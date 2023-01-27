Отец Джоковича пропустит финал сына на любимом «Шлеме». Всё из-за скандала с флагом России

На Открытом чемпионате Австралии продолжает разгораться скандал, связанный с демонстрацией сербскими фанатами российского флага после четвертьфинального матча первого в сезоне турнира «Большого шлема», в котором встречались серб Новак Джокович и россиянин Андрей Рублёв.

Кратко напомним предысторию. Ещё на первой неделе турнира боссы австралийского «Шлема» запретили российские и белорусские флаги. При этом ранее на трибуны можно было спокойно проносить символику. Таким образом, организаторы ТБШ в Мельбурне отреагировали на призывы недовольных. Посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко запостил картинку в соцсетях с матча первого круга между украинкой Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой, где болельщики размахивали российским триколором.

Охранникам турнира даже выдали специальную памятку, на которой были изображены флаги России и Беларуси, больше недоступные к проносу на территорию проведения соревнований. Вот только на запрете российской символики проблемы организаторов не закончились. Неожиданно для устроителей турнира выяснилось, что флаги ещё нескольких стран очень схожи с российским триколором. Осознание наступило в тот момент, когда ретивые охранники по ходу первой недели перепутали флаг Сербии с российским и пытались не пустить сербских болельщиков. «Вы ###### расисты. Это сербский флаг. Сербия – это центральный регион в Европе. Вы знаете, что это за страна? Сербия!» – возмущались зрители.

Неудивительно, что именно после встречи серба с россиянином вспыхнул новый скандал. Акции сербских фанатов привели к международному скандалу, который не утих по сей день.

Поводом стало видео, опубликованное на YouTube-канале атамана австралийского казачества Семёна Бойкова, на котором Срджан стоит рядом с фанатом, который носит футболку с буквой Z. В руке у мужчины триколор с изображением президента России Владимира Путина. Затем отец Джоковича выкрикивает фразу: «Да здравствуют русские!». Хотя впоследствии в сербской информации появилась информация, что отца Джоковича неправильно поняли и на самом деле смысл фразы заключался в другом.

Тем не менее организаторы АО даже направили обращение к команде теннисиста, где попросили ограничиться в политических высказываниях. А самых активных полиция австралийского штата Виктории арестовала на месте. По последней информации задержаны четыре человека. Как сообщает Tennis Australia, они угрожали охранникам «Мельбурн-парка». Однако никакого обвинения участникам акции австралийские стражи порядка предъявлять не стали и вчера, 26 января, отпустили фанатов Джоковича на свободу. Об этом «РИА Новости Спорт» сообщил один из задержанных фанатов Слободан Сибич. В той же беседе представитель сербских фанатов подробно объяснил мотивы их поступка.

Далее в ситуацию в очередной раз решил вмешаться посол Украины в Австралии и Новой Зеландии Василий Мирошниченко, о котором мы уже вспоминали в начале этого текста. Наверняка за всё предыдущее время украинский чиновник так часто не соприкасался со спортивной тематикой, как за две последние недели. Сегодня он выступил с заявлением к организаторам Australian Open с требованием запретить отцу 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» присутствовать на матчах турнира.

«Это неприемлемо, это позор для турнира. Должны быть применены санкции. Важно узнать, что Новак думает об этой ситуации», — приводит слова Мирошниченко ABC.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В результате Федерация тенниса Австралии была вынуждена выступить с ответным заявлением после скандала с фанатами, которые демонстрировали флаги России.

«После событий, произошедших вечером в среду, мы оперативно действовали вместе с полицией и нашими службами безопасности, чтобы разобраться с организаторами акции протеста. На протяжении всего турнира мы говорили с игроками и их командами о важности воздерживаться от любых действий, которые вызывают стресс или сбои. Господин Срджан Джокович опубликовал заявление, подтверждающее, что он не будет присутствовать на сегодняшнем полуфинале. Мы продолжим стремиться к безопасности болельщиков на мероприятии и подтверждаем нашу позицию, запрещая демонстрацию флагов Беларуси и России», — говорится в пресс-релизе организации.

Отец Новака, действительно, также опубликовал своё заявление, в котором сообщил, что не будет находиться на трибунах австралийского теннисного комплекса в ходе решающих для его сына матчей турнира.

«Я здесь только для того, чтобы поддержать своего сына. У меня не было намерения вызывать такие заголовки или срыв. Я был на улице с фанатами Новака и делал всё, чтобы отпраздновать его победу. Фотографировался с фанатами и попался на этом. Моя семья пережила ужас войны, поэтому мы хотим только мира. Решил, что буду смотреть оставшиеся матчи Новака из дома. Желаю отличного матча и, как всегда, буду болеть за своего сына», — приводит слова Срджана Джоковича Codesports.

Уже без поддержки отца на трибунах 35-летний Новак сегодня очень легко выиграл свой полуфинал, одолев американца Томми Пола (7:5, 6:1, 6:2) и одержав 27-ю победу подряд на Открытом чемпионате Австралии. Это его 33-й выход в финал турниров «Большого шлема», 10 из которых пришлись на любимый Australian Open.

Отметим, что серб до этого в девяти случаях одерживал победу в финале. Новак выигрывал Открытый чемпионат Австралии в 2008, 2011-2013, 2015, 2016, 2019-2021 годах. В своём последнем финале Джокович обыграл россиянина Даниила Медведева — 7:5, 6:2, 6:2.

В финале этого розыгрыша Новак встретится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который в другом матче полуфинала в четырёх сетах одолел россиянина Карена Хачанова со счётом 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Финал коронного для серба турнира состоится 29 января.