надеется, наконец, преодолеть заколдованную стадию 1/2 финала – последние три сезона он останавливался в Австралии за шаг до решающего матча.

В Мельбурне у Стефаноса всегда особенная мотивация – в 1956 году здесь олимпийским чемпионом стал его русский дед Сергей Сальников. Правда, не по теннису, а в футбольном турнире – сборная СССР в финале переиграла со счетом 1:0 Югославию. Неудивительно, что своим талисманом Циципас выбрал выцветшую алую футболку сборной Союза – грек возит майку деда с «десяткой» на спине на все турниры в специальном чехле. Стефанос надеется, что однажды семейная реликвия принесёт ему удачу.

Сальников приударил за чешской гимнасткой и подарил ей туфли

Отчасти появлению на свет Циципас обязан истории, которая приключилась с его дедом (вкладом Сальникова в золото Олимпиады стали два гола) по пути советской команды из Мельбурна домой. Из Австралии футболисты плыли 20 дней до Владивостока на теплоходе «Грузия», и по ходу отрывались на полную катушку. Кто-то пил вино, другие играли в карты или заводили романы на ежевечерних танцах с девушками из других европейских команд, возвращавшихся домой с Олимпиады.

Одним из самых любвеобильных оказался Сальников. Жена Нина не стала помехой интрижке советского спортсмена с 25-летней чехословацкой гимнасткой Евой Босаковой, которая в Мельбурне взяла серебро на бревне. «Ева настолько понравилась Сергею, что он решил сделать ей подарок, – описал эпизод нападающий «Спартака» Алексей Парамонов в книге «Тайны советского спорта». – Но что подаришь посреди океана? И тогда Сальников вытащил из чемодана туфли, которые купил жене на премиальные в Австралии, и подарил их. Вот только забыл, что в телефонном разговоре с Ниной уже сообщил о покупке».

Сергей Сальников Фото: РИА Новости

По прибытии в Москву «пропажа» дефицитной обуви стала причиной грандиозного скандала футболиста с супругой. Настолько сильного, что совсем скоро Сальников развелся с Ниной и женился во второй раз. В этом браке на свет в 1964 году появилась мама Циципаса Юлия, которая увлеклась теннисом. Юлия Сергеевна шесть раз побеждала в одиночном разряде чемпионата СССР среди девушек, а после краха великого и могучего переехала в Грецию, вышла замуж за теннисиста Апостолоса Циципаса и родила Стефаноса.

Длинноволосого грека с завидными спортивными генами тренирует отец, но именно влияние мамы на его игру Циципас-младший считает ключевым. «Одноручный бэкхенд, подача и игра с лёта – это все у меня от мамы. Она действовала в очень агрессивной манере. Сейчас редко встретишь девушек с одноручным бэкхендом, которые ещё и эффективно его используют. Считаю его своей сильной стороной. А также мама научила меня играть у сетки, привила дисциплину», – признался один из фаворитов нынешнего розыгрыша Australian Open.

В 18 лет Циципас едва не утонул – его спас отец

Мама Циципаса тренировала его до 16 лет, пока сын не уехал в академию Патрика Муратоглу в Испанию. Смена обстановки сильно ударила по теннисисту – он очень скучал по родителям и никак не мог раскрыться. «Огромный талант, но невероятно стеснительный и зажатый», – вспоминал юного Стефаноса бывший тренер Серены Уильямс.

Ключевым событием на пути становления теннисиста стала история, случившаяся незадолго до совершеннолетия. Парень отправился вместе с друзьями и отцом на море – несмотря на плохую погоду, компания помчала купаться. Спустя какое-то время ребят начало уносить всё дальше от берега, а волны становились выше и выше. «Мы попали в течение, с которым никак не удавалось справиться. В какой-то момент я почувствовал, что тону – это было ужасно», – захлёбывался от волнения Стефанос.

