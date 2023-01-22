Чудо-мальчик и скандалист. Кто такой Руне, который рвёт топов и сыграет с Рублёвым на AO

Российский теннисист Андрей Рублёв попробует пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии. Соперником нашего парня, посеянного на турнире под пятым номером, станет 19-летний датчанин Хольгер Руне (9). Ранее Рублёв лишь раз выходил в четвертьфинал Australian Open — было это в 2021 году. Что же касается Руне, то для него это и вовсе пока неизведанная территория. Если на счету россиянина уже шесть выходов в 1/4 финала на турнирах «Большого шлема», то молодой датчанин лишь раз добивался подобного. На «Ролан Гаррос» 2022 года он вышел в восьмёрку сильнейших, где проиграл другому молодому скандинаву Касперу Рууду.

Сейчас Руне — десятая ракетка мира. Впервые он оказался на этой строчке в ноябре прошлого года и с тех пор пока выше не поднимался. Кстати, это лучший результат в истории мужского датского тенниса, с тех пор как ATP ввела официальную классификацию в 1973 году. Несмотря на юный возраст, Хольгер выиграл уже три турнира ATP. В апреле прошлого года он взял титул на грунтовом турнире в Мюнхене, а в октябре стал лучшим на харде в Стокгольме, победив в финале Стефаноса Циципаса.

Хольгер Руне Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Новая вершина

Главный же пока матч в карьере молодого дарования — победный финал «Мастерса» в Париже в ноябре. В решающем поединке Руне обыграл не кого-нибудь, а 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Причём Хольгер смог одержать волевую победу — 3:6, 6:3, 7:5. Вообще, в столице Франции юный датчанин установил уникальное достижение, последовательно обыграв за турнир пятерых теннисистов из топ-10 рейтинга ATP, — Хуркача (10), Рублёва (9), Алькараса (1), Оже-Альяссима (8) и Джоковича (7).

«Стоять здесь с трофеем — просто невероятно, потрясающее чувство. После матча всё было очень эмоционально. Наверное, это лучшее чувство в моей жизни, за всю мою карьеру. Сбылась своего рода маленькая мечта, хотя у меня есть и большие мечты. Это действительно хороший шаг на пути к тому, чтобы иметь возможность играть такие матчи против одного из величайших игроков, таких как Новак. Мой уровень стресса был очень высоким, поэтому я очень рад пройти через это», — говорил тогда датский спортсмен в интервью пресс-службе ATP.

В общем, вторая половина сезона-2022 стала для Руне настоящим прорывом. Он и так прогрессировал, а уж после того, как его тренером стал знаменитый французский специалист Патрик Муратоглу, — и подавно. Судите сами: в первые два месяца прошлого года Руне выиграл один матч, а проиграл шесть. В июне — июле всё было ещё хуже: 0-7. А закончил Каспер сезон серией 19-2!

Само собой разумеется, что Руне весьма успешно выступал на юниорском уровне. На счету датчанина, который был первой ракеткой мира в соответствующем возрасте, 10 титулов по юниорам, в том числе победа на «Ролан Гаррос» 2019 года.

Альтер эго

Есть у Руне и тёмная сторона. 19-летнему теннисисту явно не хватает выдержки, причём проявиться это может где угодно и когда угодно. Разумеется, не в последнюю очередь это объясняется возрастом. Но с психологией в любом случае нужно что-то делать, иначе дальнейший прогресс может застопориться. Понятно же, что подняться с 50-го места на 10-е легче, чем с 10-го хотя бы на пятое, не говоря уже о большем.

В 2021 году Руне на челленджере в Бьеле не смог удержаться от гомофобных высказываний. За это Хольгера оштрафовали. Более того, по словам свидетелей, юный спортсмен не стесняется применять нецензурную лексику даже в общении с мамой, которая одновременно является его агентом. Сам он, правда, отрицал это. Также Руне критиковал заморозку рейтинга АТР из-за пандемии, обвинял болельщиков в неуважительном отношении к себе и как-то поспорил с судьёй на турнире в Базеле. Тот, мол, плохо отработал момент с розыгрышем, во время которого на электронном баннере на корте сменилось изображение. Это отвлекло спортсмена, но арбитр категорически отказался переигрывать эпизод. Хольгер был явно недоволен.

Хольгер Руне Фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

А ещё у Руне был конфликт с Каспером Руудом на прошлогоднем «Ролан Гаррос». По словам датчанина, норвежец так радовался своей победе, что в раздевалке подбежал к нему с воинственным кличем. Руне расценил это как самодовольство и высокомерие. «Я подумал: «Какого чёрта ты делаешь? Кто так поступает?» Я должен был встать на колени и чествовать его? 99% игроков в туре меня уважают, а он делает это», — возмущался поведением соперника Хольгер в интервью Ekstra Bladet. После этого Рууд обвинил его во лжи.

Как Рублёв и Руне шли к очному матчу на AO-2023

И россиянин, и датчанин уверенно идут по сетке AO-2023. Рублёв, обыгравший чемпиона US Open — 2020 Доминика Тима, Эмиля Руусувуори и Даниэля Эванса, отдал соперникам лишь один сет за три матча, а Руне, на счету которого победы над Филипом Краиновичем, Максимом Кресси и Уго Умбером, и вовсе не проиграл ни одной партии на турнире. Как видим, оба теннисиста находятся в хорошей форме и способны удивить друг друга. Андрей и Хольгер, как мы уже отмечали, однажды встречались на корте. На том самом «Мастерсе» в Париже в 2022-м датчанин в 1/8 финала победил россиянина — 6:4, 7:5. Возьмёт ли Андрей реванш?

Матч Андрей Рублёв — Хольгер Руне состоится 23 января и начнётся не ранее 6:30 мск. Следить за всеми событиями можно на «Чемпионате».