Кто возьмет «Шлем» — Рыбакина или Соболенко? Сильные и слабые стороны финалисток AO

В субботу, 28 января, на Открытом чемпионате Австралии состоится финальный матч в женском одиночном разряде. За титул поспорят уроженка Москвы Елена Рыбакина, с 2018 года представляющая Казахстан, и Арина Соболенко из Беларуси. 23-летняя Рыбакина, посеянная на турнире под 22-м номером, впервые вышла в финал Australian Open. До этого её лучшим результатом был выход в третий раунд турнира в 2020 году. В то же время Елена уже знает, что такое финал турнира «Большого шлема» и победа в нём. В 2022 году спортсменка сенсационно выиграла Уимблдон, победив в решающем матче Онс Жабер из Туниса.

Что касается 24-летней Соболенко, пятого номера посева, то ранее она на Australian Open не проходила дальше четвёртого раунда. И наконец-то прервала серию неудач в полуфиналах мэйджоров. До этого Арина трижды выходила в четвёрку лучших на ТБШ, но всякий раз терпела поражения: в 2021 году — на Уимблдоне и на US Open, в 2022-м — на US Open.

Сильные и слабые стороны

Если в мужском финале, в котором сыграют Новак Джокович и Стефанос Циципас, явное преимущество на стороне серба, то у женщин фаворита назвать сложно. У каждой теннисистки есть свои сильные и слабые стороны, которые тем или иным образом могут проявиться в тот или иной момент. Рыбакина на пресс-конференции после победы над первой ракеткой мира Игой Свёнтек в четвёртом круге чётко всё разложила по полочкам, открыто назвав свои плюсы и минусы: «Что касается подачи — конечно, у меня одна из быстрейших. Я была лидером по эйсам. Да, это моя сила, моё оружие. Есть и другие девушки, которые очень хорошо подают. Сейчас я довольна своей подачей. Особенно на этой неделе. А самая слабая моя сторона — физика».

Елена Рыбакина Фото: Cameron Spencer/Getty Images

А после победы над Еленой Остапенко в четвертьфинале Елена раскрыла некоторые подробности: «Я бы сказала, что всегда неплохо подаю. Но, конечно, когда стала работать со своим тренером, мы внесли много изменений в технику. И я стала подавать ещё мощнее. Да, это моё оружие на корте. Я довольно высокая в сравнении с другими девушками. Есть и другие девушки, которые столь же сильны и высоки. Но, конечно, дело тут не только в росте. Очень важно иметь хорошую технику с позиций биомеханики. И всё это в совокупности помогает лучше подавать. Я довольна подачей. Всем остальным нужно подумать, надо ли им работать над подачей или нет. У других девушек может быть всё в порядке — возможно, не со скоростью, но они подают под правильным углом. Они «открывают» корт таким образом. Все отличаются друг от друга. И все стараются понять, что лучше всего для них на корте».

Соболенко же, которая также славится подачей, похоже, избавилась от своей главной проблемы. В 2022 году белоруска допустила какое-то невероятное количество двойных ошибок. Но теперь — по крайней мере, на старте сезона — всё иначе. «Я сделала, думаю, почти всё, чтобы попытаться исправить подачу. Например, мы пробовали ментальные штучки, технику — пытались дышать по-другому. Я смотрела много видео с моей подачей: например, когда у меня не было с ней проблем или когда были — пыталась понять, в чëм разница. А в конце года мы нашли специалиста, и это помогло. Выяснилось, что подача у меня всегда была так себе. Было много ключевых моментов, когда я допускала двойные или била слишком сильно. А сейчас чувствую себя немного лучше, потому что хотя бы знаю, как она должна выглядеть», — говорила Арина на пресс-конференции после победы во втором круге.

Арина Соболенко Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Также Соболенко стала спокойнее вести себя на корте, что не могло не пойти ей на пользу. «Те три полуфинала [на ТБШ] я проиграла из-за того, что не была достаточно спокойной на корте. Я перебарщивала. Излишне хотела выиграть «Шлем». Торопилась, нервничала. Кричала, вот это всё. Сейчас спокойнее веду себя на корте. Искренне верю, что это единственное, чего не хватало моей игре. Я пройду через всё это, если буду оставаться сосредоточенной и спокойной на корте», — говорила белоруска после выхода в полуфинал. А после выхода в финал призналась, что прекратила работу с психологом: «Поняла, что мне не поможет никто, кроме меня самой. Да, на предсезонке я беседовала с психологом. И сказала: слушай, у меня чувство, что я сама должна со всем этим справляться, так как всякий раз, как я надеюсь, что кто-то решит мои проблемы, они не решаются. Я должна была взять на себя эту ответственность. Да, я больше не работаю с психологом. Я сама себе психолог».

Предыдущие встречи

Любопытно, что Рыбакина и Соболенко ранее трижды встречались на корте. И во всех трёх случаях сильнее оказывалась белоруска. Арина побеждала Елену в четвертьфинале турнира в Ухане в 2019 году, в четвертьфинале Абу-Даби-2021 и в четвёртом круге Уимблдона-2021. Причём события развивались как под копирку: Соболенко выигрывала первый сет, затем отдавала второй, после чего брала решающую партию.

«Я знала, что она будет играть быстро и глубоко. Я должна была играть ниже. Подготовила себя к её ударам. Я знала, что так и будет. Она играет свободно, и у тебя нет времени подготовиться к таким ударам. У неё много виннерсов. Но всё может измениться очень быстро. Надо караулить свою возможность, поскольку такие теннисистки не могут играть на таком уровне всё время. Он упадёт, а я должна быть готова к этому моменту. Даже когда она хорошо играет, мне надо стараться что-то делать против неё, показать, что я в любом случае буду бороться и заставлю её отбивать мячи. Это тяжело, но я знала, что это случится. Вот почему сегодня мне хорошо удалось подстроиться», — говорила Арина после победы над Рыбакиной в Абу-Даби-2021.

Елена Рыбакина Фото: Francois Nel/Getty Images

Так кто же победит?

А нет его. Если вкратце, то на стороне Рыбакиной победный опыт Уимблдона-2022, а у Соболенко преимущество в физической мощи. Что касается подачи, то тут обе теннисистки способны посоревноваться друг с другом. К слову, читатели «Чемпионата» также не смогли выбрать однозначного фаворита женского финала Australian Open. Кому-то больше нравится Рыбакина, кому-то Соболенко, но в целом симпатии разделились примерно поровну.

Финал Australian Open в женском одиночном разряде Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Арина Соболенко (Беларусь, 5) состоится в субботу, 28 января, и начнётся не ранее 11:30 мск. Следить за всеми событиями встречи можно на «Чемпионате».