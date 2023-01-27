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Матчи Хачанова, Циципаса, Джоковича: онлайн-трансляция Australian Open, где смотреть, когда начало, сетка, расписание

Хачанов сражатся с Циципасом за финал АО! Упорная борьба. Карен, поднажми! LIVE!
Павел Панышев Даниил Сальников
,
Australian Open. LIVE!
Комментарии
В пятницу пройдут сражения за два места в финале мужского турнира. Все подробности – в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 12-го игрового дня Australian Open – 2023. В пятницу, 27 января, будут сыграны полуфиналы в мужском одиночном разряде. Борьбу за места в решающем матче поведут четыре оставшихся в сетке теннисиста. Сначала мы увидим противостояние россиянина Карена Хачанова и грека Стефаноса Циципаса. Ранее соперники встречались пять раз, и во всех случаях победил Стефанос, а Хачанов за это время смог взять лишь два сета. Что будет в их шестом матче – узнаем совсем скоро. Тем временем серб Новак Джокович уже в двух шагах от заветного 10-го титула на Australian Open. Помешать ему уже сегодня может американец Томми Пол. Все подробности – в нашем текстовом онлайне!

Australian Open – 2023. Мужская сетка
Australian Open (м). 1/2 финала
27 января 2023, пятница. 06:45 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
4 		       
5 		       
             
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Australian Open (м). 1/2 финала
27 января 2023, пятница. 11:30 МСК
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Томми Пол
35
США
Томми Пол
Т. Пол
Live Даниил Сальников

Тем временем россиянка Мирра Андреева вышла в финал юниорского турнира среди девушек.

Australian Open — девушки. 1/2 финала
27 января 2023, пятница. 05:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Рана Акуа Стойбер
Великобритания
Рана Акуа Стойбер
Р. Стойбер
07:17 Павел Панышев

Грек под ноль взял свою подачу, постоянно попадания в линии. А затем Карен снова отдал свою… 5-3 в пользу Стефаноса.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

Фото: Will Murray/Getty Images

07:05 Павел Панышев

Обратный брейк! Браво, Карен! 3-2 в пользу Циципаса. И следом сразу 3-3.

06:59 Павел Панышев

Карен в элементарной ситуации отдал свой гейм. Вот и первый брейк в матче. Так нельзя.

Карен Хачанов

Карен Хачанов

06:55 Павел Панышев

На приёме надо бы прибавлять Карену. 2-1 в пользу соперника пока.

06:51 Павел Панышев

Грек под ноль взял свою подачу, Карен сравнял счёт. 1-1 по геймам. Были затяжные розыгрыши от Стефа на приёме.

06:44 Павел Панышев

Начался поединок между греком и россиянином! Желаем Карену удачи.

06:39 Павел Панышев

Теннисисты уже на корте. Началась разминка, скоро сама игра!

Стефанос Циципас и Карен Хачанов

Стефанос Циципас и Карен Хачанов

06:30 Даниил Сальников

И уже всё готово к старту нашего матча. Все подробности противостояния Карена Хачанова и Стефаноса Циципаса — в нашей лайве и в текстовой трансляции.

Australian Open (м). 1/2 финала
27 января 2023, пятница. 06:45 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
1-й сет
0 : 0
1 2 3 4 5
             
4 		       
5 		       
             
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
06:26 Даниил Сальников

Последний россиянин в сетках взрослого турнира — Карен Хачанов — вот-вот выйдет на корт сражаться с Циципасом. История встреч этих теннисистов нерадостная для Карена. Но всё когда-то меняется. Почему бы не сегодня?

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06:23 Даниил Сальников

Вот как завершился вчерашний игровой день и какое расписание матчей на сегодня.

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06:20 Даниил Сальников

Сегодня день рождения у одного из лучших российских теннисистов в истории — Марата Сафина. Почитайте материал, как он несколько лет встречал День рождения в Австралии.

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06:15 Даниил Сальников

Кстати Сане Мирзе не удалось завоевать сегодня титул. Вместе с товарищем по сборной Индии Роханом Бопанной они сегодня проиграли в финале микста. А ведь Саня собирается скоро повесить ракетку на гвоздь!

Australian Open — микст. Финал
27 января 2023, пятница. 04:10 МСК
Саня Мирза
Индия
Саня Мирза
Рохан Бопанна
Индия
Рохан Бопанна
С. Мирза Р. Бопанна
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		2  
7 7 		6  
         
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Рафаэл Матос
Бразилия
Рафаэл Матос
Л. Стефани Р. Матос
06:10 Даниил Сальников

Так выглядит расписание пятничных мужских полуфиналов. Ну а открыл день на центральном корте финал в миксте:

Rod Laver Arena
4:00. Мирза/Бопанна (Индия) — Стефани/Матос (Бразилия)
6:30. Хачанов (Россия, 18) — Циципас (Греция, 3)
11:30. Джокович (Сербия, 4) — Пол (США)
06:07 Даниил Сальников

Начался новый игровой день на Australian Open — 2023.

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