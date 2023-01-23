Соболенко взяла сет у Бенчич! Битва бывшей и нынешней ученицы российского тренера. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня Australian Open – 2023. В понедельник завершится четвёртый круг в одиночном разряде. Борьбу за места в четвертьфиналах поведут представители нижних половин сеток. Среди прочих на корт выйдет и россиянин Андрей Рублёв, которому будет противостоять 19-летний датчанин Хольгер Руне. Проведёт свой четвёртый матч на турнире и 21-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович, идущий к своему 10-му титулу в Австралии. На сей раз на его пути оказался последний австралиец в сетке Алекс де Минор. У женщин особый интерес вызывает противостояние Белинды Бенчич и Арины Соболенко – бывшей и нынешней учениц Дмитрия Турсунова. Все подробности – в нашем онлайне!
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Соболенко повела — 1:0
Всё шло к тай-брейку, как при счёте 6:5 в пользу Соболенко белоруска сделал брейк — 7:5 за 53 минуты.
Сделала брейк в 3-м гейме Бенчич и повела — 2:1. Но в 8-м гейме счёт сравнялся — 4:4.
Матч начался!
Начался уже первый матч дня — Арина Соболенко — Белинда Бенчич. Следить за его ходом можно в онлайн-табло.
Расписание матчей 4-го круга в нижней половине сетки на сегодня — понедельник, 23 января.
3:00. Соболенко — Бенчич
далее. Линетт — Гарсия
6:30. Рублёв— Руне
11:00. де Минор — Джокович
Margaret Court Arena
4:30. Векич — Л.Фрухвиртова
8:00. Баутиста-Агут — Пол
John Cain Arena
6:00. Шелтон — Вулф
Kia Arena
4:30. Плишкова — Чжан Шуай
Начался новый игровой день на Australian Open — 2023.
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