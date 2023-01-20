«Они идиоты. Мозгов нет». Медведеву сорвало крышу в решающий момент Australian Open — 2022

Даниил Медведев уступил американцу Себастьяну Корде (6:7, 3:6, 6:7) в третьем раунде Australian Open — 2023. Разочаровывающий результат, учитывая, что до этого Медведев два года подряд выходил в финал «Шлема» в Мельбурне. Даниил выпадет из топ-10 рейтинга впервые с июля 2019 года.

Регресс в игре Медведева просматривается после Australian Open — 2022, где российский теннисист в финале проиграл испанцу Рафаэлю Надалю, растеряв лидерство 2:0 по сетам. На том турнире Даниил отдал слишком много эмоций.

Медведев вышел из себя из-за подсказок отца Циципаса в полуфинале

Тогдашняя вторая ракетка мира Даниил Медведев считался фаворитом полуфинала с греком Стефаносом Циципасом, но игра не предвещала лёгкой прогулки для россиянина. В первой партии Медведев в буквальном смысле выгрыз победу (7:6), отыграв сетбол. Циципас просто так сдаваться не собирался и во втором сете заиграл намного увереннее. В какой-то момент Даниил потерял самообладание.

При счете 4:5 Медведев начал громко кричать на судью Хауме Кампистола. Россиянин слишком бурно реагировал на коучинг отца Стефаноса Циципаса и получил предупреждение за visible obscenity – визуальное оскорбление.

«За что? А его отец может говорить каждый розыгрыш? Ты тупой? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Его отец может говорить каждый розыгрыш? Отвечай на вопрос. Господи, ты ужасный судья. Смотри на меня, я с тобой разговариваю. Дай ему предупреждение – его отец говорит каждый розыгрыш. А мне ты дал предупреждение просто так», — кричал Медведев.

Даниил Медведев кричит на судью Хауме Кампистола Фото: Mark Metcalfe/Getty Images

Даниил проиграл сет со счётом 4:6 и не успокаивался.

«В следующий раз давай ему предупреждение. Если не дашь, ты… Как бы это сказать… Маленькая кошка (Даниил дал понять, что хотел использовалось более грубое выражение. – Прим. «Чемпионата»), — заявил теннисист после партии.

Выплеск эмоций не навредил Медведеву в игре с Циципасом. Стефанос просел физически и практически ничего не мог поделать с подачей россиянина. Даниил забрал третий сет со счётом 6:4, а в четвёртой партии и вовсе уничтожил соперника – 6:1.

Реакция на поведение Медведева

Медведев после игры извинился и пожал руку судье, но на пресс-конференции всё равно был вынужден объяснить своё агрессивное поведение.

«Не думаю, что плохие эмоции мне помогают. Очень часто я из-за них проигрывал матчи – потому что теряешь сосредоточенность, теряешь силы. Как только я накричал на судью, подумал: «Эх, большая ошибка». Но я рад, что мне удалось снова собраться. В начале третьего сета при счете 15:40 нашёл пару подач, и это вернуло меня в матч. Да, я потратил силы, но нужно было снова собраться – матч ведь довольно важный. Да, я постарался и рад, что получилось.

Я не считаю, что Циципас жульничает. И вообще я тогда проиграл подачу, разозлился. Думал, что судья может лучше контролировать трибуны, попросить их молчать. Ещё я получил предупреждение, хотя просто показывал, что не могу подбросить мяч из-за криков – и ужасно подаю. Если честно, перед каждым приёмом его отец говорил по-гречески. Не знаю, может быть, он просто его подбадривал – тогда никаких проблем. И я спросил судью, может ли он разговаривать. Тот сказал, что может разговаривать, но не может подсказывать. И тогда я спросил, говорит ли он по-гречески? Потому что он все время разговаривал.

