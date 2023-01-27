«Воплощение женских грёз». Нескромный россиянин сразил весь мир на Australian Open — 2002

27 января российскому теннисисту Марату Сафину исполнилось 43 года. Во время игровой карьеры Сафин часто праздновал день рождения в Мельбурне, где не раз добирался до поздних стадий Australian Open.

Турнир «Большого шлема» в Австралии – самый успешный для Сафина. Здесь он выиграл титул в 2005 году, а также выходил в финал в 2002-м и 2004-м. В Мельбурне Марат запомнился не только яркой игрой, но и эксцентричными выходками. Вспоминаем самые резонансные случаи с Сафиным на Australian Open.

Сафин получил уникальный штраф на AO-2000

2000-й год – один из самых успешных в карьере Сафина. Марат выиграл US Open и осенью стал первой ракеткой мира. Однако начало сезона у него совсем не задалось. Сафин проиграл южноафриканцу Гранту Стаффорду (6:7, 4:6, 1:6) в первом круге Australian Open. По счёту вроде бы обычное поражение, но есть одна примечательная деталь.

Сафин стал первым профессиональным теннисистом, оштрафованным за явное нежелание вести борьбу на корте. В концовке игры Марат действовал абсолютно пассивно. Оргкомитет AO оштрафовал Сафина на $ 2 тыс. с на тот момент уникальной формулировкой «за отказ играть в полную силу». По мнению организаторов, россиянин, намеренно, несмотря на четыре предупреждения за пассивность американского судьи на вышке Норма Криста, «отдал» матч Стаффорду.

Марат Сафин на Australian Open — 2000 Фото: Adam Pretty/Getty Images

Капитан сборной России на Кубке Дэвиса Шамиль Тарпищев очень удивился такому решению.

«Конечно, ни о какой «сдаче» матча не может идти речи. Марат, если вы внимательно следите за ним, часто так себя ведёт. Если у него совсем не идёт игра, как это было во встрече со Стаффордом, то он начинает нервничать, ломать ракетки и в итоге иногда сам решает за соперника все проблемы. Другой вопрос — почему Сафин подошёл к турниру в неважной форме. Думаю, он просто перетренировался в подготовительный период в Испании. Во всяком случае, он жаловался мне, что, как у нас говорят, не чувствует мяча. Но уверен, что это временные трудности. К матчу Кубка Дэвиса с бельгийцами, который состоится в следующем месяце, Марат должен набрать форму», — сказал Тарпищев.

Сафин действительно набрал форму. Инцидент на Australian Open по-спортивному раззадорил его, что привело к первой победе на ТБШ в США и лидерству в рейтинге. В любом случае проступок (если его вообще можно так назвать) Марата в 2000-м – один из самых безобидных для него в Мельбурне.

На AO-2002 Сафина сопровождали три яркие блондинки

В финале Australian Open — 2002 Марат Сафин проиграл шведу Томасу Юханссону со счётом 6:3, 4:6, 4:6, 6:7. Результат неожиданный, учитывая, что Юханссон ранее на ТБШ не доходил дальше четвертьфинала, а Марат выигрывал US Open (2000) и побывал в статусе первой ракетки мира.

Сафин считался абсолютным фаворитом финального матча с Юханссоном. По ходу турнира он выбил крепких Пита Сампраса и Томми Хааса, в то время как Томас добрался так далеко во многом благодаря лёгкой сетке – 16-й сеяный швед до Марата ни разу не встречался с соперником, который занимал более высокое место в рейтинге. Однако на корте Сафин не был похож сам на себя и словно выдохся после легко выигранного первого сета.

Марат Сафин неожиданно проиграл Томасу Юханссону в финале Australian Open — 2002 Фото: Jon Buckle/Getty Images

После игры Юханссон удивился, как просто ему досталась победа.

