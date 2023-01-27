Джокович и Циципас сразятся за титул АО и звание 1-й ракетки! Расписание, расклады и сетки

Главным событием пятницы на Открытом чемпионате Австралии стали полуфиналы в мужском одиночном разряде. В четвёрку лучших пробрались 9-кратный победитель АО Новак Джокович, четвёртая ракетка мира Стефанос Циципас, россиянин Карен Хачанов и американец Томми Пол. Двое из них – Джокович и Циципас – в случае успеха на турнире претендовали ещё и на звание первой ракетки мира. Тем интереснее было следить за полуфиналами.

Итоги 12-го дня. 27 января, пятница

Первыми путёвку в финал разыграли Карен Хачанов и Стефанос Циципас. Первый сет теннисисты довели до тай-брейка, где надёжнее сыграл грек. Вторая партия тоже осталась за Циципасом из-за одного нелепого гейма, проигранного Кареном на своей подаче. В самом начале партии россиянин отдал инициативу в руки грека и дальше догнать его уже не смог.

А вот третий сет стал настоящим триллером. Циципас снова повёл с брейком и добрался до подачи на матч. Но россиянин добился брейка – 5:5, и всё опять решалось на тай-брейке. Стефанос снова повёл и добрался до двойного матчбола. Казалось, это уже конец матча! Однако не тут-то было. Карен спасся и выиграл сет – 7:6 (8:6). Впрочем четвёртая партия у россиянина не получилась – Циципас повёл с брейком и своего не упустил.

Для Новака Джоковича выход в полуфинал АО-2023 стал 10-м на этом турнире. Интересно, что ранее все его девять выходов в полуфинал завершались затем титулами. На этот раз на турнире серб был посеян под четвёртым номером, и удивительно, что он отдал за все матчи на этом пути лишь один сет – во втором круге квалифаеру Куако из Франции. Зато потом всех сеяных Новак «убрал» в трёх сетах – болгарина Григора Димитрова (27-й номер посева), австралийца Алекса де Минора (22) и россиянина Андрея Рублёва (5).

«Мы играли с ним три раза до этого, но сегодня он играл гораздо лучше по сравнению с теми предыдущими встречами, даже на Итоговом в Турине. Сегодня, как мне кажется, он играл гораздо лучше. Вот и всё. Не знаю, что тут ещё сказать. Он очень хорошо подавал и принимал. Больше не знаю, что сказать», — сказал после матча Рублёв.

Из всей четвёрки полуфиналистов только 25-летний американец Томми Пол оказался несеяным. Любопытно, что до этого Томми лишь раз пробирался во вторую неделю ТБШ – на Уимблдоне-2022 был в четвёртом круге, а сейчас разом улучшил свой рекорд на два матча. По сетке до полуфинала Полу достались два сеяных испанца. Во втором круге он победил Алехандро Давидович-Фокину (30) в пяти сетах, отыгравшись с 1-2 по партиям. В четвёртом круге Томми разобрался в четырёх сетах с Роберто Баутиста-Агутом (24). До этого Джокович и Пол никогда не играли друг с другом, но ясно, что американец отлично понимал, что можно ожидать от соперника: «Мы тренировались с ним раньше. Но никогда не играли в официальных матчах. Очевидно, он прекрасно себя чувствует здесь, в Австралии. Это будет сложный матч. Однако я играю в свой лучший теннис, так что сейчас подходящий момент».

Новак вышел на матч в каком-то взвинченном, возбуждённом состоянии. В первом же гейме Пол получил два брейк-пойнта, но, правда, реализовать их не сумел. Джокович тут же сделал брейк – 2:0, а потом ещё один – 5:1. Запахло разгромом. На своей подаче серб добрался до сетбола, однако упустил его. И тут начались проблемы – судья сделал замечание Новаку за затяжку времени. Тот пошёл разбираться к арбитру, взвинтил себя ещё больше, затем проиграл ралли из 30 ударов, а с ним отдал и свою подачу. После этого Пол выиграл ещё три гейма подряд, и счёт сравнялся – 5:5. Всё шло к тай-брейку, но в 12-м гейме американец зазевался и проиграл свою подачу, а с ней и партию – 5:7 ровно за 1 час. Удивительно, что в этом сете Новак допустил больше невынужденных ошибок, чем за весь матч с Рублёвым. Тогда была 21, а сейчас – 24.

Во второй и третьей партиях преимущество Джоковича было практически безоговорочным. Пол пытался что-то сделать на подаче Новака, но тот отыгрывал брейк-пойнты и при это брал чужие геймы. Через 2 часа 22 минуты всё было кончено – 7:5, 6:1, 6:2. За матч серб наколотил 12 эйсов и допустил пять двойных. Отметим хорошую реализацию брейк-пойнтов у Джоковича – 7 из 11. А вот американец удачно использовал только две попытки из девяти.

Новак Джокович вышел в свой 10-й финал на Australian Open. Там он сразится в воскресенье со Стефаносом Циципасом не только за этот титул, но и за звание первой ракетки мира. В любом случае в понедельник, 30 января, Карлос Алькарас сложит свои полномочия.

Мужчины. 1/2 финала



Циципас (Греция, 3) – Хачанов (Россия, 18) – 7:6, 6:4, 6:7, 6:3.

Джокович (Сербия, 4) – Пол (США) – 7:5, 6:1, 6:2.



Подробнее. Циципас (Греция, 3) –– 7:6, 6:4, 6:7, 6:3.Джокович (Сербия, 4) – Пол (США) – 7:5, 6:1, 6:2.

Расписание 13-го дня. Интересные матчи субботы, 28 января

В субботу будут определены чемпионки в женском одиночном разряде и в юниорском турнире у девушек. И тут всех болельщиков ждёт русский финал – 15-летние Мирра Андреева и Алина Корнеева, выступавшие, кстати, в Мельбурне вместе в паре, теперь разыграют титул среди юниорок. А у женщин за главный трофей сразятся Арина Соболенко и Елена Рыбакина. Кто бы ни победил, в любом случае на АО будет новая чемпионка.

Девушки. Финал



4:00. Мирра Андреева (Россия, 7) – Алина Корнеева (Россия, 9).



Подробнее. 4:00.

Женщины. Финал



11:30. Рыбакина (Казахстан, 22) – Соболенко (Беларусь, 5).



Подробнее. 11:30. Рыбакина (Казахстан, 22) – Соболенко (Беларусь, 5).

Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».