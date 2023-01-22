«Был в похожей ситуации, как он». Откровения Хачанова, взявшего у Нисиоки 14 геймов подряд

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Россиянин, посеянный на турнире под 18-м номером, обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку (31). В первых двух сетах Хачанов просто не заметил соперника, повесив ему две «баранки», а в третьей партии одолел его на тай-брейке. Окончательный счёт встречи — 6:0, 6:0, 7:6 в пользу Карена.

«В первых двух сетах я не понимал, что происходит. Но никогда не бывает легко, когда слишком легко набираешь очки. Ты сам это чувствуешь. В какой-то момент Йоси попытался переломить ситуацию, он стал заводить публику. И это нормально. Я старался оставаться сосредоточенным от начала до конца. Но с таким счётом нелегко победить — в трёх сетах, — третья партия была очень непростой. Я хорошо играл и рад пройти дальше.

Какой секрет? Не скажу (улыбается). Стараешься оставаться сосредоточенным весь матч. Не всегда это просто. Одни очки берёшь, другие проигрываешь. Вера в себя и уверенность очень помогают. Честно говоря, до этого года я проиграл все матчи на этой арене — [«Джон Кейн Арена»] (смеётся). А в этом году выиграл три. Может, я и четвертьфинал сыграю здесь. Зрители меня поддерживают. Я как любимец местной публики!

Четвертьфинал? Во-первых, мне надо оставаться сосредоточенным, чтобы пройти дальше. Самое важное — подготовиться к матчу и верить до конца. Полуфинал US Open показал мне самому, куда я могу дойти, на что способен. Постараюсь продолжить в том же духе. US Open вселил в меня уверенность. Буду полагаться на это», — сказал Хачанов на корте после матча.

Теперь в карьере у Карена есть выходы в четвертьфинал на всех четырёх турнирах «Большого шлема». Он стал десятым действующим игроком, который может похвастаться подобным достижением. В этот список, к слову, не входят ни чемпион US Open 2021 года Даниил Медведев, ни первая ракетка России Андрей Рублёв, которые ни разу не доходили до четвертьфинала Уимблдона. На послематчевой пресс-конференции Хачанова попросили прокомментировать это достижение.

«Честно говоря, я не думал об этом, пока вы не сказали (улыбается). Конечно, да, это комплимент для меня в отношении того, чего я добился. И я рад этому. Надеюсь, я смогу пройти ещё дальше и добиться ещё большего», — сказал Карен.

— Ты выиграл 14 геймов на старте. Давно так круто не играл?

— Скажем так, жаловаться не на что, верно? Я выиграл 14 геймов подряд. Однако о таких вещах думает игрок, который проигрывает эти геймы. Но ведь первый гейм был очень сложный. Я подавал, по-моему, был брейк-пойнт. А потом уже я стал подряд выигрывать геймы. Во втором сете я потерял вроде два очка за всю партию. В таких матчах подобное нечасто увидишь.

Карен Хачанов Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

Сложно сказать, что произошло. Конечно, я хорошо играл. А он — нет, в некоторых ситуациях. Но это теннис, знаете ли. Помню, как был в похожей ситуации, как он. И это было странно. В прошлом году я выиграл первый сет в Риме с Циципасом 6:4, а потом проиграл 0:6 и проигрывал 0:2. И думал, как взять хотя бы гейм на своей подаче. Начинаешь немного стрессовать, думаешь, мол, что я тут делаю. Такие мысли были у меня тогда. Сегодняшний матч получился не совсем обычный. Но я очень рад. Третий сет сложился непросто.

— Когда Нисиока вернул брейк в третьем сете, что-то поменялось?

— Да, я выиграл 14 геймов подряд, вёл 40:15, и в какой-то момент он попробовал сделать что-то иначе. Он обязан был так поступить, не правда ли? Он сказал себе: так, я должен играть активнее. Он вышел к сетке. Он был взвинчен. Он старался забыть первые два сета, пытался начать матч с нуля. Тогда-то это и случилось. Третий сет полностью отличался от первых двух партий.

Карен Хачанов Фото: Mackenzie Sweetnam/Getty Images

— Твой соперник по 1/4 сыграл пять сетов в 1/8. Это твоё преимущество?

— Да нет. Ну да, пять сетов, но некоторые партии проходят очень быстро. Они не играли шесть часов, как Энди Маррей. Я удивился, что они всё ещё играют [когда закончил свой матч]. Хотя да, они играли дольше меня, а мы сегодня — два часа. Хотя с Тиафо я играл 3 часа 40 минут. Так что условия более-менее равные.

— Что думаешь о Нисиоке, с которым играл уже четырежды?

— Он прибавил, причём серьёзно. В последний раз мы играли в Вашингтоне. Были сложные условия, очень жарко. Я «умер» в тот день, был истощён, и он обыграл меня 7:6, 7:6. Он прибавил и ментально. Хотя сегодня, может, этого и не было видно в первых двух сетах. Но он жёсткий боец, всегда даст тебе погоняться за мячом. У него очень хороший бэкхенд, плоский, и ему нравится поднимать его. Форхенд — с сильным вращением. Он часто меняет траектории, и поэтому каждый мяч нужно отыгрывать по-разному. Он хорошо бегает, хорошо перемещается по корту. Всегда ждёшь, что он вернёт мяч на твою сторону. Он очень хорошо защищается. Он прибавил и в атакующей игре. Вот почему он стал лучше играть и обновил свой рекорд в рейтинге.

В четвертьфинале соперником Хачанова станет американский теннисист Себастьян Корда, который в своём матче четвёртого круга в пяти сетах обыграл поляка Хуберта Хуркача — 3:6, 6:3, 6:2, 1:6, 7:6 (10:7). Следить за всеми событиями можно на «Чемпионате».