«На Уимблдоне всё было новым. Сейчас знаю, чего ожидать». Рыбакина — о финале с Соболенко

В первом полуфинале Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде встретились теннисистки, которые уже знают, что такое титул на турнире «Большого шлема». Бывшая российская, а ныне казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, выигравшая Уимблдон 2022 года, встречалась с двукратной чемпионкой Australian Open Викторией Азаренко. Уроженка Москвы в двух сетах обыграла Азаренко — 7:6 (7:4), 6:3. У Рыбакиной девять эйсов, тогда как у её соперницы — всего три. Елена допустила три двойные ошибки, а Виктория — шесть.

По словам Азаренко, ей не удалось продемонстрировать нужный уровень игры. «Прямо сейчас это сложно переварить. Конечно, у меня были некоторые шансы, которые я сама себе предоставляла. Трудно переварить, что я ими не воспользовалась. Да, не могу сказать, что горжусь тем, как я играла. Я горжусь тем, как я боролась и сражалась. Но нужного тенниса я не показала, особенно в важные моменты, когда у меня появлялись возможности. Просто я не смогла ими воспользоваться. Не самое лучшее чувство. Но дайте мне несколько часов — и я, возможно, смогу лучше оценить этот месяц в Австралии. Посмотрим, что получится у меня сделать в оставшейся части сезона», — сказала Виктория на пресс-конференции после матча.

Рыбакина же излучала счастье. «Счастлива. И в то же время устала. Но, думаю, это был хороший матч. Условия изменились, если сравнивать с другими матчами, которые я тут играла. Да, очень рада выйти в финал. И готова буду отдать всё, что у меня осталось», — так начала Елена свою пресс-конференцию.

— Ты впервые играла тут вечером. Что-то изменила?

— Конечно. Я не ожидала, что разница будет настолько большой. Да, корт стал гораздо медленнее. Мяч был тяжелее. Сложно было двигать его. Конечно, мне пришлось подстраиваться. Я бы сказала, что мне на это потребовалось довольно много времени. Это было нелегко, так как Вика — прекрасный игрок. Она играла очень хорошо, умно. В целом я рада, что мне удалось взять первый сет. Во втором ситуация была уже чуть лучше.

— На этом турнире ты играла с несколькими чемпионками ТБШ. Каковы ощущения?

— Это отличный вызов для меня. Они уже брали «Шлемы», и в этом нет для них ничего нового. Для меня же в этот раз чуть легче, если сравнивать с Уимблдоном, где у меня были первые четвертьфинал, полуфинал, финал. Соперницы очень опытные. Я понимала, что надо быть сосредоточенной на каждом розыгрыше. Я хорошо с этим справилась.

Елена Рыбакина Фото: Lintao Zhang/Getty Images

— Кто тут с тобой на турнире? Сестра приносит удачу?

— Да. Впервые она приехала ко мне на турнир WTA в Дохе, когда мы записали видео, где мой тренер говорит, что сделает татуировку, если я выиграю «Шлем». То было впервые на турнире WTA. Во второй раз она приехала на Уимблдон. Я победила. Да, в этот раз она приехала с родителями, мамой и папой. Впервые все они вместе. Я очень рада, что мы вместе можем проводить вечера и они вживую могут смотреть на мою игру.

— Это ещё тем более особенно, что родители не смогли попасть на Уимблдон?

— Да, конечно, это здорово для них. Я не говорила даже с ними об этом. Но уверена, что они рады. Они не так часто вживую видят, как я играю. В этот раз я уже показала серьёзный результат. Вне зависимости от того, как я выступлю в финале, думаю, они будут гордиться мной и будут счастливы.

— Нервничают ли они?

— Конечно. Всякий раз, как я играю, они нервничают, как бы ни смотрели — вживую или по ТВ. К этому никогда не привыкнешь. Конечно, всегда будут нервы, будь то первый круг или финал.

— Приедет ли на финал Булат Утемуратов — глава Федерации тенниса Казахстана?

