Рыбакина vs Азаренко! Сражение чемпионок ТБШ. Кто выйдет в финал? LIVE!

Тем не менее, по итогам Australian Open Андрей Рублёв вернётся на своё высшее место в рейтинге — 5-е. Со второго на 6-е место упал Рафаэль Надаль. А Даниил Медведев покинул топ-10 впервые с лета-2019. Новак Джокович с 5-го места уже поднялся как минимум в топ-3. По-прежнему Джокович и Циципас сохраняют шансы стать 1-й ракеткой мира в случае победы на АО-2023.

Изменения в рейтинге по итогам АО-2023:

1. Алькарас — 6730 очков

2 (+3). Джокович — 5790 *

3. Рууд — 5765

4. Циципас — 5715 *

5 (+1). Рублёв — 4200

6 (-4). Надаль — 3815

...12 (-4). Медведев — 2750

13 (+7). Хачанов — 2515 *

...19 (+16). Пол — 1835 *

* — сыграют в пятницу в полуфиналах