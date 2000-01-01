«По меркам тенниса мы тратили на Лену копейки». Как прошло детство финалистки АO в Москве

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Как прошло детство Елены Рыбакиной в Москве
Как прошло детство Елены Рыбакиной в Москве
До перехода под другой флаг Елена Рыбакина занималась в России и набиралась опыта для победы на Уимблдоне и выхода в финал Australian Open.
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Победа на Уимблдоне-2022 Елены Рыбакиной, которая сейчас представляет Казахстан, была отнюдь не случайной. Теннисистка долго шла к этому, упорно тренируюсь с самого детства на российских и зарубежных кортах.
Победа на Уимблдоне-2022 Елены Рыбакиной, которая сейчас представляет Казахстан, была отнюдь не случайной. Теннисистка долго шла к этому, упорно тренируюсь с самого детства на российских и зарубежных кортах.
Всё детство и юношество спортсменка провела в Москве, где начала путь в большой теннис. Хотя до этого Елена пробовала фигурное катание, но не сложилось. Девочка была очень высокой для своего возраста, и тренер её «забраковала».
Всё детство и юношество спортсменка провела в Москве, где начала путь в большой теннис. Хотя до этого Елена пробовала фигурное катание, но не сложилось. Девочка была очень высокой для своего возраста, и тренер её «забраковала».
В юные годы Рыбакина сменила несколько спортивных школ: в «Динамо» она тренировалась у Ольги Ключниковой, в «Спартаке» с Евгенией Куликовской, а в какой-то момент в Елену поверил и Андрей Чесноков.
В юные годы Рыбакина сменила несколько спортивных школ: в «Динамо» она тренировалась у Ольги Ключниковой, в «Спартаке» с Евгенией Куликовской, а в какой-то момент в Елену поверил и Андрей Чесноков.
Все педагоги вложили в теннисистку что-то своё, отчего её потенциал кажется безграничным. Ну и, конечно же, играют роль природные данные. «У неё с детства мячик неплохо летел», — признавался её папа.
Все педагоги вложили в теннисистку что-то своё, отчего её потенциал кажется безграничным. Ну и, конечно же, играют роль природные данные. «У неё с детства мячик неплохо летел», — признавался её папа.
Большим преимуществом Рыбакиной была её психологическая устойчивость: даже будучи маленькой девочкой, она не бросала в ярости ракетки и старалась сохранять концентрацию.
Большим преимуществом Рыбакиной была её психологическая устойчивость: даже будучи маленькой девочкой, она не бросала в ярости ракетки и старалась сохранять концентрацию.
«У Лены характер закрытый, спокойный. Она в своём мире, но она всегда со своим мнением, чётко держалась своей позиции, не проявляя ни к кому агрессии. И при этом была очень компанейской девочкой», — вспоминала Евгения Куликовская.
«У Лены характер закрытый, спокойный. Она в своём мире, но она всегда со своим мнением, чётко держалась своей позиции, не проявляя ни к кому агрессии. И при этом была очень компанейской девочкой», — вспоминала Евгения Куликовская.
Талант Рыбакиной стал заметен очень рано. На её тренировки даже приезжали знаменитые советские теннисистки Анна Дмитриева и Ольга Морозова, которые пыталась помочь Елене найти спонсоров.
Талант Рыбакиной стал заметен очень рано. На её тренировки даже приезжали знаменитые советские теннисистки Анна Дмитриева и Ольга Морозова, которые пыталась помочь Елене найти спонсоров.
Родители всегда поддерживали Елену, хотя и не всегда могли присутствовать на турнирах и тратили на поездки с ней весь свой короткий отпуск. Финансово обеспечивать юную теннисистку было непросто.
Родители всегда поддерживали Елену, хотя и не всегда могли присутствовать на турнирах и тратили на поездки с ней весь свой короткий отпуск. Финансово обеспечивать юную теннисистку было непросто.
«По меркам этого вида спорта мы тратили на Лену копейки», — рассказывал папа спортсменки, отмечая, что именно недостаток денег стал причиной перехода Рыбакиной в сборную Казахстана.
«По меркам этого вида спорта мы тратили на Лену копейки», — рассказывал папа спортсменки, отмечая, что именно недостаток денег стал причиной перехода Рыбакиной в сборную Казахстана.
Совсем скоро Елена выступит в финале Australian Open и поборется с Ариной Соболенко за чемпионский кубок, который носит имя Дафны Акхёрст.
Совсем скоро Елена выступит в финале Australian Open и поборется с Ариной Соболенко за чемпионский кубок, который носит имя Дафны Акхёрст.
«По меркам тенниса мы тратили на Лену копейки». Как прошло детство финалистки АO в Москве
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