— Ну, он занят. Но да, он писал мне. Он поддерживал, поздравлял. Думаю, он смотрит многие мои матчи. Я слышала, что он хочет приехать, но, конечно, не знаю его графика, получится ли у него. Было бы здорово увидеть его в ложе.

— Он советует что-то по игре?

— Нет. Порой мы говорим по телефону, он говорит, что видел в матче, что ему понравилось, может, где я прибавила. Конечно, он делится со мной своим мнением.

Елена Рыбакина Фото: Lintao Zhang/Getty Images

— Почему тут сейчас тебе легче, чем на Уимблдоне?

— Потому что я знаю, чего ожидать. На Уимблдоне всё было новым. Сейчас я более-менее понимаю, чего ожидать. В любом случае нервничаешь, так как впереди финал. Да и перед полуфиналом всегда нервничаешь. Но в этот раз я больше фокусировалась на матче, на том, что мне нужно делать, и старалась не думать, что будет, что происходит вокруг и так далее.

— Ты говорила, что несколько лет назад отец хотел отправить тебя в колледж, вместо того чтобы уходить в профессионалы. Смеётесь сейчас с ним над этими словами?

— Ну, мы не говорили об этом. Но я спрошу его, раз уж вы спросили. Каждому родителю трудно принимать решение. Я была молода и хотела играть. Они волновались, вдруг я получу травму или ещё что-то. Конечно, им было непросто. Но, думаю, он рад и гордится мной. Я знала, что они с самого начала верили в меня, даже если я как юниор проиграю в первом круге. Они видели мой потенциал и то, как я люблю игру. Да, думаю, они мною гордятся.

— Была ли Мария Шарапова твоим кумиром? Или кто-то ещё?

— Я бы сказала, что у меня не было кумира, когда я была моложе. Я просто играла в теннис после школы. У меня было не так много времени, чтобы смотреть теннис. Кумиром же был и остаётся Роджер Федерер. В женском разряде мне нравилось смотреть на многих теннисисток. Я бы не сказала, что был кумир.

— Сейчас опережаешь поставленные перед собой цели?

— Я бы не сказала, что задавала себе точный возраст, по достижении которого надо взять «Шлем» или что-то ещё. Я не оказывала на себя давления такого рода. Были небольшие цели. Я знала, что мне надо прибавлять.

Елена Рыбакина Фото: Lintao Zhang/Getty Images

— Что будешь делать в ближайшие 36 часов [до финала]?

— Особо ничего. Я тут никуда особо не хожу. Проведу время с родителями в отеле или там, где они поселились. Город довольно оживлённый. Один-два раза мы ходили в ресторан, но не так, чтобы часто. Сейчас отдохну, пройду процедуры, завтра потренируюсь. Да, может, завтра утром куда-нибудь схожу.

— Какое твоё главное оружие?

— Конечно, подача. В целом, думаю, я хорошо играла на задней линии. И старалась выходить вперёд. Думаю, надо продолжать в том же духе, каковы бы ни были условия. Сегодня я узнала, каково играть вечером на открытом воздухе. Постараюсь вынести нужное из этого матча и перенести это на финал.

— О чём думала в первом сете, который могла проиграть?

— Я была сосредоточена на себе. Как я уже сказала, условия были совершенно иные. И на своей подаче я не могла брать лёгкие очки, как в некоторых предыдущих матчах. Я понимала, что необходимо перестроиться. Я делала правильные вещи. Надо было просто оставаться более сосредоточенной в важные моменты. Я проводила розыгрыш за розыгрышем, вне зависимости от счёта. Да, всё сложилось хорошо.

— Что думаешь о финале с Соболенко?

— Будет напряжённая битва. Сегодня мне, может, не было необходимости так круто подавать. Скорость не имела большого значения. Важно было направлять мяч в нужную зону на подаче. В этих условиях подавать на полную силу нелегко. Мяч не летит как следует. То же самое и на задней линии. Играть глубже и делать то же самое, стараться выходить вперёд, ожидая, правда, что розыгрыши будут чуть дольше, чем обычно.