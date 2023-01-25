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Матчи Рублёва, Джоковича, Соболенко: онлайн-трансляция Australian Open, где смотреть, когда начало, сетка, расписание

Рублёв vs Джокович! Матч года на Australian Open — 2023. Кто выйдет в 1/2 финала. LIVE!
Даниил Сальников
Рублёв vs Джокович!
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В среду проведут сражения за места в полуфиналах теннисисты из нижних половин сеток. Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня Australian Open – 2023. В среду завершатся четвертьфиналы в одиночном разряде. Борьбу за места в полуфиналах поведут представители нижних половин сеток. Матчем дня ожидается противостояние Новака Джоковича и Андрея Рублёва. 21-кратный чемпион «Шлемов» из Сербии жаждет в 10-й раз победить в Мельбурне, а вот 25-летний россиянин уже побеждал знаменитого соперника, причём у него на родине – в финале турнира в Белграде. В другом матче состоится американское дерби между Томми Полом и Беном Шелтоном. У женщин сыграют Арина Соболенко – Донна Векич и Каролина Плишкова – Магда Линетт. Все подробности – в нашем онлайне!

Australian Open – 2023. Мужская сетка
Australian Open – 2023. Женская сетка
Australian Open (м). 1/4 финала
25 января 2023, среда. 11:30 МСК
Андрей Рублёв
6
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Australian Open (ж). 1/4 финала
25 января 2023, среда. 05:00 МСК
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Донна Векич
64
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Live Даниил Сальников

Программа дня накануне была обширой. Все подробности в нашем материале.

Убойный четвертьфинал — Рублёв vs Джокович! Расписание, расклады и сетки AO-2023 Убойный четвертьфинал — Рублёв vs Джокович! Расписание, расклады и сетки AO-2023
03:24 Даниил Сальников

Стартовал первый матч из игровой программы дня. Плишкова и Линетт обменялись брейками. Счёт 2:2, идёт 1-й сет. Следить за ходом поединка можно в нашем онлайн-табло.

Australian Open (ж). 1/4 финала
25 января 2023, среда. 03:10 МСК
Каролина Плишкова
31
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
2 		   
3 		   
         
Магда Линетт
45
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
03:19 Даниил Сальников

Так выглядит расписание на среду, 25 января. В этот день пройдут 4 четвертьфинала из нижних половин сеток.

Rod Laver Arena
3:00. Плишкова (Чехия, 30) — Линетт (Польша)
5:00. Соболенко (Беларусь, 5) — Векич (Хорватия)
6:30. Шелтон (США) — Пол (США)
11:30. Рублёв (Россия, 5) — Джокович (Сербия, 4)
03:15 Даниил Сальников

Начался новый игровой день на Australian Open — 2023.

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