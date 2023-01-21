«Подобное произошло впервые». Рублёв удивился, когда британец перекинул ему свой банан

Матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии 2023 года обернулся для первой ракетки России Андрея Рублёва довольно лёгкой прогулкой. Шестой сеяный турнира затратил чуть больше двух часов на встречу с британцем Даниэлем Эвансом (6:4. 6:2, 6:3), не позволив сопернику за три сета совершить хотя бы один брейк.
При этом сам Андрей мог одержать ещё более быструю победу, если бы продемонстрировал чуть более высокую реализацию брейк-пойнтов.
Один из самых интересных эпизодов произошёл в первом сете матча, когда во время одного из переходов британскому спортсмену принесли два банана, одним из которых Даниэль любезно поделился со своим соперником. Россиянин в ответ поблагодарил британца и улыбнулся.
Права на видео принадлежат Tennis Australia. Посмотреть его можно на YouTube-канале Australian Open TV.
Этот эпизод широко разлетелся по всем социальным сетям и стал одним из главных хайлайтов всего игрового дня на австралийском мэйджоре. Неудивительно, что на послематчевой пресс-конференции журналисты задали обоим теннисистам вопросы относительно произошедшей истории с бананом.
«Просили принести четыре банана, а принесли только два. И он мне нравится, так что я поделился, чтобы у него тоже был. Поделился ли бы бананом с тем, кто мне не нравится? Точно нет», — объяснил свой необычный поступок Эванс на послематчевой пресс-конференции.
«Просто забавный момент (улыбается). Если бы он не дал мне банан, если бы он не поделился со мной, то он всё равно был бы у меня, так как мне бы его принёс болбой. Но это был действительно забавный момент. Как он сказал, да и вы тоже, между нами отличные отношения. Мы проводили классные матчи. Мы уже довольно много играли — некоторые матчи взял он, другие — я. Но последний выиграл я (улыбается). В следующий раз он попробует взять реванш.
Делились ли со мной едой раньше? Ничего не приходит на ум. В большинстве случаев у тебя с собой на корте есть всё нужное. Может, бутылку воды, если она рядом и соперник тоже. Такое бывало. Я давал кому-то воды, и мне давали. Такое случалось часто. Но обычно всё есть на корте. Так что с едой подобное произошло впервые», — изложил свою версию событий победивший Рублёв.
Для 32-летнего Эванса Открытый чемпионат Австралии 2023 года на этом завершён. В свою очередь, Рублёв уже может начинать готовиться к своему следующему матчу на турнире, который рискует стать для Андрея на данный момент самым главным испытанием в Мельбурне. В соперниках у россиянина – 10-я ракетка мира, 19-летний датчанин Хольгер Руне, сегодня одержавший очень убедительную победу над французом Уго Умбером.
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