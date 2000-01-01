«Я никогда не ем дома. У нас 13 или 14 ресторанов». Каким было детство Андрея Рублёва

«Неважно, во что играл, нужно было выиграть. Мог сам себе в голове сказать, что надо попасть подряд восемь раз баскетбольным мячом в корзину с одного места, пока не попаду — не уйду. И это могло длиться два или три часа с психами, киданием мяча во все стены», — откровенничал Рублёв.