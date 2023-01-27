Хачанов сражатся с Циципасом за финал АО! Упорная борьба. Карен, поднажми! LIVE!

В пятницу пройдут сражения за два места в финале мужского турнира. Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня Australian Open – 2023. В пятницу, 27 января, будут сыграны полуфиналы в мужском одиночном разряде. Борьбу за места в решающем матче поведут четыре оставшихся в сетке теннисиста. Сначала мы увидим противостояние россиянина Карена Хачанова и грека Стефаноса Циципаса. Ранее соперники встречались пять раз, и во всех случаях победил Стефанос, а Хачанов за это время смог взять лишь два сета. Что будет в их шестом матче – узнаем совсем скоро. Тем временем серб Новак Джокович уже в двух шагах от заветного 10-го титула на Australian Open. Помешать ему уже сегодня может американец Томми Пол. Все подробности – в нашем текстовом онлайне!