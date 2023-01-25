Соболенко – в полуфинале АО! Белоруска выиграла 9-й матч подряд в сезоне без потери сета

В среду, 25 января, завершились четвертьфинальные матчи на Открытом чемпионате Австралии в женском одиночном разряде. Накануне образовалась первая полуфинальная пара – места в четвёрке лучших завоевали чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина и двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко.

Первыми судьбу путёвки в полуфинал из нижней половины сетки оспорили бывшая первая ракетка мира Каролина Плишкова и Магда Линетт из Польши. 30-летняя Линетт, занимающая сейчас 45-е место в рейтинге, – самая большая сенсация женского турнира. На пути к четвертьфиналу она выбила из сетки эстонку Анетт Контавейт, россиянку Екатерину Александрову и победительницу Итогового чемпионата WTA Каролин Гарсию. Магда за карьеру выиграла два титула – Бронкс-2019 и Хуахин-2020, а на «Шлемах» польская теннисистка до этого дальше третьего круга никогда не проходила.

Ранее Плишкова и Линетт встречались четырежды, и во всех случаях победа доставалась чешской теннисистке. Причём последний раз они играли не так давно — на US Open – 2022, и дело тогда дошло до тай-брейка в третьем решающем сете. Борьба и на этот раз была упорной, но в ключевых моментах Линетт была точнее. Плишкова же много ошибалась – за два сета наделала 36 невынужденных ошибок при 18 ударов навылет. В этот день подача, которая всегда была главным оружием Каролины, не помогала ей – она сделала всего три эйса и допустила семь двойных. При этом на втором мяче Плишкова взяла только 29% мячей. В итоге Магда победила в двух сетах – 6:3, 7:5 за 1 час 29 минут и впервые в карьере оказалась в полуфинале ТБШ.

Её соперница определялась в битве Арины Соболенко и Донны Векич. Надо сказать, что Соболенко подошла к четвертьфиналу с серией побед из восьми матчей. Белоруска начала сезон на турнире в Аделаиде, где выиграла четыре поединка без потери сета, а потом продолжила крушить соперниц в Мельбурне. Причём в последнее время Арина существенно снизила количество двойных ошибок, а ведь ещё совсем недавно она сама себя называла «королевой двойных». Вот что сказала Соболенко на пресс-конференции о том, как боролась со своими двойными: «Мы пробовали очень многое, думали уже, что и с головой проблемы, и с техникой, и неправильно работаем. Уже думали, что всё неправильно. В итоге начали работать со специалистом по биомеханике, который помогал другим ребятам с подачей. Много нового для себя узнала: даже когда у меня была суперподача, она была не супер, а на лимите. Помню, действительно, что в важные моменты у меня подача проваливалась из-за того, что невозможно было подать под давлением с такой техникой. Это единственная вещь, которая помогла: поменяли биомеханику, стала больше понимать, как это работает».

Пятой соперницей белоруски на этом турнире стала 26-летняя Донна Векич из Хорватии. С теннисисткой, которая сейчас занимает 64-е место в рейтинге WTA, Соболенко встречалась три раза, причём первый их поединок в Сан-Хосе-2019 выиграла белоруска, а вот на Олимпиаде в Токио-2020 и в Сан-Диего-2022 успех праздновала уже хорватка.

Перед их очередным поединком Векич призналась, что ожидает тяжёлый матч: «Я смотрю много тенниса, но почему-то пока не видела её игру. Конечно, я читала, что она играет чуть ли не лучше всех на турнире. У меня с ней хорошая статистика по личным встречам, все они были очень тяжёлыми, поэтому уверена, что и эта не будет исключением. Я стараюсь концентрироваться на каждом конкретном матче. В первую очередь постараюсь не думать о том, что это четвертьфинал, потому что для нас обеих это очень большая игра. Уверена, она чувствует себя точно так же».

И, действительно, матч получился напряжённым, особенно первый сет. Практически в каждом гейме девушки добирались до брейк-пойнтов, но реализовать их удавалось не всегда. Первый брейк сделала Соболенко – 3:1. Векич тут же отыгралась – 3:2. Однако в концовке Арина всё-таки снова взяла чужую подачу – 5:3 и успешно подала на сет – 6:3. Во второй партии белоруска сразу же захватила инициативу и повела с двумя брейками – 3:0. Донна одну подачу отыграла, но Соболенко сразу же сделала ещё один брейк – 4:1. Во время подачи на матч при счёте 5:2 у Векич было три возможности сократить отставание, но Арина выстояла – 6:3, 6:2 за 1 час 51 минуту. Всего за матч Соболенко реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов, а Векич – 2 из 14. Кстати, двойных в этот день девушки допустили довольно много. У Соболенко набралось их девять, а у Векич – аж 13.

Так Арина Соболенко выиграла девятый матч подряд в этом сезоне, причём без потери сета, и впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open. Там она сыграет с Магдой Линетт. В другой полуфинальной паре встретятся Рыбакина и Азаренко. Две белоруски в полуфинале ТБШ – вот это да! Интересно, будет ли белорусский финал? Оба полуфинала пройдут в четверг, 26 января, а финал – в субботу, 28 января.