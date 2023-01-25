«Он вообще человек?» Реакция на безоговорочную победу Джоковича над Рублёвым на АО

Борьбы не случилось. Андрей Рублёв, кажется, уже в подтрибунке проиграл этот матч. Ещё после мощного пятисетовика с датчанином Хольгером Руне он буквально произнёс, что Новак — это последний человек, кого он хочет видеть на кортах Мельбурн-парка. И если первые несколько геймов россиянин смотрелся где-то на равных и ещё шокировал серба нестандартными ударами, например, пробивая с бэкхенда по линии, то дальше он стал слишком предсказуем: 6:1, 6:2, 6:4 — и победа за два часа.

В то время как многих удивила тактика Новака: он буквально грузил сильную руку россиянина — форхенд — будто говоря: «Я тебя и так смогу победить. Как лучший принимающий тура Джокович быстро адаптировался к подаче Андрея и эффектно возвращал практически всё, давал рискованные вторые подачи и просто вёл игру. А главное, никак не беспокоился о травме бедра, которая так мешала ему по ходу турнира.

По этому поводу, кстати, Тони Надаль в интервью El Pais уже отпустил едкий комментарий в сторону серба: «В течение многих лет мы видели, что травмы сразу же сказывались на здоровье Рафы. Иногда он не мог заканчивать матчи. С Новаком всё по-другому. Я не говорю, что он симулирует травмы, но сомнения — это нормально».

Эксперты и журналисты оценили второй четвертьфинальный матч на АО

«Шестая ракетка мира очень хорошо играет против Джоковича. Он выиграл три гейма за два сета», — съязвил бывший теннисист, семикратный чемпион ТБШ Джон Макинрой в социальных сетях после второго сета.



«Какой же тут комментарий, если Рублёв ничего не мог противопоставить. Джокович был Джоковичем, а Рублёв не сумел найти игру. Может быть, та пятисетка с большой нагрузкой, которую он выиграл, сыграла большую роль. Во всяком случае, счёт сам по себе говорит о том, что игра у Рублёва против Джоковича на этот раз, к сожалению, не получилась», – сказал заслуженный тренер России Владимир Камельзон.

Андрей Рублёв Фото: Daniel Pockett/Getty Images

«Джокович играет в невероятный теннис — это запредельный уровень! Я не понимаю, как можно на постоянной основе демонстрировать такой уровень игры? Неземная игра! Но хочется всё равно похвалить Рублёва: Андрей — большой молодец! Четвертьфинал на Australian Open — отличный результат. С Джоковичем просто нереально бороться. Это не Рублёв проиграл, а Джокович победил. Андрей не виноват в сегодняшнем вылете», — поделился полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков.

«В целом нужно отметить выступление Андрея очень хорошим на Australian Open. Нет никакой трагедии, ничего страшного, что проиграл Джоковичу. Новак сейчас очень сильно играет, ничего от себя не отдаёт, чистенько. Андрей очень хотел выиграть, может быть, был немного скован. Это понятно после предыдущего матча. Против великого чемпиона играть за выход в полуфинал, когда тебе ничего не отдают! Может быть, было чуть больше обычного невынужденных ошибок», – сказал Андрей Ольховский.

«Джокович выше классом. Покрытие абсолютно устраивает Новака — не очень быстрое, поэтому серб может созидать больше, чем кто-либо из всех участвующих спортсменов. Джокович играет веером по всему корту — для него сегодня Рублёв был прогнозируем. Новак практически в каждом эпизоде удобно подходил к мячу. Конечно, стоит отметить, что и здорово подавал. Неудивительно, что выиграл», — сказал президент федерации тенниса Шамиль Тарпищев.



«Я большая поклонница Рублёва и многих молодых парней, но когда 191-й номер мира может взять тай-брейк у Джоковича (хотя во время матча его травма ощущалась сильнее всего), а парни топ-10 едва ли могут зацепить игру, это смущает», — заявила журналистка Express Sport Ясмин Сэйд.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Ничего другого ожидать было невозможно. Я всегда говорил, что чем ближе титульный матч, тем мобилизованнее играют величайшие теннисисты. Хочешь или не хочешь, но никакой другой игры от Джоковича не могли ожидать. В очередной раз доказал своё превосходство. Всё закономерно.Рублёв собрался в третьем сете до той степени, до которой позволил Джокович: Новак взял брейк — и спокойно довёл матч до логического завершения. Счёт на табло говорит сам за себя — 6:1, 6:2, 6:4. Джокович, к сожалению, это другой уровень.



Но стоит отметить, что Рублёв провёл блестящий турнир для себя. Выход в четвертьфинал — почётно», — сказал шестикратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников.

«Новак Джокович явно не в форме, и всё же он обыгрывает игроков топ-10 и топ-20. В этот момент всё, что вы можете делать, это смеяться. Он вообще человек?» — журналист Sportskeeda Мусаб Абид.



Теперь Джокович встретится в полуфинале с американцем Томми Полом. В другой части сетки россиянин Карен Хачанов поборется с греком Стефаносом Циципасом. Но, кажется, для серба не имеет значения, кто на той стороне сетки.