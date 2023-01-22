«Хватит её игнорировать!» Москвичке из Казахстана предрекают выход в финал АО?

Елена Рыбакина буднично обыграла первую ракетку мира Игу Свёнтек — 6:4, 6:4. И теперь она, кажется, однозначная фаворитка «Шлема» в верхней части сетки. В своём стиле — на спокойствии и хладнокровии — девушка пробилась в 1/4, где встретится с Еленой Остапенко.

«В важные моменты я играла очень хорошо — это и имело значение. Я нервничаю каждый раз, когда выхожу на корт, как и все, но внешне всегда спокойна. По крайней мере, я стараюсь не показывать эмоций. Мой тренер говорит, что мне на самом деле нужно иногда их демонстрировать. Чему я и учусь», — сказала она на корте Рода Лэйвера.

Парадоксально, но чемпионка Уимблдона за эту неделю впервые сыграла на главной арене турнира — что вызвало немало возмущений. В первом круге её буквально запихнули на 13-й корт, во втором — отправили на арену Джона Кейна, в третьем билась с Даниэль Коллинз на стадионе «Киа». Уже неплохо, но на уровень чемпионки древнейшего «Шлема» не тянет. Лишь статус встречи — битвы двух победительниц ТБШ 2022-го — дал ей возможность забежать на центральный корт. Даже если 22-я сеяная не в обиде, выглядит это предельно странно.

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Я понимаю, что недавние чемпионки «Большого шлема» и так получают достаточно внимания, но разве когда-нибудь действующая чемпионка Уимблдона насколько игнорировалась? Может, хватит?» — был недоволен журналист Бен Ротенберг.



И уже на арене Рода Лэйвера она чувствовала максимальную свободу. Важный показатель чего — первая подача. Её она, кстати, считает своим главным оружием: как пример шесть эйсов и 80% реализации на первой. Ведь подача — удачная возможность вынести соперницу с корта и завершить розыгрыш в двух ударах. Поэтому у Иги всего 19 из 54 очков, выигранных на приёме. В свою очередь, именно убедительной первой порой и не хватает Иге.



«Представьте, если бы у Иги действительно была бы элитная первая подача. Пределом для неё было бы небо. Она далека от своего пика, а значит, есть место для прогресса. Елена Рыбакина — одна из немногих игроков, у которых есть игра, позволяющая использовать эту относительную слабость», — считает журналист Вэнш.



«Елена Рыбакина так хорошо выглядит на этом турнире», — скуп на похвалу журналист Жозе Моргадо.

Ига Свёнтек Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Вообще, эта битва многими экспертами изначально считалась игрой за выход в финал — Елена недавно забрала выставочный матч у Свёнтек, едва не навесив той «баранку». Хотя в сетке ещё Елена Остапенко, Джессика Пегула и возможная четвертьфиналистка Виктория Азаренко, которой только предстоит сыграть с Чжу Линь.

Теперь представительницу Казахстана ждёт 25-летняя латышка и победительница «Ролан Гаррос» — 2017 Остапенко. Тогда она обыграла Симону Халеп, а позже была списана как «чудо одного «Шлема» — в последние годы она так и не доходила до решающих стадий ТБШ. Но Елена ярко объявила о своём возвращении, расправившись с американкой Кори Гауфф — преемницей Серены Уильямс.



«Я всегда верила в свою игру. Если я играю хорошо, я могу победить почти любого. Я просто выйду на корт и буду играть в свою игру», — анонсировала Елена тактику на четвертьфинальный матч. Победа над Гауфф стала первой для Остапенко над игроком топ-10 за три года. Это же её первый четвертьфинал с Уимблдона в 2018 году.