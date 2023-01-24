Хачанов – в полуфинале Australian Open! Американец не выдержал давления Карена и снялся

На Открытом чемпионате Австралии началась пора решающих матчей. Во вторник стартовали четвертьфинальные поединки, и у мужчин до этой стадии дошли два представителя России – Карен Хачанов и Андрей Рублёв. И если Андрей уже попадал в восьмерку сильнейших на АО, то для Карена это первый выход в четвертьфинал турнира на Зелёном континенте.

Теперь в статистике Хачанова, который посеян на Australian Open под 18-м номером, есть выходы в четвертьфиналы на всех четырёх турнирах «Большого шлема», чем пока, кстати, похвастать не могут ни Рублёв, ни Медведев. На пути в 1/4 финала Хачанов обыграл испанца Бернабе Сапата-Миральеса, австралийца Джэйсона Каблера, американца Фрэнсиса Тиафо (16) и японца Йосихито Нисиоку (31). Причём в матче четвертого круга россиянин навесил своему сопернику две «баранки» и победил в трёх партиях – 6:0, 6:0, 7:6 (7:4), став первым с 2012 года игроком, которому удалось выиграть два стартовых сета без потери геймов на Открытом чемпионате Австралии. Всего в Открытой эре выигрывали матч на AO, взяв первые два сета со счётом 6:0, пять раз.

После матча с Нисиокой Карен Хачанов признался, что сам не понял, что случилось в начале поединка: «Скажем так, жаловаться не на что, верно? Я выиграл 14 геймов подряд. Однако о таких вещах думает игрок, который проигрывает эти геймы. Но ведь первый гейм был очень сложный. Я подавал, по-моему, был брейк-пойнт. А потом уже стал подряд выигрывать геймы. Во втором сете я потерял вроде два очка за всю партию. В таких матчах подобное нечасто увидишь. Сложно сказать, что произошло. Конечно, я хорошо играл. А он — нет, в некоторых ситуациях. Но это теннис, знаете ли. Помню, что был в похожей ситуации, как он. И это было странно. В прошлом году я выиграл первый сет в Риме с Циципасом 6:4, а потом проиграл 0:6 и проигрывал 0:2. И думал, как взять хотя бы гейм на своей подаче. Начинаешь немного стрессовать, думаешь, мол, что я тут делаю. Такие мысли были у меня тогда. Сегодняшний матч получился не совсем обычным. Но я очень рад. Третий сет сложился непросто».

Соперником Хачанова по четвертьфиналу стал американец Себастьян Корда (29), ранее остановивший чемпиона US Open Даниила Медведева и поляка Хуберта Хуркача. Многие эксперты перед встречей Хачанова и Корды предсказывали тяжёлый и напряженный поединок. «Я очень верю в победу Хачанова над Кордой. Мне нравится, как он сейчас играет. Карен наконец-то нашёл свой теннис, поэтому может прорваться в полуфинал! Хачанов прибавил в нескольких аспектах игры: начал лучше двигаться по корту и значительно улучшил удар слева. Сейчас может положить мяч в любую часть корта. Но стоит отметить, что и Корда находится в превосходной форме. Американец за год совершил настоящий прорыв. Конечно же, победы над Медведевым и Хуркачем окрыляют — таких высококлассных теннисистов просто так не переиграешь. Но у Карена чуть больше опыта за спиной. Хачанов уже играл в полуфинале «Шлема», а Корда — нет. Шансы на победу есть, нужно бороться!» — сказала Веснина в интервью «Чемпионату».

До поединка в Мельбурне Хачанов и Корда встречались три раза. В последних двух матчах – в Цинциннати-2022 и Антверпене-2022 победил Корда, а вот первый поединок игроков на Уимблдоне-2021 остался за Хачановым. Тогда в решающем пятом сете теннисисты устроили просто фейерверк брейков, но в итоге Карен дожал соперника – 10:8.

«У нас был нереальный матч на Уимблдоне, после этого я в прошлом году проиграл ему два матча на харде – в Цинциннати и Антверпене. Сейчас он обыграл Даню [Медведева]. С середины того года сильно прибавил, и это видно по игре и результатам. 13 брейков в решающей партии на Уимблдоне? Такое нечасто встретишь. Поджимало очень сильно, наверное, обоих, когда подавали. Получается, я на матч несколько раз подавал, он – чтобы остаться в игре», — сказал Хачанов после победы над Нисиокой.

Первый сет начался с острых атак Хачанова, который сразу же добрался до тройного брейк-пойнта. Корда отыграл два, а третий не смог – Карен повёл 2:0. После этого американец наладил свою подачу, игра стала равной, а при счёте 5:3 Корда не позволил россиянину подать на сет и добился обратного брейка – 5:4. Дело дошло до тай-брейка, и там россиянин оказался точнее и надежнее – 7:6 (7:5).

Во второй партии Хачанов вновь начал давить на соперника, заставляя его ошибаться вновь и вновь. Корда отыгрывал брейк-пойнты раз за разом, а при счёте 3:2 Себастьян вызвал врача на корт, жалуясь на проблемы с кистью или запястьем правой руки. Матч возобновился, но Карен уже брал в одиночку оставшиеся геймы в партии – 6:3 за 47 минут. В третьем сете у Корда вообще ничего не получалось. Россиянин повёл 3:0, выиграв семь геймов подряд с учётом концовки второго сета. В этот момент американец снялся – 7:6, 6:3, 3:0 (отказ).

Так Карен Хачанов впервые в карьере пробился в полуфинал Australian Open. А с учётом US Open – 2022 – это уже второй подряд «Шлем», где он добирается до четвёрки лучших. Этот успех позволит россиянину подняться на семь мест в рейтинге ATP – с 20-го на 13-е. Следующий соперник Карена определится в матче Стефанос Циципас – Иржи Легечка.