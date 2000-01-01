«Я никогда не ем дома. У нас 13 или 14 ресторанов». Каким было детство Андрея Рублёва

Каким было детство Андрея Рублёва
Российскому теннисисту предстоит встреча с Джоковичем в 1/4 финала Australian Open, но это ничего — воля к победе у него в крови!
Андрей взял в руки ракетку очень рано — уже в три года Рублёв оказался на корте благодаря своей маме — Марине Марьенко — тренеру, которая работала с Анной Курниковой и другими звёздами.
Она и отвела сына в спортивную секцию и в первые годы учила играть. Андрею нравились те времена: «Тренироваться у мамы сложно не было. Даже если она могла в меня на корте мячами популять, всё равно всегда дарила мне любовь и внимание», — вспоминал он.
Обсудить теннис Рублёв мог не только с мамой, но и сестрой. Анна-Арина является мастером спорта по этому виду, а теперь ещё занимается тренерской деятельностью.
Так что сомневаться в том, что любовь к теннису у Андрея в крови, не приходится. Спортсмен признавался, что вообще не умел проигрывать и всегда изматывал себя тренировками, если что-то не получалось.
«Неважно, во что играл, нужно было выиграть. Мог сам себе в голове сказать, что надо попасть подряд восемь раз баскетбольным мячом в корзину с одного места, пока не попаду — не уйду. И это могло длиться два или три часа с психами, киданием мяча во все стены», — откровенничал Рублёв.
Если же не считать многочасовой работы в теннисной школе, то детство Андрея было совершенно обычным. Жил он у бабушки с дедушкой, ходил в школу даже на уроки физкультуры и играл в «казаков-разбойников».
«В школе ко мне всегда нормально относились, проблемы решали без разборок: максимум потолкались и разошлись. Страшно я не выглядел — наверное, был худым, с длинными волосами и выше всех остальных, поэтому и не приставали», — вспоминал Рублёв школьные годы.
К футболу Андрей относился спокойно, хотя все сверстники болели за ЦСКА. Зато, когда теннисист стал старше и начал встречать знаменитостей на различных турнирах, смог завести дружбу с Фёдором Смоловым и Жераром Пике.
Предпочтение Рублёв отдаёт боксу — всё-таки его отец в прошлом профессиональный боксёр, который в итоге занялся ресторанным бизнесом. Благодаря этому Андрей стал гурманом.
«Я никогда не ем дома. У нас 13 или 14 ресторанов, и везде разная кухня: русская, японская, итальянская. А ещё есть кафе, и это прекрасно. Мой любимый ресторан — итальянский», — рассказывал он.
Неплохо теннисист разбирается и в музыке: он не только сочинял песни, но и даже принимал участие в группе. С друзьями Рублёв записал кавер на песню One Direction.
Музыка могла бы стать делом жизни для Андрея, но он выбрал теннис, и теперь успехи преследуют его. Спортсмен будет биться в 1/4 финала Australian Open с Новаком Джоковичем, а ведь когда-то это была лишь мечта маленького мальчика.
Рублёв фанател от Марата Сафина, Рафаэля Надаля, Роджера Федерера, а теперь встречается с некоторыми из них на корте и борется за титулы.
«Я никогда не ем дома. У нас 13 или 14 ресторанов». Каким было детство Андрея Рублёва
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