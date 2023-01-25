Рублёв vs Джокович! Матч года на Australian Open — 2023. Кто выйдет в 1/2 финала. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня Australian Open – 2023. В среду завершатся четвертьфиналы в одиночном разряде. Борьбу за места в полуфиналах поведут представители нижних половин сеток. Матчем дня ожидается противостояние Новака Джоковича и Андрея Рублёва. 21-кратный чемпион «Шлемов» из Сербии жаждет в 10-й раз победить в Мельбурне, а вот 25-летний россиянин уже побеждал знаменитого соперника, причём у него на родине – в финале турнира в Белграде. В другом матче состоится американское дерби между Томми Полом и Беном Шелтоном. У женщин сыграют Арина Соболенко – Донна Векич и Каролина Плишкова – Магда Линетт. Все подробности – в нашем онлайне!
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Программа дня накануне была обширой. Все подробности в нашем материале.
Стартовал первый матч из игровой программы дня. Плишкова и Линетт обменялись брейками. Счёт 2:2, идёт 1-й сет. Следить за ходом поединка можно в нашем онлайн-табло.
Так выглядит расписание на среду, 25 января. В этот день пройдут 4 четвертьфинала из нижних половин сеток.
3:00. Плишкова (Чехия, 30) — Линетт (Польша)
5:00. Соболенко (Беларусь, 5) — Векич (Хорватия)
6:30. Шелтон (США) — Пол (США)
11:30. Рублёв (Россия, 5) — Джокович (Сербия, 4)
Начался новый игровой день на Australian Open — 2023.
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