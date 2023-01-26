Рыбакина – первая финалистка АО! Елена выиграла у Азаренко битву чемпионок ТБШ

На Открытом чемпионате Австралии начались полуфиналы. У мужчин путёвки в решающий матч будут разыграны в пятницу 27 января, а у женщин участницы главного матча определяются в четверг. До этой стадии дошли две чемпионки ТБШ – Елена Рыбакина и Виктория Азаренко. Они же первым и провели свой баттл в четверг.

Одну из героинь прошлого сезона – чемпионку Уимблдона Елену Рыбакину на АО-2023 посеяли довольно низко – под 22-м номером. Это объясняется тем, что из-за бана российских и белорусских теннисистов на Уимблдоне-2022 не давали очки. И уроженка Москвы, представляющая Казахстан, не смогла добавить в свой рейтинг 2000 баллов, которые позволили бы ей сейчас быть в топ-10. Но даже с таким посевом Елена как вихрь прошлась по сетке до полуфинала, а в четвёртом круге выбила из турнира первую ракетку мира и трёхкратную чемпионку «Шлемов» Игу Свёнтек. В 1/4 финала Рыбакина заставила зачехлить ракетку ещё одну чемпионку ТБШ – Елену Остапенко из Латвии. Выход в полуфинал уже гарантировал теннисистке из Казахстана улучшение положения в рейтинге на 13 позиций – она взлетела с 25-го места на 12-е.

Виктория Азаренко оказалась единственной чемпионкой АО прошлых лет, добравшейся до решающих стадий турнира. Белорусская теннисистка выигрывала в Мельбурне в 2012 и 2013 годах. Сейчас она посеяна под 24-м номером и на пути к полуфиналу выбила из сетки таких крепких теннисисток, как чемпионка АО-2020 Софья Кенин из США, аргентинка Надия Подороска, 10-й номер посева Мэдисон Кис из США и китаянка Чжу Линь. В 1/4 финала Азаренко в соперницы досталась третья ракетка мира и на тот момент самая высокосеяная теннисистка турнира Джессика Пегула из США. И Виктории хватило двух сетов, чтобы пробиться в полуфинал – 6:4, 6:1.

Ранее Рыбакина и Азаренко играли один раз. В Индиан-Уэллсе-2022 победила Елена – 6:3, 6:4. Перед новым сражением белоруска заявила: «Я не смотрела Уимблдон, но всё равно считаю, что Лена – молодец, и вся та клоунада, которая была сделана, не должна умалять её заслуг. Она делала свою работу, играла здорово, выиграла и заслужила тот титул».

Поначалу девушки хорошо держали свои подачи. И первой, у кого возникли с этим проблемы, оказалась Рыбакина. И это неожиданно, поскольку подача является её главным оружием. Проиграв пятый гейм – 2:3, Елена тут же вернула утерянное – 3:3, а следом добилась ещё одного брейка, но уже в упорной борьбе – 5:3. Однако подать на сет Рыбакина не смогла. Она упустила сетбол и позволила довести дело до тай-брейка. Но там представительница Казахстана оказалась чуть точнее и упорнее и выиграла за 1 час 2 минуты первый сет – 7:6 (7:4). Второй сет Азаренко откровенно не удался. Уже в третьем гейме Рыбакина добилась брейка – 2:1, а в седьмом увеличила преимущество – 5:2. Правда, следом подать на выход в финал ей не удалось – 5:3. Но затем она снова взяла чужую подачу – 7:6, 6:3 за 1 час 43 минуты.

Так Елена Рыбакина вышла в свой второй финал ТБШ в карьере. Ну а с поражением Азаренко стало ясно, что у Australian Open будет новая чемпионка и что белорусский финал в этот раз не состоится. Вторую путёвку в решающий матч разыграют Арина Соболенко из Беларуси и Магда Линетт из Польши.