Стефанос Циципас Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Теннисисту повезло, что отдыхавший на берегу Апостолос почуял неладное, рванул в воду и помог сыну подплыть ближе к берегу. Отец и сын с трудом добрались до небольшого камня, отдышались и благополучно вернулись на сушу. У Апостолоса хватило сил вернуться и помочь друзьям Стефаноса – с тех пор они отмечают дату того приключения как второй день рождения.

В 1950-х с не менее высоким нервным напряжением столкнулся и Сальников, от которого потребовалось максимальное самообладание для спасения близкого человека. В 1950 году игравшему за «Спартак» форварду пришлось согласиться на скандальный переход в «Динамо», чтобы спасти обвинённого в хищении госимущества отчима. Родственнику заменили расстрел на 10 лет лагерей, а у игравшего с пороком сердца Сальникова обострились проблемы со здоровьем.

Самое главное, что пережитые трудности помогли Циципасу избавиться от неуверенности и страхов. Побывав на краю пропасти, он понял, что бояться делать ошибки – величайшая глупость. С тех пор Циципас играет на корте так, словно он до сих пор барахтается в морской пучине, а его главной задачей является выжить. Грек научился игнорировать дурные мысли и концентрироваться исключительно на важных для него моментах, как на корте, так и в жизни.

Эксперименты с тренерами и работа деревянной ложкой

Дополнительный заряд в Мельбурне Циципасу придаёт проживающая здесь огромная греческая диаспора. Поддержка болельщиков помогла Стефу одержать одну из самых знаковых побед в карьере – в 2019-м он вынес на АО кумира детства Роджера Федерера. Несмотря на убедительные победы над топами, пока что высшими точками карьеры 24-летнего игрока остаются победа на Итоговом турнире – 2019 и проигранный финал «Ролан Гаррос» – 2021 Новаку Джоковичу со счёта 2:0 по партиям. Такое фиаско может сломать самого стойкого спортсмена.

Стефанос много работает над психологией и проживает каждый день как маленькую жизнь. В этом отношении на него огромное впечатление произвело прочтение на карантине в 2020 году романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго». В нем писатель описывает судьбу одного человека, размышляющего на философские темы: о смерти и жизни, любви, религии и роли революции в людских судьбах. В 1950-х из-за этого романа пострадал Сальников – сотрудники КГБ нашли в его шкафчике запрещённую в СССР книгу и на год запретили футболисту выезд из страны.

Циципас с тренером Филиппуссисом Фото: Chris Putnam/Getty Images

Большую роль в развитии теннисиста по-прежнему играют его родители. Отец всегда рядом с ним во время тренировочного процесса, а мама поддерживает в повседневной жизни, болеет за сына в важных матчах в его боксе, а еще периодически посещает его послематчевые пресс-конференции. Юлия Сергеевна задаёт Стефаносу острые вопросы как простая болельщица, чем помогает игроку взглянуть на себя со стороны.

В разные годы для того, чтобы обрести уверенность и придать форсаж карьере, Федерер, Джокович, Маррей и другие топы обращались за помощью к ключевым игрокам прошлых лет. По тому же пути пошёл и Циципас. Полтора года назад Стефанос пригласил в свою команду двукратного финалиста мэйджоров Марка Филиппуссиса. «Мой отец — отличный специалист, но он всё же самоучка, – объяснил грек. – Иногда у нас с ним возникает напряжение, которое помогает снимать Марк. Но главное, что он обладает способностью взглянуть и оценить мою игру с точки зрения теннисиста, попадавшего в крутые игровые переплеты».

Апостолос Циципас, Стефанос Циципас и Юлия Сальникова Фото: Из личного архива Стефаноса Циципаса

В своих тренировках Циципас использует деревянную ложку – специальный инструмент под названием tennis pointer. При регулярном использовании это упражнение помогает более точно попадать по мячу центром ракетки. Помимо этого, ложка полезна в работе над подачей, поскольку она требует точного и стабильного подброса. Для улучшения игры Стефанос готов к любым инновациям, чтобы после выигрыша первого «Шлема» обнять родителей, а потом облачиться в красную футболку с 10-м номером, поднять голову к небу и прошептать: «Дед, мы это сделали».