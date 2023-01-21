Когда Касаткина выйдет из кризиса после быстрого вылета с AO? Отвечает тренер Дарьи

Дарья Касаткина, одна из главных надежд женского российского тенниса, не лучшим образом начала сезон-2023. Ни на одном из трёх стартовых турниров — Аделаида-1, Аделаида-2 и Открытый чемпионат Австралии — спортсменка не показала ожидаемых результатов. Да, на втором турнире в Аделаиде Касаткина, казалось, обрела былую форму, обыграв чемпионок ТБШ Барбору Крейчикову и Петру Квитову, но в финале потерпела разгромное поражение от Белинды Бенчич — 0:6, 2:6. А Аделаида-1 и Australian Open сложились так, что лучше и не вспоминать. В первом матче сезона Дарья проиграла 18-летней чешке Линде Носковой, а в Мельбурне — и тоже в первом круге — потерпела разгромное поражение (1:6, 1:6) от соотечественницы Варвары Грачёвой, занимающей лишь 97-е место в рейтинге WTA.

Карлос Мартинес, тренер Касаткиной, которая, несмотря на провалы, и после AO останется первой ракеткой России, в интервью Ubitennis попытался объяснить, что же пошло не так. По словам специалиста, ранее работавшего, в частности, со Светланой Кузнецовой, неудача в Мельбурне частично объясняется тем, что из-за дождя расписание матчей пришлось перекраивать по ходу турнира.

«Не самый лучший момент. Дело в том, что Дарья очень плохо справилась с ситуацией. Мы же собирались играть во вторник. А в итоге пришлось играть в среду вечером. Во вторник мы потратили много часов на ожидание в [теннисном] клубе. В первый день всё было в порядке, а вот второй оказался тяжёлым. Это не оправдание, всё так и было.

Энергии не было. Было ветрено, а корт оказался очень быстрый. Она играла не очень хорошо. Это правда, потому что проиграть 1:6, 1:6… Перенести это очень тяжело в её положении. Особенно после предыдущей недели, где она провела два очень хороших матча с Крейчиковой и Квитовой», — сказал Мартинес.

Главная причина — ноги

По словам тренера, корень проблем Касаткиной следует искать не в голове и не в руках, а в ногах. «Физически ей становится сложнее, когда в ногах у неё нет энергии. У неё ведь не такие впечатляющие удары, и она в гораздо большей степени зависит от своих ног», — заметил Карлос.

Действительно, Дарья никогда не славилась подачей, зато бегать по корту она умеет неплохо. Собственно, свой лучший результат на мэйджорах она выдала там, где это является одним из ключевых факторов, — на «Ролан Гаррос» в прошлом году.

Дарья Касаткина Фото: Ryan Pierse/Getty Images

А вот причин для паники, уверен специалист, нет. Тренер заверил, что уже в феврале результаты его подопечной улучшатся. «Я не беспокоюсь, потому что понимаю: это лишь начало сезона. Нам надо продолжать работу. Мы изменим кое-какие мелочи, но не подготовку в целом. По моему мнению, мы каждый день работаем на сто процентов. Я ожидаю лучших результатов, когда мы будем в Абу-Даби. Впереди три подряд непростых турнира на харде, но мы намерены хорошо подготовиться, чтобы быть готовым выступать и выигрывать матчи. Посмотрим, как всё пройдёт», — добавил он.

Что ж, пожелаем, чтобы надежды и планы специалиста не разошлись с действительностью. Турнир WTA-500 в Абу-Даби пройдёт на неделе с 6 по 12 февраля. А ещё два хардовых соревнования — это Доха (WTA-500) и Дубай (WTA-1000), которые начнутся на неделях 13 и 20 февраля соответственно.