«Наверное, это был лучший матч в моей жизни. Мне трудно утверждать, что я превзошёл Марата во всём. Он всё же очень сильный теннисист, и перед матчем, признаться, у меня коленки дрожали. Но в итоге всё пошло на удивление ровно», — заявил Юханссон.

Сафин подчеркнул, что его надломил момент во втором сете, когда при счёте 2:2 он подавал, ведя 40:15, но в итоге отдал гейм.

«Эта осечка была роковой. После победы в первом сете мне нужно было успокоиться, взять паузу и не форсировать события. Если бы я не позволил Томасу сделать этот брейк, у него было бы мало шансов в дальнейшем. Да ни одного не было бы!» — отметил Сафин.

Возможно, причины неудачи Сафина крылись не только в психологии. Так уж совпало, что финал AO-2002 проходил 27 января – как раз на 22-й день рождения Марата. Не секрет, что Сафин любил бурно погулять. Возможно, слегка переусердствовал. Неожиданное откровение на этот счёт в 2019 году сделал австрийский теннисист Даниэль Кёллерер. Он заявил, что начал злоупотреблять алкоголем, беря пример с Сафина.

«Впервые я начал употреблять алкоголь, когда мне было 24 года. Начал только потому, что увидел, как Марат Сафин пил перед финалом Australian Open — 2002. Я сказал: «Хорошо, сейчас я всё время между 150-й и 180-й строчками в рейтинге и не поднимаюсь, а этот парень играет в финале Открытого чемпионата Австралии. При этом он был настолько пьян, что даже не мог стоять на ногах. Может, всё не так плохо?». Это было невероятно. Накануне вечером Марат праздновал свой день рождения. Мне казалось, что он отмечает так, словно уже победил в финале Australian Open», — цитирует Кёллерера Ubitennis.

Кёллерер – личность скандальная. В 2011 году его дисквалифицировали до конца жизни за договорные матчи, а во время карьеры он больше запомнился регулярным оскорблением судей и соперников, а не качественной игрой на корте. Верить каждому слову австрийца нельзя. Он наверняка приукрасил детали, но глупо отрицать, что Сафин не отличался скромностью и сражал публику своим эпатажем. Нельзя не упомянуть, что на Australian Open — 2002 Сафина активно поддерживали три знойные блондинки. Это навевало подозрения о том, что Марат вне корта вёл себя достаточно разгульно.

Блондинки из «группы поддержки» Марата Сафина на Australian Open — 2002 Фото: Fairfax Media/Getty Images

Вот что сказал об этих девушках тренер Даррен Кейхилл, консультировавший Сафина в Мельбурне.

«У Марата тогда не было ни постоянного тренера, ни команды. Зато у него были подруги даже не сомнительного вида, а реально как девушки лёгкого поведения. У них тут и там проглядывались разные вещи, которые не должны были проглядываться», — заявил Кейхилл.

«Группу поддержки» российского теннисиста назвали «сафинетками». Операторы во время трансляций старались как можно чаще захватывать их в кадр. Мировые издания активно обсуждали компанию Марата, не стесняясь характеризовали девушек как «групи», которых обычно берут с собой на концерты распутные рок-музыканты. The Telegraph даже писал о «гареме Сафина». В одной из девушек журналисты узнали московскую модель Катю Бестужеву. Через 11 месяцев в Париже она сопровождала Сафина на финале Кубка Дэвиса. Две другие попали в группу поддержки вроде как более-менее случайно. Естественно, Марату задавали вопросы по поводу подруг. Вот что он ответил.

«Согласитесь, у меня очень красивая скамейка. Я езжу со своими друзьями и получаю удовольствие. На соперника вроде Пита Сампраса мне нужно нормально настроиться, найти мотивацию. Для этого я и привёз столько друзей. Когда мне весело, я и от тенниса получаю удовольствие, и для меня единственный способ делать это – это быть с друзьями. Они мне помогают, заряжают меня уверенностью», — сказал Сафин.

После поражения в финале Марат вновь вспомнил блондинок, не отказав себе в фирменной самоиронии.

