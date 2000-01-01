Страстная Шарапова и игривая Курникова! Самые яркие наряды на Australian Open

Самые яркие наряды теннисисток на Australian Open
Под палящим мельбурнским солнцем стремительно менялась теннисная мода: необычные принты, яркие цвета, дорогие бренды. Что носили чемпионки?
Анна Курникова — 2003 год
Одна из самых эффектных теннисисток в истории всегда тщательно готовилась к важным турнирам. В том числе любила Анна блеснуть на корте в оригинальном костюме. Как вам такой игривый образ?
Мария Шарапова — 2015 год
Ещё одна российская красавица много лет радовала болельщиков яркой экспрессивной игрой. Соблазнительный алый наряд лишь подчеркнул страстную натуру Марии.
Мария Кириленко — 2013 год
Необычные цветовые сочетания предпочитала Мария Кириленко. Нежный бело-жёлтый градиент на платье и масса милых аксессуаров сделали её королевой корта.
Мартина Хингис — 1996 год
Настоящую революцию в теннисной моде начала легендарная швейцарка. В 1996 году Мартина ещё не выиграла титул, но завоевала любовь публики шикарным нарядом.
Эжени Бушар — 2017 год
Эжени Бушар даже классическое сочетание чёрного и белого может превратить в шедевр. Ассиметричный костюм от Nike, состоящий из топа и шорт, классно смотрелся на ней.
Виктория Азаренко — 2011 год
Виктория Азаренко в 2011 году облачилась в образ знаменитой куклы Барби. Платье конфетно-розового цвета с оборками ей нереально подошло.
Серена Уильямс — 2003
Серена Уильямс не раз блистала на Открытом чемпионате Австралии. Не стал исключением 2003 год, когда она обыграла в финале сестру Винус Уильямс в крутом комбо от Puma.
Ана Иванович — 2007
А вот Ана Иванович щеголяла в нарядах другого бренда. В 2007 году она выступала в простом, но привлекающем внимание костюме от adidas.
Каролина Возняцки — 2017 год
За год до того, как взять Кубок Australian Open — 2018, Каролина Возняцки восхитила публику сине-зелёным костюмом с оригинальной юбкой.
Даниэла Гантухова — 2003 год
Даниэла Гантухова в 2003 году выбрала простой белый топ и короткие розовые шорты. От спортсменки всё равно было глаз не оторвать — её образ дополняли костяные бусы, которые стали её талисманом.
Страстная Шарапова и игривая Курникова! Самые яркие наряды на Australian Open
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