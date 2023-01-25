30-летняя полька внезапно вышла в полуфинал AO. Кто такая Линетт, соперница Соболенко

25 января определились все участницы полуфиналов Australian Open в женском одиночном разряде. Трое теннисисток прекрасно знакомы широкой публике. Елена Рыбакина только в прошлом году выиграла Уимблдон, Виктория Азаренко — и вовсе двукратная чемпионка ТБШ, хотя уже десять лет не побеждала на мэйджорах, Арина Соболенко, хотя и не выигрывала пока «Шлемы», похоже, находится в лучшей форме за карьеру. Все эти спортсменки на виду и на слуху. А вот полька Магда Линетт известна только наиболее преданным поклонникам тенниса.

И немудрено. 30-летняя спортсменка уже более десяти лет выступает в профессиональном туре, однако на ТБШ её прорвало только сейчас. До этого Линетт ни разу не проходила дальше третьего круга на мэйджорах, а тут — сразу полуфинал! Кто мог предположить такое? Вообще, путь Магды к этой вершине — промежуточной или окончательной — вышел довольно нетипичным как для современного женского тенниса. Достаточно сказать, что в первую сотню рейтинга WTA спортсменка попала лишь в 2015 году, когда ей было уже 23 года. Иные теннисистки в этом возрасте уже вовсю выигрывают «Шлемы»…

Путь Магды оказался не таким, как у других звёзд. Спортсменке явно не хватало спонсорской поддержки. «На протяжении всей жизни мне нужно чуть больше времени на всё! Стартовая точка у тебя другая, а меряют тебя теми же мерками, что и остальных», — говорила она ранее в интервью пресс-службе WTA. А на пресс-конференции после победы над Анетт Контавейт во втором круге AO-2023 заявила: «У меня никогда не было никаких дополнительных спонсоров. Особенно грустно, что у меня никогда не было ничего такого в моей родной стране. Со спонсорами было бы легче. Можно было бы более профессионально готовиться. Ты понимаешь: что бы ни случилось на корте, это не вопрос жизни и смерти. А так получается, что если побеждаешь, то да, можешь взять своего тренера на другой турнир, а если проигрываешь, ситуация оказывается очень сложной».

Первые титулы

Существенный прогресс в результатах Линетт наметился уже после начала сотрудничества с британским тренером Марком Геллардом. Предыдущий тренер Изо Зунич, отношения с которым из профессиональных переросли в личные, поднял спортсменку с конца топ-300 на 55-е место в рейтинге, после чего настало время для следующего шага. Линетт и Геллард договорились о совместной работе в июне 2018 года, и в августе 2019-го Магда завоевала титул на турнире в Бронксе, победив в финале итальянку Камилу Джорджи.

Магда Линетт Фото: Из личного архива теннисистки

И то это воспринималось как неожиданность, ведь для попадания в основную сетку Линетт пришлось проходить квалификацию. «Ключ к прогрессу в основном лежит в ментальной плоскости. Она всегда хорошо била по мячу, двигалась по корту, была неплохим стратегом. Перед 2019-м мы подробно обсудили, как ей стать более конкурентной спортсменкой от недели к неделе. В этом смысле она точно прибавила. Были и другие области её игры, которые, как нам казалось, ей надо улучшить, чтобы сражаться с лучшими. Три конкретные области — научиться вести игру с преимуществом в счёте, играть на задней линии и использовать текущую ситуацию. Ещё я хотел, чтобы она чаще выигрывала трёхсетовые матчи, особенно после поражения в первом сете. А ещё я пытался сделать так, чтобы она меньше обращала внимание на покрытие, на котором играет, и больше на то, что ей надо делать для победы в каждом матче», — так объяснял тренер успех подопечной в интервью Tennis View Magazine.

Полгода спустя Линетт взяла свой второй и пока последний титул, выиграв турнир в Таиланде. Тогда же спортсменка поднялась на 33-е место в рейтинге WTA — пока это высшее достижение Магды (сейчас она 45-я ракетка мира). Сама она говорила, что в сотрудничестве с Геллардом пристальное внимание уделяет продвинутой статистике. «Мы оба мыслим логически, нам нравятся цифры. Когда мне что-то говорят, нужны фактические данные. Марк понимает: дело не в том, что я ему не доверяю. Просто я чувствую себя спокойнее и в состоянии работать лучше, когда вижу цифры. И он тоже может объяснить что-то более логично, когда видит данные», — говорила она в интервью пресс-службе WTA.

Магда Линетт Фото: Из личного архива теннисистки

Заколдованные «Шлемы»

Поработав с новым тренером, Линетт вскоре научилась побеждать игроков из первой десятки. Тем удивительнее, что произошло это после операции на колене, из-за которой спортсменка пропустила пять месяцев. На «Ролан Гаррос» 2021 года полька сенсационно победила Эшли Барти, которая, правда, снялась во втором сете, на Уимблдоне того же года — Элину Свитолину, на «РГ»-2022 — Онс Жабер. Но всё это, как уже было сказано, не помогало Магде далеко проходить по сетке на «Шлемах». Линетт и Геллард, к слову, какое-то время не работали вместе — пауза растянулась на год. Но вскоре стороны возобновили сотрудничество. И на нынешнем AO ситуация наконец-то изменилась. Ход польки по турниру и впрямь впечатляет: во втором круге Линетт победила бывшую вторую ракетку мира Анетт Контавейт, в третьем — Екатерину Александрову (входит в топ-20), в четвёртом — четвёртую ракетку мира Каролин Гарсию, в четвертьфинале — экс-лидера рейтинга WTA Каролину Плишкову. За весь турнир Магда проиграла пока лишь один сет!

Магда Линетт Фото: Mark Kolbe/Getty Images

«Я знала, что сетка очень сложная. Но я хорошо играла в конце прошлого года и в начале этого года провела пару уверенных матчей на United Cup. Так что я не удивлена, но очень рада и горжусь, что удалось показать стабильность. Многое изменилось за последнее время. Во-первых, в личном плане я стала более независимой. Во-вторых, стала иначе смотреть на вещи. Я стала старше, набралась опыта. Успокоилась немного. Когда проигрываю, не драматизирую», — говорила теннисистка на пресс-конференции после победы над Александровой. А после выхода в полуфинал сказала: «Не знаю. Я всё ещё не верю в это по-настоящему (улыбается). Но у меня уже много опыта игры на таких кортах, так как почти каждый «Шлем» заканчивала игрой на большом корте. Я уже играла со многими сильными теннисистками. В этом смысле для меня ничего нового. Просто ещё один матч».

Такой подход позволяет Линетт не бояться никого. Даже Соболенко с её мощной подачей.

Australian Open — 2023. Женщины. Расписание полуфиналов 26 января

11:30 мск (не ранее). Елена Рыбакина (Казахстан) — Виктория Азаренко (Беларусь).

13:00 мск (не ранее). Магда Линетт (Польша) — Арина Соболенко (Беларусь).