«Спасибо моей семье. Простите, что проиграл», — обратился Сафин к девушкам, заставив хохотать зрителей в Мельбурне.

На Australian Open – 2003 Сафина вновь спрашивали о блондинках. Марат заявил, что они были подругами его друзей и вообще не в его вкусе. Россиянин старался отмежеваться от репутации ловеласа, но окружающие ему не верили. Российский теннисист Дмитрий Турсунов называл Марата «двухметровым воплощением женских грёз», а публика восхищалась его откровенностью, эпатажем и обаянием. Big sexy Russian – такое прозвище прикрепилось к Сафину.

Титул на Australian Open — 2005 и эпичная победа над Федерером

Как указано выше, на Australian Open – 2002 у Сафина не было тренера. Довольно странная ситуация для топового теннисиста. Как так получилось? В начале карьеры Сафина тренировали российские специалисты Андрей Чесноков и Александр Волков, англичанин Тони Пикард и знаменитый швед Матс Виландер, который готовил его к AO-2002, но в Мельбурн не приехал по семейным обстоятельствам. Известный немецкий экс-теннисист Карл-Уве Штееб считал, что несерьёзность и отсутствие стабильной команды помешают Марату добиться большого успеха на корте.

«Марату Сафину не удастся всё время играть на высоком мировом уровне. Он, конечно, талант. Но он и любитель погулять. Теннис как профессию он всерьёз не воспринимает. Матс Виландер для него очень подходящий тренер, способный направить темперамент Марата в профессиональное русло. Но то, что Сафин расстался со своим наставником из-за того, что Виландер не может уделять ему значительного количества времени, это ошибка. Это шаг назад», — заявил Штееб.

После Australian Open – 2002 Сафин расстался с Виландером, поскольку хотел работать с человеком, который мог бы находиться с ним 30–40 недель в году. Марат сотрудничал со швейцарцем Марком Россе и ещё раз с Александром Волковым, а также ровесником и другом детства Денисом Головановым. Стабильности со штабом по-прежнему не хватало, но с Головановым Сафин сумел выйти в финал Australian Open – 2004, где уступил Роджеру Федереру (6:7, 4:6, 2:6). Затем Марат нанял шведа Петера Лундгрена, который ранее работал с тем же Федерером. Результат ему понравился.

Роджер Федерер и Марат Сафин в полуфинале Australian Open — 2005 Фото: Sean Garnsworthy/Getty Images

Через год в Мельбурне Сафин взял у Федерера реванш в эпичном полуфинальном матче — 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (8:6), 9:7. Многие пророчили Федереру дежурную победу в трёх сетах, но с самого начала игры Марат дал понять, что Роджеру не стоит ждать лёгкой прогулки. Первый сет Сафин проиграл в борьбе, но уже во втором при счёте 1:1 взял подачу соперника и не упустил преимущество. Третий сет со счётом 7:5 выиграл Федерер, который вновь повёл по партиям.

В четвёртом сете ни одному из соперников не удалось выиграть гейм на подаче соперника. Всё решалось на тай-брейке. Федерер с самого начала захватил преимущество и лидировал 5:2. Ему оставалось выиграть всего два мяча до победы в матче. Но Сафин был против. В решающий момент Марат взял две подачи оппонента, а затем при счёте 5:6 отыграл матчбол. В конечном счёте россиянин выиграл тай-брейк — 8:6, а с ним и четвёртый сет – 7:6.

В пятом сете сохранялось колоссальное напряжение. Сафин вёл 5:2, но Федерер не сдавался и взял его подачу, а затем и свои, выровняв положение. В последней партии тай-брейков тогда не было, поэтому теннисисты играли до преимущества одного из них в два гейма. Россиянин всё-таки сумел выиграть эту битву нервов – 9:7.

