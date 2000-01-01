«Жили в одной комнате, пока я не женился». Невероятная история дружбы Рублёва и Хачанова

Невероятная история дружбы Рублёва и Хачанова
Андрей и Карен — единственные россияне, которые продолжают бороться за титул на Australian Open. В чём же секрет их успеха?
Героический прорыв Рублёва и Хачанова
Открытый чемпионат Австралии продолжает набирать обороты. В сетке осталось лишь два россиянина — Андрей Рублёв и Карен Хачанов сделали героический прорыв в Мельбурне.
Рублёв и Хачанов «потеряли» товарища на АО
При этом Карен уже пробился в 1/4 финала, в то время как Андрею лишь предстоит сразиться с Хольгером Руне. Самое же обидное, что россияне потеряли своего товарища по сборной России Даниила Медведева, который вылетел в третьем круге.
Удивительная дружба российских теннисистов
Рублёв, Хачанов и Медведев дружат примерно с 10 лет — тогда их объединяли совместные тренировки, а уже через пару лет они все начали выступать на турнирах.
Андрей и Карен часто играли в паре, поэтому их дружба крепла. И даже конкуренция в одиночных турнирах не мешала им с теплотой и заботой относиться друг к другу.
Рублёв и Хачанов жили вместе до свадьбы Карена
Что уж говорить, если спортсмены даже делили кров над головой и вместе тренировались в испанской теннисной академии.
«Сначала я приехал в Барселону для тренировок. Где-то через два года я позвал Рублёва тренироваться в одной академии. Иногда мы жили в одной комнате. Смотрели телевизор, шутили, играли в игры. Пока я не женился», — рассказывал Хачанов.
Партии в шахматы и смешные прозвища
Карен любит проводить свободное время в туре вместе с Андреем и Даниилом. С первым он играет в шахматы, со вторым — в приставки. Друзья веселятся вместе и дают друг другу смешные прозвища.
Хачанова называют Джаном, Рублёва вполне ожидаемо Рублём, а Медведева — Осьминогом в честь его сверхспособности брать самые тяжёлые мячи на корте.
Дружба российских теннисистов помогает им самосовершенствоваться, что и доказывают результаты Андрея и Карена. При этом они учатся друг у друга доброте и умению находить выход даже в самые трудные времена.
«Всегда найдём над чем посмеяться, над любой ерундой, и это классно», — говорил Рублёв. «Лучшее — то, что ты один из самых добрых людей, которых я встречал. Добрых и отзывчивых», — вторил ему Хачанов.
«Жили в одной комнате, пока я не женился». Невероятная история дружбы Рублёва и Хачанова
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