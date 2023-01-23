Соболенко взяла сет у Бенчич! Битва бывшей и нынешней ученицы российского тренера. LIVE!

В понедельник проведут сражения за места в четвертьфиналах теннисисты из нижних половин сеток. Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня Australian Open – 2023. В понедельник завершится четвёртый круг в одиночном разряде. Борьбу за места в четвертьфиналах поведут представители нижних половин сеток. Среди прочих на корт выйдет и россиянин Андрей Рублёв, которому будет противостоять 19-летний датчанин Хольгер Руне. Проведёт свой четвёртый матч на турнире и 21-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович, идущий к своему 10-му титулу в Австралии. На сей раз на его пути оказался последний австралиец в сетке Алекс де Минор. У женщин особый интерес вызывает противостояние Белинды Бенчич и Арины Соболенко – бывшей и нынешней учениц Дмитрия Турсунова. Все подробности – в нашем онлайне!