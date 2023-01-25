В среду проведут сражения за места в полуфиналах теннисисты из нижних половин сеток. Все подробности — в нашей трансляции.

Рублёв vs Джокович! Матч года на Australian Open — 2023. Кто выйдет в 1/2 финала. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня Australian Open – 2023. В среду завершатся четвертьфиналы в одиночном разряде. Борьбу за места в полуфиналах поведут представители нижних половин сеток. Матчем дня ожидается противостояние Новака Джоковича и Андрея Рублёва. 21-кратный чемпион «Шлемов» из Сербии жаждет в 10-й раз победить в Мельбурне, а вот 25-летний россиянин уже побеждал знаменитого соперника, причём у него на родине – в финале турнира в Белграде. В другом матче состоится американское дерби между Томми Полом и Беном Шелтоном. У женщин сыграют Арина Соболенко – Донна Векич и Каролина Плишкова – Магда Линетт. Все подробности – в нашем онлайне!