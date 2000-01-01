Кто такой Себастьян Корда, который выбил Медведева с Australian Open

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Кто такой Себастьян Корда
Кто такой Себастьян Корда
Рассказываем об американце чешского происхождения, преподнёсшем неприятный сюрприз российским болельщикам.
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Даниил Медведев не смог пройти третий круг Australian Open. Себастьян Корда сенсационно одолел его в трёх сетах — 7:6, 6:3, 7:6.
Даниил Медведев не смог пройти третий круг Australian Open. Себастьян Корда сенсационно одолел его в трёх сетах — 7:6, 6:3, 7:6.
22-летний американец повторил свой лучший результат на мэйджорах. Он уже доходил до четвёртого раунда на «РГ»-2020 и на Уимблдоне-2021.
22-летний американец повторил свой лучший результат на мэйджорах. Он уже доходил до четвёртого раунда на «РГ»-2020 и на Уимблдоне-2021.
Трофеи и достижения
Трофеи и достижения
Себастьян в четвёртый раз обыграл игрока из топ-10 мирового рейтинга. Ранее он побеждал Диего Шварцмана, Роберто Баутиста-Агута и Феликса Оже-Альяссима.
В карьере у Корды уже есть один титул ATP. В 2021 году он победил на грунте в Парме.
В карьере у Корды уже есть один титул ATP. В 2021 году он победил на грунте в Парме.
Сейчас Себастьян — 31-я ракетка мира. Он вплотную подобрался к своему высшему достижению. В мае 2022 года теннисист был 30-м.
Сейчас Себастьян — 31-я ракетка мира. Он вплотную подобрался к своему высшему достижению. В мае 2022 года теннисист был 30-м.
В 2018 году Корда выиграл юниорский Открытый чемпионат Австралии. Ему было тогда 17 лет.
В 2018 году Корда выиграл юниорский Открытый чемпионат Австралии. Ему было тогда 17 лет.
Спортивная семья
Спортивная семья
Символично, что произошло это ровно через 20 лет после победы отца на взрослом Australian Open. В 1998 году чех Петр Корда разгромил в финале AO Марсело Риоса.
Корда-старший так и не стал первой ракеткой мира (лучший результат — второе место). А Регина Райхртова, мама Себастьяна, одно время была в топ-30 у женщин.
Корда-старший так и не стал первой ракеткой мира (лучший результат — второе место). А Регина Райхртова, мама Себастьяна, одно время была в топ-30 у женщин.
Вообще, семья на диво спортивная: Нелли, сестра Себастьяна, была лучшей гольфисткой мира в 2021-м, а Джессика, другая сестра, доходила до восьмой строчки в том же рейтинге.
Вообще, семья на диво спортивная: Нелли, сестра Себастьяна, была лучшей гольфисткой мира в 2021-м, а Джессика, другая сестра, доходила до восьмой строчки в том же рейтинге.
В 2022 году Корда потренировался с Андре Агасси и Штеффи Граф. «Андре — мой наставник. Они как пара невероятны. Штеффи и сейчас может играть, как в прайме», — говорил Себастьян.
В 2022 году Корда потренировался с Андре Агасси и Штеффи Граф. «Андре — мой наставник. Они как пара невероятны. Штеффи и сейчас может играть, как в прайме», — говорил Себастьян.
А сейчас в боксе Корды сидит бывший чешский теннисист Радек Штепанек. Когда-то он в связке с Агасси работал с Новаком Джоковичем.
А сейчас в боксе Корды сидит бывший чешский теннисист Радек Штепанек. Когда-то он в связке с Агасси работал с Новаком Джоковичем.
По стопам отца
По стопам отца
После победы над Медведевым Корда-младший может помечтать о многом. Почему бы не повторить успех отца? Как раз дата будет круглая, 25 лет…
Кто такой Себастьян Корда, который выбил Медведева с Australian Open
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