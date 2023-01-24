Азаренко разобралась с американкой и пробилась в полуфинал АО! Там она сыграет с Рыбакиной

Продолжаются четвертьфинальные поединки в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате Австралии. Первой путёвку в полуфинал добыла уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. Соперницей чемпионки Уимблдона была ещё одна победительница ТБШ – Елена Остапенко из Латвии, выигравшая главный трофей на «Ролан Гаррос» — 2017. Рыбакина в этом матче блестяще использовала своё главное оружие – подачу. В итоге ей хватило двух сетов, чтобы впервые в карьере пробиться в четвёрку лучших на АО.

Соперница Рыбакиной по полуфиналу определялась в другом матче вторника – Джессика Пегула – Виктория Азаренко. После вылета из турнира Иги Свёнтек (первый номер посева) и Онс Жабер (2) американка Джессика Пегула (3) осталась самой высокорейтинговой теннисисткой в женской сетке. На пути к четвертьфиналу АО-2023 Пегула обыграла таких непростых соперниц, как Жаклин Кристиан, Александра Саснович, Марта Костюк и чемпионка «Ролан Гаррос» — 2021 Барбора Крейчикова (20). Так Джессика пробилась в свой пятый четвертьфинал «Шлема», начиная с АО-2021. Поразительная стабильность! Однако дальше восьмёрки сильнейших американка ещё не проходила.

А вот её соперница по четвертьфиналу АО-2023 Виктория Азаренко за свою карьеру дважды выиграла «Шлем», причём здесь, в Мельбурне (2012, 2013), ещё три раза добиралась до финалов – на US Open (2012, 2013, 2020). На этом турнире белоруска выбила из сетки Софью Кенин, Надию Подороску, Мэдисон Кис (10) и Чжу Линь, причём в двух последних матчах Азаренко прошлось отыгрываться с 0:1 по сетам.

Интересно, что на пресс-конференции Виктория сказала, что восхищается стойкостью Энди Маррея, который на этом турнире тоже совершил потрясающий камбэк: «Я искренне уважаю Энди и его стойкость. Впечатляет, насколько усердно он трудится. Порой спрашиваю себя, ради чего он это делает. Спрашиваю себя: у него есть всё, дома ждут дети, почему он выступает на челленджерах, как в прошлом году? Но таков его путь. Мы тренировались в одном и том же месте на предсезонке, и я видела, насколько усердно он работает. Это действительно впечатляет. Он придерживается того, во что верит, даже если другие говорят ему иное. Как по мне, это достойно восхищения».

Ранее теннисистки встречались четыре раза, и счёт был равным – 2-2. Джессика победила на Australian Open – 2021 и в Гвадалахаре-2022, а Виктория – в Берлине и Индиан-Уэллсе-2021. Перед их пятой битвой Виктория заявила: «Она потрясающий игрок. Она стабильно выступает уже несколько лет. Невероятный игрок. Она обыгрывала меня здесь, так что я хочу реванша. Но она и мой друг. Я обожаю её. Всякий раз у нас случаются битвы на корте. Мы тренируемся вместе, так что сюрпризов не будет. Будет непросто, много долгих розыгрышей, мяч будет низко летать. Но от того, что я знаю, с кем играть, легче не будет».

В первом сете Пегула была всё время в роли догоняющей. Виктория вела игру, диктовала свои условия и всё время давила на соперницу. Американка ошибалась, злилась, но исправить ситуацию было сложно. Уступая 0:3, Джессика сначала ушла с шести брейк-пойнтов, затем спаслась с четырёх сетболов – двух на своей подаче и двух на приёме. Однако при счёте 4:5 она снова отдала свою подачу, а с ней и весь сет – 4:6. Во второй партии белоруска уже учинила полный разгром американке. Третья ракетка мира смогла взять только один гейм, причём на чужой подаче. 6:4, 6:1 – за 1 час 39 минут.

Так Виктория Азаренко пробилась в полуфинал Australian Open – 2023, выбив из сетки третью ракетку мира. За путёвку в решающий матч она сразится с Еленой Рыбакиной.