Я вообще не считаю коучинг жульничеством. Но за это должны давать предупреждение. По ходу матча я ничего не говорил против Стефаноса – я говорил о правиле. Потому что я не знаю, что говорит его отец. Если он просто подбадривает, то никаких проблем, но он постоянно что-то говорил по-гречески перед моим приёмом. Может, он говорит ему, куда подавать. Я не знаю греческого – и судья тоже. Может быть, судье нужно было сначала поговорить со Стефаносом, попросить, чтобы он сказал что-нибудь отцу. Если бы мой тренер говорил по-французски перед каждым розыгрышем, я бы ему сказал, чтобы он прекратил. Моя претензия была к этому, а не к Стефаносу.

Вы смеетесь, так что можно сказать, что это было забавно. Но мне точно сорвало крышу. Я вообще себя не контролировал. Поэтому я рад, что выиграл, потому что во многих матчах я бы после такого проиграл. И я постоянно жалею, когда говорю подобные вещи, потому что это некрасиво, и я знаю, что все судьи стараются хорошо работать. Но в теннисе мы не дерёмся кулаками, но это драка. Один на один с противником. Поэтому я уважаю игроков, которые почти никогда не демонстрируют эмоции. Ведь это сложно. Я иногда срываюсь – хотя и работаю над этим. И пять лет назад, когда ко мне было меньше внимания, я был просто сумасшедшим. Я над этим работаю, и это помогает мне выигрывать матчи», — заявил Медведев.

Стефанос Циципас и Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Стефанос Циципас решил не придавать инциденту большого значения и обвинил соперника в незрелости. При этом ему пришлось отвечать на неудобный вопрос о коучинге. Медведев слишком усердно доказывал это, что было неправильно. Но судья уже не мог игнорировать очевидные подсказки и при счёте 1:1 в четвёртом сете выписал Циципасу предупреждение, после которого грек больше не выиграл ни одного гейма.

«Это точно смешно. Я стараюсь не обращать внимания. Знаю, что игроки делают такие вещи, чтобы сбить тебя психологически. Это может быть тактикой. Но ничего страшного. Медведев — не самый зрелый человек в мире. Получал ли я подсказки? Вы же видели меня на корте? Во время матча я не слышу ничего. И чтобы услышать что-то сквозь шум трибун, нужно иметь суперслух.

Недавно я смеялся, потому что в матче с Пэром мой тренер был в пяти километрах от меня, на другом краю стадиона. Но мне всё равно дали предупреждение. Это был самый смешной момент турнира. Я к этому привык. Ко мне уже давно особое внимание. В прошлом я получил несколько предупреждений, и теперь судьи всегда следят за моей ложей и не смотрят на ложу соперника. Что сказать? Судьи, наверное, никогда не поймут, что я ничего не слышу, потому что пытаюсь найти решения и читать игру, представить розыгрыш до его начала. Меньше всего мне нужно, чтобы мне кто-то что-то говорил и давал советы.

Я не тот человек, который внимательно слушает на корте. Может быть, только на тренировках. Просил ли я отца не разговаривать во время матчей? Да, у нас был такой разговор. Но мой отец такой человек, что если он погружается в какое-то действие, то говорит не умолкая. Мы с ним это обсуждали, но это его черта. Уверен, я буду получать предупреждения, хотя и не слушаю то, что он говорит. Но ничего страшного. Пусть выносят, если считают это правильным. Но это одна из причин, по которой в прошлом году в соцсетях я написал, что коучинг нужно легализовать. Потому что тренеры всегда подсказывают – большинству это просто сходит с рук. Я видел много ситуаций, когда тренерам это сходит с рук. Если бы коучинг легализовали, было бы меньше напряжения и больше ясности», — сказал Циципас.

По поводу инцидента высказывались множество спикеров, который в целом сходились во мнении, что Медведеву не следовало разговаривать с рефери на повышенных тонах. Оригинальностью отличился разве что муж Серены Уильямс Алексис Оганян, который зачем-то перевёл дискуссию на расовую почву.

«Штраф… Возмущения в медиа… Карикатуры… Это же всё ещё будет, да? Нет, конечно, ничего не будет. Я не против, чтобы игроки орали на судей – но пусть это будет разрешено всем, а не только белым парням», — отметил Оганян, намекая на многочисленные разборки его жены с арбитрами.

