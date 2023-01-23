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Матчи Джоковича, Рублёва, Соболенко: онлайн-трансляция Australian Open, где смотреть, когда начало, сетка, расписание

Соболенко взяла сет у Бенчич! Битва бывшей и нынешней ученицы российского тренера. LIVE!
Даниил Сальников
Australian Open: LIVE!
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В понедельник проведут сражения за места в четвертьфиналах теннисисты из нижних половин сеток. Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию восьмого игрового дня Australian Open – 2023. В понедельник завершится четвёртый круг в одиночном разряде. Борьбу за места в четвертьфиналах поведут представители нижних половин сеток. Среди прочих на корт выйдет и россиянин Андрей Рублёв, которому будет противостоять 19-летний датчанин Хольгер Руне. Проведёт свой четвёртый матч на турнире и 21-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович, идущий к своему 10-му титулу в Австралии. На сей раз на его пути оказался последний австралиец в сетке Алекс де Минор. У женщин особый интерес вызывает противостояние Белинды Бенчич и Арины Соболенко – бывшей и нынешней учениц Дмитрия Турсунова. Все подробности – в нашем онлайне!

Australian Open – 2023. Мужская сетка
Australian Open (м). 4-й круг
23 января 2023, понедельник. 06:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Хольгер Руне
10
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Australian Open (м). 4-й круг
23 января 2023, понедельник. 11:00 МСК
Алекс де Минор
24
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Соболенко повела — 1:0 Матч начался!
Live Даниил Сальников

Соболенко повела — 1:0

Всё шло к тай-брейку, как при счёте 6:5 в пользу Соболенко белоруска сделал брейк — 7:5 за 53 минуты.

03:46 Даниил Сальников

Сделала брейк в 3-м гейме Бенчич и повела — 2:1. Но в 8-м гейме счёт сравнялся — 4:4.

03:12 Даниил Сальников

Матч начался!

Начался уже первый матч дня — Арина Соболенко — Белинда Бенчич. Следить за его ходом можно в онлайн-табло.

Australian Open (ж). 4-й круг
23 января 2023, понедельник. 03:10 МСК
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
7 		2  
5 		1  
         
Белинда Бенчич
10
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
03:03 Даниил Сальников

Расписание матчей 4-го круга в нижней половине сетки на сегодня — понедельник, 23 января.

Rod Laver Arena
3:00. Соболенко — Бенчич
далее. Линетт — Гарсия
6:30. Рублёв— Руне
11:00. де Минор — Джокович

Margaret Court Arena
4:30. Векич — Л.Фрухвиртова
8:00. Баутиста-Агут — Пол

John Cain Arena
6:00. Шелтон — Вулф

Kia Arena
4:30. Плишкова — Чжан Шуай
03:01 Даниил Сальников

Начался новый игровой день на Australian Open — 2023.

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