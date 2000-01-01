Особая диета, Чайковский и буддистское просвещение. Секреты чемпионской империи Джоковича

Секреты чемпионской империи Новака Джоковича
Знаменитый серб может выиграть 10-й титул Australian Open. У этого теннисиста почти нет слабых мест, зато есть уникальные техники для победы!
Получит ли Джокович в этом году Кубок Нормана Брукса, зависит от того, в какой форме подойдёт Новак к финалу турнира. У теннисиста травмировано бедро, а физика всегда была камнем преткновения для него.
Это сейчас трудно представить, чтобы у спортсмена были проблемы с выносливостью, но раньше Джокович и правда страдал от этого. А затем он преобразился и построил собственную чемпионскую империю.
Что же изменилось? Какие секреты хранит Новак? В первую очередь теннисист сел на особую диету: он отказался от глютена, красного мяса, молочных продуктов и даже томатов.
Джокович сразу скинул 5 килограммов, благодаря чему стал легче и мобильнее на корте, но главное — он избавился от жёсткой пищевой аллергии, которую ошибочно принимал за астму.
Экспериментируя с рационом, Новак попытался стать вегетарианцем, но отказ от белка животного происхождения негативно повлиял на него, поэтому он стал употреблять рыбу и курицу.
Кардинальные перемены в жизни помогли спортсмену: он почувствовал себя энергичнее, пластичнее, отчего его игра улучшилась. Обойти ловкого серба на корте стало практически невозможно.
«Я стал более быстрым, гибким, мог брать мячи, которые не могли отбить другие игроки, и при этом не терял сил и сосредоточенности — никакого тумана в голове. Уже несколько лет я не знаю серьёзных простуд или гриппа», — рассказывал Джокович.
Сохранять спокойствие помогают Новаку и многочисленные духовные практики. Теннисист занимается йогой, а также посещает буддистские храмы, где впитывает учения монахов.
Хотя иногда мировоззрение Джоковича кажется немного странным: Новак верит не только в силу позитивных эмоций, но и даже в телепатию и левитацию. Их гуру — бывший теннисист Пепе Имаз — на какое-то время стал наставником серба.
Более же простым способом очистить себя от лишних мыслей для теннисиста является прослушивание классической музыки. Джокович отдаёт предпочтение Чайковскому, Шопену и Дебюсси. И это работает! Совсем скоро Новак сможет снова стать первой ракеткой мира.
Особая диета, Чайковский и буддистское просвещение. Секреты чемпионской империи Джоковича
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