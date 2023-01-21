«Это невозможно забыть». Курникова сделала нечто невообразимое на Australian Open — 1999

Анна Курникова ни разу за карьеру не выигрывала титулы WTA в одиночном разряде. Прискорбный недостаток, который сполна перекрывают 16 трофеев в парах и запредельно высокая медийная популярность россиянки.

Хотя и в «одиночке» у Курниковой всё было не так уж плохо. Анна занимала восьмое место в рейтинге, выходила в полуфинал Уимблдона (1997) и четвертьфинал Australian Open (2001). Кроме того, Курникова вошла в историю тенниса как спортсменка, допустившая наибольшее количество двойных ошибок за матч. Это далеко не повод для гордости, но даже на фоне полного провала с подачей Анна смогла одержать победу в матче второго раунда Australian Open – 1999. Вспоминаем, как это было.

31 двойная ошибка Курниковой за игру — исторический антирекорд для мужского и женского тенниса

17-летняя Курникова приехала в Мельбурн в статусе 12-й сеяной. В первом круге Анна не без проблем сломила американку Джилл Крэйбас (7:6, 7:5). Российская теннисистка сделала 23 двойные ошибки, но всё равно прошла дальше.

Стало очевидным, что Анне на тренировках следует совершенствовать подачу, чтобы не усложнять себе жизнь во втором раунде с малоизвестной японкой Михо Саеки. Не получилось. Курникова допустила 31 двойную ошибку – антирекорд в истории тенниса.

Анна победила Саеки (1:6, 6:4, 10:8), но потратила на матч полтора часа — вдвое больше, чем могла была при относительно нормальной подаче. Хотя при таком количестве двойных ошибок вообще нужно радоваться проходу в следующий раунд. Сказался тот факт, что качество игры Саеки тоже оставляло желать лучшего. Японка допускала очень много невынужденных ошибок.

Болельщики просят автографы у Анны Курниковой на Australian Open — 1999 Фото: Gary M Prior/Getty Images

Болельщики на трибунах расстраивались после промахов Курниковой и ритмичными аплодисментами активно подбадривали её. Это отчасти помогло одержать верх в нервной концовке. Курникова подавала на матч семь раз, дважды допустила двойную ошибку на матчболе, но не сломалась и прошла дальше.

«Я расстроена. Пытаюсь решить проблему, но на тренировке подача в полном порядке, никаких двойных ошибок. Как только я выхожу на корт, что-то идёт не так. Я стараюсь с этим бороться, а пока добиваюсь результата за счёт других аспектов. Хотя у меня есть более серьёзная проблема: я здесь сгорела на солнце. Мне кажется, что нос у меня просто пылает. В таком состоянии трудно играть, и я счастлива, что на сегодня всё позади», — заявила Курникова после матча.

Михо Саеки призналась, что повторяющиеся двойные ошибки Курниковой не давали ей преимущества, а, наоборот, сбили с толку.

«Можно сказать, что проблемы Курниковой на подаче были шансом для меня, но на самом деле это не так. С таким количеством ошибок я просто не смогла прочитать подачу Анны! Непонятно, пройдёт ли она, двигаться тебе или нет. Не было темпа в игре», — сказала Саеки.

Михо Саеки Фото: Stefan Hesse/Getty Images

После рукопожатия Курникова села на стул и надолго спрятала лицо в полотенце. Возможно, из-за солнца. А может, хотела понять первопричину проблем с подачей. Штеффи Граф считала, что проблемы Курниковой кроются в психологии.

«Все об этом говорят. Оставьте эту тему. Чем больше о ней говорят, тем дольше у Анны будет не ладиться подача», — заявила легендарная немецкая теннисистка.

Согласен с этим мнением и американский психолог Джим Лоер, работавший с Питом Сампрасом и Джимом Курье.

«Зачастую двойные ошибки больше обусловлены биомеханическими проблемами, чем психологическими. Да, иногда зрители действительно выводят из равновесия, и под давлением спортсмен может сделать плохую. подачу. Но это также происходит из-за слабой механики – мышцы внезапно подёргиваются, и это портит удар.

