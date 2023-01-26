Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Матчи Рыбакиной, Азаренко, Соболенко: онлайн-трансляция Australian Open, где смотреть, когда начало, сетка, расписание

Рыбакина vs Азаренко! Сражение чемпионок ТБШ. Кто выйдет в финал? LIVE!
Даниил Сальников
Матчи Рыбакиной, Азаренко, Соболенко
Комментарии
В четверг проведут сражения за два места в финале оставшиеся участницы женского турнира. Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 11-го игрового дня Australian Open – 2023. В четверг, 26 января, пройдут полуфиналы в женском одиночном разряде. Борьбу за места в решающем матче поведут четыре оставшиеся в сетке теннисистки. Сначала на корт выйдут чемпионки ТБШ Елена Рыбакина и Виктория Азаренко. Елена в прошлом году сенсационно выиграла Уимблдон, но не получила за это рейтинговых очков. Её новый прорыв на АО уже позволит ей взлететь с 25-го места в рейтинге на 12-е. Виктория ранее побеждала на Australian Open, правда, было это довольно давно – в 2012 и 2013 годах. В другой паре сыграют Магда Линетт и Арина Соболенко. Все подробности – в нашем текстовом онлайне!

Australian Open – 2023. Женская сетка
Australian Open (ж). 1/2 финала
26 января 2023, четверг. 11:35 МСК
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Виктория Азаренко
24
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Australian Open (ж). 1/2 финала
26 января 2023, четверг. 13:00 МСК
Магда Линетт
45
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Рыбакина — Азаренко начали
Live Даниил Сальников

Рыбакина — Азаренко начали

И начинается первый полуфинал. За ходом противостояния Рыбакина — Азаренко следите в нашей текстовой трансляции.

Australian Open (ж). 1/2 финала
26 января 2023, четверг. 11:35 МСК
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Виктория Азаренко
24
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
11:21 Даниил Сальников

А вот вам для погружения в тему исторический материал о полуфинале АО десятилетней давности с участием Азаренко. Тогда её матч завершился скандалом. Будем надеяться, что сегодня все будут обсуждать только теннис.

«Именно это я называю жульничеством». Азаренко оскандалилась в важнейшем матче AO-2013 «Именно это я называю жульничеством». Азаренко оскандалилась в важнейшем матче AO-2013
11:18 Даниил Сальников

С тех пор, как Виктория побеждала в Мельбурне в 2012 и 2013 годах, её жизнь резко изменилась. Сейчас она переживает второй, очень важный этап карьеры, на который её вдохновляет сын Лео. Вика уже доходила до финала US Open — 2020, а сейчас стремится стать мамой-чемпионкой АО.

Соккер-мама и её Лео. И почему же Азаренко носит футболку «ПСЖ»? Соккер-мама и её Лео. И почему же Азаренко носит футболку «ПСЖ»?
11:13 Даниил Сальников

Белоруска Виктория Азаренко уже дважды побеждала на Australian Open, а теперь находится в двух победах от третьего титула.

Азаренко разобралась с американкой и пробилась в полуфинал АО! Там она сыграет с Рыбакиной Азаренко разобралась с американкой и пробилась в полуфинал АО! Там она сыграет с Рыбакиной
10:54 Даниил Сальников

После победы над двумя чемпионками ТБШ подряд Елена Рыбакина встретится в полуфинале — с третьей — Викторией Азаренко. Ну а вот как Елена прокомментировала свой первый выход в полуфинал АО в карьере.

«Больше всего меня поддерживают из Казахстана». Откровения Рыбакиной перед полуфиналом AO «Больше всего меня поддерживают из Казахстана». Откровения Рыбакиной перед полуфиналом AO
10:46 Даниил Сальников

Менее часа осталось до начала первого сегодняшнего полуфинала. Самое время познакомиться с участницами. Начнём с Елены Рыбакиной. Главное достижение в карьере уроженки Москвы, представляющей Казахстан, — это, конечно, победа на Уимблдоне-2022. Но рейтинговых очков за тот турнир Елена не получила, как и все остальные участницы и участники. В результате она сейчас занимает только 25-е место в рейтинге, в результате чего получила очень сложную сетку. Но пока Рыбакина справляется с вызовом — в 4-м круге она выбила из турнира 1-ю ракетку мира Игу Свёнтек, а в 1/4 финала — ещё одну чемпионку ТБШ — Елену Остапенко из Латвии.

Рыбакина выиграла битву чемпионок ТБШ! Уроженка Москвы из Казахстана — в полуфинале АО Рыбакина выиграла битву чемпионок ТБШ! Уроженка Москвы из Казахстана — в полуфинале АО
10:34 Даниил Сальников

Тем не менее, по итогам Australian Open Андрей Рублёв вернётся на своё высшее место в рейтинге — 5-е. Со второго на 6-е место упал Рафаэль Надаль. А Даниил Медведев покинул топ-10 впервые с лета-2019. Новак Джокович с 5-го места уже поднялся как минимум в топ-3. По-прежнему Джокович и Циципас сохраняют шансы стать 1-й ракеткой мира в случае победы на АО-2023.

Изменения в рейтинге по итогам АО-2023:
1. Алькарас — 6730 очков
2 (+3). Джокович — 5790 *
3. Рууд — 5765
4. Циципас — 5715 *
5 (+1). Рублёв — 4200
6 (-4). Надаль — 3815
...12 (-4). Медведев — 2750
13 (+7). Хачанов — 2515 *
...19 (+16). Пол — 1835 *
* — сыграют в пятницу в полуфиналах
10:24 Даниил Сальников

Для Андрея это был уже 7-й выход в 1/4 финала ТБШ в карьере. В его коллекции не хватает только Уимблдона.

Все четвертьфиналы ТБШ Андрея Рублёва (7):
Australian Open — 2021, 2023
«Ролан Гаррос» — 2020, 2022
US Open — 2017, 2020, 2022
10:19 Даниил Сальников

После матча Андрей был морально раздавлен и говорил, что всё равно старался себя мотивировать до самого конца и не сдаваться.

«Говорил себе: «Сыграй ещё один гейм!» Откровения Рублёва после поражения от Джоковича «Говорил себе: «Сыграй ещё один гейм!» Откровения Рублёва после поражения от Джоковича
10:16 Даниил Сальников

Главным событием среды стало болезненное поражение Андрея Рублёва от Новака Джоковича. Как лидер рейтинга среди россиян ни старался, он смог взять за матч всего 7 геймов. Все подробности в нашем обзоре.

Рублёв взял у Джоковича лишь 7 геймов в четвертьфинале AO! Расписание, расклады и сетки Рублёв взял у Джоковича лишь 7 геймов в четвертьфинале AO! Расписание, расклады и сетки
10:12 Даниил Сальников

Так выглядит расписание на четверг, 26 января. В этот день у мужчин впервые будет выходной на турнире, а у женщин пройдут оба полуфинала.

Rod Laver Arena
11:30. Рыбакина (Казахстан, 22) — Азаренко (Беларусь, 24)
далее. Линетт (Польша) — Соболенко (Беларусь, 5)
10:11 Даниил Сальников

Начался новый игровой день на Australian Open — 2023.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023