Судья Хауме Кампистол не затаил обиду на Даниила Медведева Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Самое главное, что судья-вышечник Хауме Кампистол не сохранил какую-то обиду на Медведева. После игры он спокойно пожал ему руку, а позже и вовсе решил иронично обыграть ситуацию – опубликовал видео собственного путешествия на яхте под песню Пабло Монтеро Gata Salvaje («Дикая кошка») и добавил к этому гифку с котом.

«Я в порядке, народ. Всё ещё в полном порядке», — написал Кампистол.

И всё-таки наказания Медведеву избежать не удалось. Даниила оштрафовали в сумме на $ 12 тыс. — $ 4 тыс. за неприличный жест и на $ 8 тыс. за неспортивное поведение в полуфинале Australian Open. Примечательно, что Циципас заплатил три штрафа за коучинг, которые обошлись ему дороже проступка Медведева: $ 13 тыс.

Идеализировать Стефаноса точно не стоит. Между Циципасом и Медведевым сохранялись если не враждебные, то как минимум натянутые отношения после «Мастерса» 2018 года в Майами, когда грек оскорбил Даниила, назвав его «чёртовым русским». В 2021 году Александр Зверев обвинял Циципаса в том, что тот во время туалетных перерывов читает подсказки от отца. В общем, Даниил имел все основания быть недовольным поведением соперника, хотя выражать их следовало более спокойно.

В финале Australian Open — 2022 c Медведевым случился ещё один инцидент

Медведев потерпел обидное поражение от Рафаэля Надаля в финале (6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7). После третьего сета Даниил пожаловался судье на зрителей.

«Они идиоты. Мозгов нет. Пустые мозги. Жизнь, наверное, очень плохая», — сказал Даниил.

По ходу партии трибуны шумели перед подачами Медведева. Судья их успокаивал, но эффекта это не возымело. Несколько раз зрители радовались ошибкам Медведева. Он в ответ саркастично хлопал. После проигранной подачи в четвёртом сете при счёте 2:2 Медведев попросил судью жёстче контролировать зрителей.

«Пожалуйста» им говорить недостаточно. Они идиоты, для идиотов этого мало», — заявил Медведев.

Рафаэль Надаль и Даниил Медведев на финале Australian Open — 2022 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Даниил не смог переломить ход матча с Надалем. На церемонии награждения он слушал официальные заявления с недовольным видом и прошептал: «Скучно». А далее произнёс пламенную речь о том, что перестал быть мечтательным ребёнком, будет играть только ради себя и чтобы обеспечить семью. Также допустил, что может пропускать ТБШ, чтобы принять участие в соревнованиях, которые проходят в России. Причиной назвал поведение иностранных болельщиков.

«Один небольшой пример. Перед подачей Рафы кто-нибудь крикнет: «Вперёд, Даниил!» – и тысяча людей сразу шипит. Мёртвая тишина. Перед своей подачей я такого не слышал. Это разочаровывает, это неуважительно. Я не уверен, что после 30 у меня останется желание играть в теннис. Всё зависит от того, что мне скажет окружение, как мы решим дальше проходить этот путь. Но ребёнка внутри меня больше нет. И продолжать играть будет сложнее. И я забыл рассказать. Когда я начал подниматься в топ-20, топ-30, начал играть с Новаком, Роджером, Рафой. У нас были сложные матчи, но я их пока не обыгрывал. И я помню много разговоров о молодом поколении – что оно должно становиться лучше или же, наоборот, люди желали успехов. Это меня мотивировало. Но, наверное, эти люди врали. Потому что в каждом большом матче я видел не очень много людей, которые желали мне победы. В итоге всё это накопилось. И сегодня был пик», — сказал Медведев.

После Australian Open – 2022 Медведев действительно будто психологически перегорел. Он неудачно выступил на «Ролан Гаррос» и не смог защитить титул на US Open, не вышел из группы Итогового турнира ATP. А теперь ранний вылет от андердога на Australian Open — 2023. Для Даниила настало самое подходящее время по-настоящему эмоционально перезагрузиться, чтобы вновь вернуть себе статус первой ракетки мира и снова претендовать на победы в ТБШ.