Один из способов остановить это — стараться придать мячу большее вращение. Однако в случае Анны преобладает эмоциональный элемент. Она потеряла всю свою уверенность. На тренировках у неё всё в порядке. Курникова редко допускает двойные ошибки, но потом выходит на матч, и их количество достигает от 15 до 25. Я бы рекомендовал ей пересмотреть видео с ошибками, чтобы понять, как меняется механика удара, когда она находится в стрессовой ситуации по сравнению с тем, что происходит в расслабленном состоянии», — заявил Лоер.

Анна Курникова на Australian Open — 1999 Фото: Gary M Prior/Getty Images

В третьем раунде Australian Open — 1999 Курникова прошла немку Андреа Гласс (4:6, 6:2, 6:2), сделав 14 двойных ошибок. На следующей стадии Анна уступила француженке Мари Пирс (0:6, 4:6). С подачей всё было не так критично, но на этот раз результат оказался отрицательным.

С октября 1998 года до вылета с Australian Open — 1999 Курникова допустила 182 двойные ошибки в десяти матчах (из них 73 в четырёх играх в Мельбурне). Это очень много. 31 двойная ошибка в отдельно взятой игре – до сих пор худший показатель в истории мужского и женского тенниса. Вряд ли эту отметку кто-то превзойдёт в ближайшее время.

Среди мужчин, которые играют по пять сетов, лидирует швейцарец Марк Россе – 30 двойных ошибок на Кубке Дэвиса – 2001, а далее с заметным отставанием следует хорват Горан Иванишевич (27 на Кубке Дэвиса – 1995). У женщин второе-третье места после Курниковой занимают итальянка Рафаэлла Реджи (28 на турнире в Риме в 1988 году) и австралийка Елена Докич (27 в Окленде в 2006-м). Примечательно, что Россе, Иванишевич, Реджи и Докич свои матчи проиграли.

На Australian Open многие известные теннисисты выигрывали при серьёзных проблемах с подачей. Чешка Петра Квитова пробилась во второй раунд в 2013 году, допустив 18 двойных ошибок. В том же году француз Гаэль Монфис сделал 23 двойных ошибки и с трудом дожал в пяти сетах тайваньца Лу Яньсюня во втором раунде.

Среди мужчин «королём» двойных ошибок считается аргентинец Гильермо Кория. 20+ за игру или четыре подряд — норма для него. Гильермо – «лидер» мужского тенниса по двойным ошибкам в двух сетах (16) и трёх сетах (тоже 23). Тем не менее аргентинцу, как и Курниковой, часто удавалось побеждать, что говорит о незаурядном таланте. В матче 1/8 финала 2006 года в Монте-Карло с Николасом Кифером он допустил 23 двойных ошибки и всё равно выиграл в трёх сетах.

Гильермо Кория — «король» двойных ошибок в мужском теннисе Фото: Phil Walter/Getty Images

Как бы то ни было, Кория и все вышеуказанные теннисисты меркнут на фоне Курниковой. Анна без преувеличения сделала нечто невообразимое в Мельбурне, сумев выиграть матч на турнире «Большого шлема» при огромнейших проблемах с подачей.

«Я комментировала эту игру в прямом эфире и не могла поверить, что Анна выиграла. Это невозможно забыть. Я всегда буду помнить, как Курникова сделала 31 двойную ошибку и победила!» — вспоминала известная американская экс-теннисистка Пэм Шрайвер через 20 лет после знаменательного матча Курниковой.

В одиночном разряде Australian Open – 1999 Курникова вылетела достаточно рано, что позволило ей сконцентрироваться на парах. Вместе с Мартиной Хингис она выиграла кубок, быстро забыв о неприятной ситуации с антирекордом в матче с Саеки. После отъезда из Австралии Анна сумела наладить подачу. По крайней мере, никаких вопиющих случаев с зашкаливающим количеством двойных ошибок за ней больше не замечалось.