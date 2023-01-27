Хачанов сражатся с Циципасом за финал АО! Упорная борьба. Карен, поднажми! LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня Australian Open – 2023. В пятницу, 27 января, будут сыграны полуфиналы в мужском одиночном разряде. Борьбу за места в решающем матче поведут четыре оставшихся в сетке теннисиста. Сначала мы увидим противостояние россиянина Карена Хачанова и грека Стефаноса Циципаса. Ранее соперники встречались пять раз, и во всех случаях победил Стефанос, а Хачанов за это время смог взять лишь два сета. Что будет в их шестом матче – узнаем совсем скоро. Тем временем серб Новак Джокович уже в двух шагах от заветного 10-го титула на Australian Open. Помешать ему уже сегодня может американец Томми Пол. Все подробности – в нашем текстовом онлайне!
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Тем временем россиянка Мирра Андреева вышла в финал юниорского турнира среди девушек.
Грек под ноль взял свою подачу, постоянно попадания в линии. А затем Карен снова отдал свою… 5-3 в пользу Стефаноса.
Карен Хачанов
Фото: Will Murray/Getty Images
Обратный брейк! Браво, Карен! 3-2 в пользу Циципаса. И следом сразу 3-3.
Карен в элементарной ситуации отдал свой гейм. Вот и первый брейк в матче. Так нельзя.
Карен Хачанов
На приёме надо бы прибавлять Карену. 2-1 в пользу соперника пока.
Грек под ноль взял свою подачу, Карен сравнял счёт. 1-1 по геймам. Были затяжные розыгрыши от Стефа на приёме.
Начался поединок между греком и россиянином! Желаем Карену удачи.
Теннисисты уже на корте. Началась разминка, скоро сама игра!
Стефанос Циципас и Карен Хачанов
И уже всё готово к старту нашего матча. Все подробности противостояния Карена Хачанова и Стефаноса Циципаса — в нашей лайве и в текстовой трансляции.
Последний россиянин в сетках взрослого турнира — Карен Хачанов — вот-вот выйдет на корт сражаться с Циципасом. История встреч этих теннисистов нерадостная для Карена. Но всё когда-то меняется. Почему бы не сегодня?
Вот как завершился вчерашний игровой день и какое расписание матчей на сегодня.
Сегодня день рождения у одного из лучших российских теннисистов в истории — Марата Сафина. Почитайте материал, как он несколько лет встречал День рождения в Австралии.
Кстати Сане Мирзе не удалось завоевать сегодня титул. Вместе с товарищем по сборной Индии Роханом Бопанной они сегодня проиграли в финале микста. А ведь Саня собирается скоро повесить ракетку на гвоздь!
Так выглядит расписание пятничных мужских полуфиналов. Ну а открыл день на центральном корте финал в миксте:
4:00. Мирза/Бопанна (Индия) — Стефани/Матос (Бразилия)
6:30. Хачанов (Россия, 18) — Циципас (Греция, 3)
11:30. Джокович (Сербия, 4) — Пол (США)
Начался новый игровой день на Australian Open — 2023.
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