Особая диета, Чайковский и буддистское просвещение. Секреты чемпионской империи Джоковича

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Секреты чемпионской империи Новака Джоковича
Секреты чемпионской империи Новака Джоковича
Знаменитый серб может выиграть 10-й титул Australian Open. У этого теннисиста почти нет слабых мест, зато есть уникальные техники для победы!
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Получит ли Джокович в этом году Кубок Нормана Брукса, зависит от того, в какой форме подойдёт Новак к финалу турнира. У теннисиста травмировано бедро, а физика всегда была камнем преткновения для него.
Получит ли Джокович в этом году Кубок Нормана Брукса, зависит от того, в какой форме подойдёт Новак к финалу турнира. У теннисиста травмировано бедро, а физика всегда была камнем преткновения для него.
Это сейчас трудно представить, чтобы у спортсмена были проблемы с выносливостью, но раньше Джокович и правда страдал от этого. А затем он преобразился и построил собственную чемпионскую империю.
Это сейчас трудно представить, чтобы у спортсмена были проблемы с выносливостью, но раньше Джокович и правда страдал от этого. А затем он преобразился и построил собственную чемпионскую империю.
Что же изменилось? Какие секреты хранит Новак? В первую очередь теннисист сел на особую диету: он отказался от глютена, красного мяса, молочных продуктов и даже томатов.
Что же изменилось? Какие секреты хранит Новак? В первую очередь теннисист сел на особую диету: он отказался от глютена, красного мяса, молочных продуктов и даже томатов.
Джокович сразу скинул 5 килограммов, благодаря чему стал легче и мобильнее на корте, но главное — он избавился от жёсткой пищевой аллергии, которую ошибочно принимал за астму.
Джокович сразу скинул 5 килограммов, благодаря чему стал легче и мобильнее на корте, но главное — он избавился от жёсткой пищевой аллергии, которую ошибочно принимал за астму.
Экспериментируя с рационом, Новак попытался стать вегетарианцем, но отказ от белка животного происхождения негативно повлиял на него, поэтому он стал употреблять рыбу и курицу.
Экспериментируя с рационом, Новак попытался стать вегетарианцем, но отказ от белка животного происхождения негативно повлиял на него, поэтому он стал употреблять рыбу и курицу.
Кардинальные перемены в жизни помогли спортсмену: он почувствовал себя энергичнее, пластичнее, отчего его игра улучшилась. Обойти ловкого серба на корте стало практически невозможно.
Кардинальные перемены в жизни помогли спортсмену: он почувствовал себя энергичнее, пластичнее, отчего его игра улучшилась. Обойти ловкого серба на корте стало практически невозможно.
«Я стал более быстрым, гибким, мог брать мячи, которые не могли отбить другие игроки, и при этом не терял сил и сосредоточенности — никакого тумана в голове. Уже несколько лет я не знаю серьёзных простуд или гриппа», — рассказывал Джокович.
«Я стал более быстрым, гибким, мог брать мячи, которые не могли отбить другие игроки, и при этом не терял сил и сосредоточенности — никакого тумана в голове. Уже несколько лет я не знаю серьёзных простуд или гриппа», — рассказывал Джокович.
Сохранять спокойствие помогают Новаку и многочисленные духовные практики. Теннисист занимается йогой, а также посещает буддистские храмы, где впитывает учения монахов.
Сохранять спокойствие помогают Новаку и многочисленные духовные практики. Теннисист занимается йогой, а также посещает буддистские храмы, где впитывает учения монахов.
Хотя иногда мировоззрение Джоковича кажется немного странным: Новак верит не только в силу позитивных эмоций, но и даже в телепатию и левитацию. Их гуру — бывший теннисист Пепе Имаз — на какое-то время стал наставником серба.
Хотя иногда мировоззрение Джоковича кажется немного странным: Новак верит не только в силу позитивных эмоций, но и даже в телепатию и левитацию. Их гуру — бывший теннисист Пепе Имаз — на какое-то время стал наставником серба.
Более же простым способом очистить себя от лишних мыслей для теннисиста является прослушивание классической музыки. Джокович отдаёт предпочтение Чайковскому, Шопену и Дебюсси. И это работает! Совсем скоро Новак сможет снова стать первой ракеткой мира.
Более же простым способом очистить себя от лишних мыслей для теннисиста является прослушивание классической музыки. Джокович отдаёт предпочтение Чайковскому, Шопену и Дебюсси. И это работает! Совсем скоро Новак сможет снова стать первой ракеткой мира.
Особая диета, Чайковский и буддистское просвещение. Секреты чемпионской империи Джоковича
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