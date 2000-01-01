Кто такой Себастьян Корда
Рассказываем об американце чешского происхождения, преподнёсшем неприятный сюрприз российским болельщикам.
Даниил Медведев не смог пройти третий круг Australian Open. Себастьян Корда сенсационно одолел его в трёх сетах — 7:6, 6:3, 7:6.
22-летний американец повторил свой лучший результат на мэйджорах. Он уже доходил до четвёртого раунда на «РГ»-2020 и на Уимблдоне-2021.
Трофеи и достижения
Себастьян в четвёртый раз обыграл игрока из топ-10 мирового рейтинга. Ранее он побеждал Диего Шварцмана, Роберто Баутиста-Агута и Феликса Оже-Альяссима.
В карьере у Корды уже есть один титул ATP. В 2021 году он победил на грунте в Парме.
Сейчас Себастьян — 31-я ракетка мира. Он вплотную подобрался к своему высшему достижению. В мае 2022 года теннисист был 30-м.
В 2018 году Корда выиграл юниорский Открытый чемпионат Австралии. Ему было тогда 17 лет.
Спортивная семья
Символично, что произошло это ровно через 20 лет после победы отца на взрослом Australian Open. В 1998 году чех Петр Корда разгромил в финале AO Марсело Риоса.
Корда-старший так и не стал первой ракеткой мира (лучший результат — второе место). А Регина Райхртова, мама Себастьяна, одно время была в топ-30 у женщин.
Вообще, семья на диво спортивная: Нелли, сестра Себастьяна, была лучшей гольфисткой мира в 2021-м, а Джессика, другая сестра, доходила до восьмой строчки в том же рейтинге.
В 2022 году Корда потренировался с Андре Агасси и Штеффи Граф. «Андре — мой наставник. Они как пара невероятны. Штеффи и сейчас может играть, как в прайме», — говорил Себастьян.
А сейчас в боксе Корды сидит бывший чешский теннисист Радек Штепанек. Когда-то он в связке с Агасси работал с Новаком Джоковичем.
По стопам отца
После победы над Медведевым Корда-младший может помечтать о многом. Почему бы не повторить успех отца? Как раз дата будет круглая, 25 лет…
Кто такой Себастьян Корда, который выбил Медведева с Australian Open
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