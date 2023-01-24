«Мы, как и Big-3, подстёгиваем друг друга». Признание Хачанова перед полуфиналом AO

Российский теннисист Карен Хачанов стал первым участником полуфиналов Australian Open в мужском одиночном разряде. В четвертьфинале Хачанов обыграл представителя США Себастьяна Корду. Россиянин выиграл первые два сета, а в третьей партии Корда из-за повреждения правой кисти отказался от продолжения борьбы. Окончательный счёт — 7:6 (7:5), 6:3, 3:0 (отказ) в пользу Карена.

«Ситуация ухудшилась прямо по ходу матча. Я отработал форхендом на приёме, и после этого в какие-то моменты уже сложно было просто держать ракетку. Пару недель назад с этим были проблемы в Аделаиде, но потом всё ушло. Во время матчей всё было в порядке. А потом один неудачный приём — и с тех пор кисть стала сильно меня беспокоить. Это было в начале второго сета. Раньше вообще никогда не было никаких проблем с кистью», — сказал Корда на пресс-конференции после матча.

Хачанов же во второй раз подряд вышел в полуфинал ТБШ. Такого же результата он добился на US Open — 2022.

«Как удалось этого достичь? Стабильность (улыбается). Я бы сказал, что всё дело в мелочах. Знаете, все эти мелочи, которые собираешь вместе, чтобы сделать такой шаг вперёд. И чтобы достигать поставленных целей. Впервые я вышел в полуфинал на US Open, и это дало мне дополнительную уверенность, что я могу показать, на каком уровне нахожусь и на что способен в своей лучшей форме, насколько могу быть стабилен. Всё это вместе и вывело меня туда, где я сейчас оказался», — сказал Карен на послематчевой пресс-конференции.

— Объясните свои слова «Оставайтесь сильными» в отношении ситуации между Арменией и Азербайджаном.

— Я много раз говорил, что у меня армянские корни. Со стороны папы, дедушки, даже со стороны мамы. Я наполовину армянин. Откровенно говоря, дальше не хочу вдаваться в детали. Я просто хотел продемонстрировать силу и поддержку своему народу. Вот и всё.

— Получаете ли реакцию людей? Знаю, было письмо от азербайджанской федерации...

— Я ничего об этом не слышал.

— Просто чтобы внести ясность: вам не говорили не писать ничего на камере?

— Пока нет.

Карен Хачанов Фото: Cameron Spencer/Getty Images

— Медведев говорил, что в юности вы опережали его и Рублёва, а потом они вырвались вперёд. Каково это?

— Ну это же соревнование, не правда ли? Кто-то идёт дальше, кто-то остаётся там, где был. Да, в последние пару лет мы поменялись. Даниил опережал меня и Андрея. Но Андрей в топ-10, играет на последних стадиях «Мастерсов». Я был в топ-20, в топ-15. В какой-то момент я упал на 25-е, 28-е место, как в 2021 году. У меня были тогда личные проблемы. Более тяжёлые времена, назовём это так. Сейчас всё идёт гладко. Но я всегда верил в себя, в свои способности и в то, что надо делать, чтобы быть в лучшей форме. Сейчас мы с командой на верном пути. Такое соревнование позитивного характера помогает нам самим становиться лучше. Посмотрите на Big-3 — Роджера, Рафу и Новака. Понятно, что я не сравниваю нас с ними, но ведь и они подстёгивали друг друга на протяжении многих лет. Они сами это не раз признавали.

— На AO может быть русский финал. Есть что сказать Уимблдону?

— Нет. Что бы там они ни решили, что я могу сделать? Мои слова ничего не изменят. Не хочу ничего говорить. В этом нет смысла. Если они чего-то этим [отстранением] добились, спросите лучше их, а не меня.

— Что думаете о травме Корды?

— Это часть спорта. До какого-то момента шла напряжённая борьба. Но нельзя же знать, насколько серьёзное повреждение у соперника, правда? Концовка второго сета, когда я атаковал и повёл 2-0 по сетам — в таких ситуациях соперник оказывается под давлением, особенно если у него есть какие-то физические проблемы. Да и в начале третьего сета, когда я повёл, оппоненту уже было гораздо тяжелее вернуться в борьбу. Всё это вместе… Я был сосредоточен и понимал, что надо делать, как надо давить. Я очень хорошо справился с задачей.

Себастьян Корда и Карен Хачанов Фото: Cameron Spencer/Getty Images

— Расскажи о поездках в Армению.

— Я много раз там был. У меня там родственники, семья — члены семьи. Я много лет не приезжал туда, когда был юниором. Вы же знаете наше напряжённое расписание. Я реально не мог найти времени. Но в ноябре 2021-го мы с женой и сыном решили изменить отпуск. Поехали туда на 10-12 дней. Были не только в Ереване. Объездили всю страну. Получился классный обзорный тур. Посещали монастыри, разные места. Я соприкоснулся со страной. И провёл нечто вроде мастер-класса в концовке. Я был удивлён, как много детей, как много людей пришло. Всё это даже не было заранее организовано. Всё состоялось в день, когда об этом было объявлено. И приехали люди со всей страны. Было 300-400 детей. Я был впечатлён тем, насколько сильно они хотели меня увидеть. Очень приятное чувство.

— Чему научил вас полуфинал US Open — 2022?

— Всякий раз всё иначе. Все соперники отличаются друг от друга. Ситуации не похожи одна на другую. В Нью-Йорке я сыграл четырёхсетовый матч в первом круге. Во втором — тоже четырёхсетовый. В третьем круге Дрэйпер снялся в конце третьего сета, но мы играли почти три часа. Четвёртый раунд — пять сетов с Карреньо-Бустой.

Четвертьфинал с Ником [Кирьосом] меня убил. Мы закончили в полвторого ночи. Помню, я ушёл спать в пять утра — после всех процедур и тому подобного. Потом было два выходных, и в первый день мы вообще ничего не делали. Стараешься восстановиться, но, как только провёл ночь без сна, это решающим образом действует на энергию. Еда и сон тут важнее всего. Ну и восстановление, процедуры тоже. В этот раз всё иначе. После предсезонки я пока хорошо себя чувствую в физическом смысле. Пока у меня не было настолько долгих матчей. Опять же, всё иначе. Были ведь трёхсетовые матчи. Впереди полуфинал — думаю, физическая форма будет лучше [чем на US Open].

В полуфинале Australian Open соперником Карена Хачанова станет либо грек Стефанос Циципас, посеянный на турнире под третьим номером, либо 71-я ракетка мира чех Иржи Легечка. Матч Циципас — Легечка также состоится сегодня, 24 января.