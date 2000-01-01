Особая диета, Чайковский и буддистское просвещение. Секреты чемпионской империи Джоковича

«Я стал более быстрым, гибким, мог брать мячи, которые не могли отбить другие игроки, и при этом не терял сил и сосредоточенности — никакого тумана в голове. Уже несколько лет я не знаю серьёзных простуд или гриппа», — рассказывал Джокович.