В день матча Марату исполнилось 25 лет. Этот день рождения прошёл для него куда лучше, чем в 2002-м. Федерер до встречи с Сафиным не проигрывал на протяжении 26 матчей — с афинской Олимпиады. Статистика его игр с представителями первой десятки рейтинга впечатляла: серия из 24 побед, начавшаяся ещё в 2003 году. Из своих 50 последних игр швейцарец уступил только в двух, лишь однажды на турнире «Большого шлема». И всё-таки Сафин за четыре с половиной часа сломил швейцарского доминатора, который на тот момент только начинал создавать своё великое наследие. Особую роль в собственном успехе Марат отвёл тренеру.

«У меня появился тренер, который знает, что надо делать для победы. Лундгрен знает, как снять напряжение, как подготовить игрока психологически к трудному матчу. Я сделал выводы из прежних поражений. Сейчас совсем другая ситуация, нежели в те годы. Это самый лучший подарок. Здорово обыграть первую ракетку мира в день своего рождения. Если бы матч закончился быстро, эта победа не стала бы для меня такой важной», — сказал Сафин.

Марат Сафин и Ллейтон Хьюитт после финала Australian Open — 2005 Фото: Sean Garnsworthy/Getty Images

В финале AO-2005 Сафин обыграл австралийца Ллейтона Хьюитта — 1:6, 6:3, 6:4, 6:4. Матч был крайне значимым для австралийцев. В том году турниру исполнилось 100 лет, местные игроки не побеждали на нём около трёх десятилетий. Трибуны главного корта Мельбурн-парка были заполнены до отказа. 16 тыс. человек неистово болели против Сафина. Марат провалил первый сет из-за нервов, после чего взял себя в руки и достаточно легко разделался с Хьюиттом в общей сложности за 2 часа 45 минут, разочаровав местную публику.

«Я никогда в жизни так не нервничал, особенно в начале матча. Ведь против меня играл австралиец, которого поддерживали все трибуны. А матч был последний, причём третий мой финал в Мельбурне. Чтобы выйти в него, мне пришлось победить лидера мирового рейтинга Федерера — до сих пор в это до конца не верю. И всё равно можно не стать чемпионом, проиграй ты финал Хьюитту. Все усилия будут напрасны. Вот нервы и расшалились.

Ключевым моментом встречи был третий сет. Мне уже нечего было терять, поэтому я просто старался улучшить игру — улучшить подачу, удар справа. Плюс к этому у меня была проблема с ногами – свело. Я думаю, что при счёте 4:1 Ллейтон осознавал, что если он сейчас не выиграет, то не выиграет никогда, поэтому он сильно нервничал. Два «Больших шлема» — это уже что-то. Один ведь можно выиграть по ошибке, как было со мной, когда в 2000 году я победил на US Open. В Штатах всё было так неожиданно, так легко. Потом я проиграл два финала Открытого чемпионата Австралии, и появилась неуверенность в себе. Если бы я не выиграл в третий раз, пережить такое было бы непросто. Сейчас хочу тихо посидеть дома с друзьями, может, совсем чуть-чуть выпить. Что до ночных клубов, то я уже для этого староват», — делился эмоциями после победы Сафин.

Стоит признать, что после Australian Open – 2002 Сафин стал более серьёзным, и это принесло результат. Больше никаких «гаремов» на трибунах. Во время матчей его поддерживали родственники и максимум одна девушка. В финале AO-2005 это была его тогдашняя подруга Дарья Жукова, дочь нефтяного магната Александра Жукова, которая впоследствии вышла замуж за Романа Абрамовича.

Мама Марата и Дарья Жукова поддерживают теннисиста на корте Фото: Daniel Berehulak/Getty Images

Эмоциональный спор с судьёй в 2007-м

К сожалению, после триумфа в Мельбурне в 2005-м Сафин страдал от проблем с коленом. Он не защищал титул на AO-2006, снявшись с турнира из-за травмы. Марат дошёл до полуфинала Уимблдона в 2008 году, но в целом на «Шлемах» больше не блистал. Тем не менее Сафин продолжал отмечаться резонансными выходками в Австралии.

