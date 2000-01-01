Хачанов озолотился, Медведев потерял. Сколько заработали российские теннисисты на АО

Сенсационно в 3-м круге проиграл Себастьяну Корде Даниил Медведев. Для него чек на $ 153 095 является слабым утешением после неудачной игры на турнире. Ведь до этого 2 года подряд он был финалистом и увозил домой чуть ли не в 8 раз большую сумму.