Многим запомнился спор Сафина с французским судьёй Паскалем Марией на Australian Open – 2007. В третьем круге Марат проиграл американцу Энди Роддику (6:7, 6:2, 4:6, 6:7). В течение всей игры Сафин разговаривал с Марией по поводу дождя и состояния корта из-за воды. Матч всё-таки прервали из-за ливня на 10 минут, пока на арене Рода Лэйвера задвигалась крыша, чтобы обслуживающий персонал с помощью полотенец удалил влагу с поверхности корта.

Марат Сафин спорит с судьёй на Australian Open — 2007 Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Затем Паскаль Мария предложил теннисистам продолжить матч. Роддик вышел на корт, а Сафин отказался, мотивировав своё решение тем, что покрытие недостаточно просохло. Россиянин предложил подождать ещё несколько минут, чтобы поверхность стала окончательно сухой, однако главный арбитр турнира Уэйн Макьюэн заставил Сафина продолжить матч, заявив, что игра транслируется всеми крупнейшими каналами в прямом эфире, и задерживать её нельзя.

Сафин вернулся на корт, но продолжил высказывать претензии к рефери. Терпение Марата окончательно лопнуло, когда Мария посчитал, что его подача не попала в корт, хотя, как показал повтор, никакого нарушения не было. Теннисист на повышенных тонах и с применением ненормативной лексики сказал рефери на вышке всё, что о нём думает. В итоге Сафина оштрафовали на $ 2 тыс.

Неоднозначный последний Australian Open в 2009 году

Приезд Сафина в Австралию в 2009 году был омрачён скандалом. Из Москвы Сафин отправился в Перт на Кубок Хопмана – своего рода разминку для теннисистов перед Australian Open. Прибыл туда с опозданием и играл с разбитым лицом, поскольку перед вылетом в Австралию попал в неприятный инцидент.

Накануне Нового года в одном из московских клубов Сафин стал участником драки, которую затеял Сергей Бондарчук, сын известного режиссёра Фёдора Бондарчука. 17-летний парень был в компании друзей и повздорил с теннисистом. На одного Сафина набросились сразу шесть человек. Фёдор Бондарчук позже прокомментировал драку.

«Для меня это шоковая ситуация, выходящая из ряда вон, потому что мы с Маратом Сафиным приятели. Я там не был. Не могу сказать, пьян был Марат или нет. Сергей пришёл домой трезвым. Это я видел сам. Но то, что мой сын ударил Марата, – факт. И то, что это было не один на один, а против Марата было больше народа – тоже факт. У сына есть своя правда. Он говорит, что защищал друга. Насколько я понял, инцидент случился из-за девушки. Сергей – взрослый человек, понимает сам, как выйти из этого недоразумения. Я сделаю всё возможное, чтобы их примирить», — сказал режиссёр.

Сафину нанесли повреждения. Боль было сложно терпеть уже на Кубке Хопмана, поэтому россиянин снялся с турнира в Куйонге, где сыграли такие известные теннисисты как Роджер Федерер, Станислас Вавринка, Маркос Багдатис, Фернандо Гонсалес, Марин Чилич, Фернандо Вердаско и Карлос Мойя.

Марат Сафин раздаёт болельщикам автографы на Australian Open — 2009 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Допускалось, что Сафин может пропустить Australian Open – 2009, но всё-таки он вышел на корт. Марат проиграл Роджеру Федереру (3:6, 2:6, 6:7) в третьем круге. Это был его последний матч в Мельбурне.

В конце года сильно сдавший Сафин завершил карьеру в 29-летнем возрасте. Две победы на турнирах «Большого шлема» — солидный результат, хотя Марат определённо мог бы добиться большего. В любом случае Сафина запомнят не только как классного теннисиста, но одного из самых харизматичных игроков, который своим эпатажным поведением разбавлял скучные спортивные будни.