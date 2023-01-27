«Заслужила эту победу». Шарапова пережила невероятный момент на Australian Open — 2008

Мария Шарапова побеждала на всех турнирах «Большого шлема». Australian Open покорился российской теннисистке в 2008 году.

В финальном матче Шарапова сломила сербку Ану Иванович (7:5, 6:3). Вспоминаем, как это было.

Шарапова сняла удивительное «проклятие Энен» в финале с Иванович

Шарапова считалась безусловной фавориткой финального матча Australian Open — 2008. В резюме Марии значились победы на Уимблдоне (2004) и US Open (2006), она побывала первой ракеткой мира. Иванович на тот момент не выигрывала ТБШ и в рейтинге не лидировала. Так что букмекеры и эксперты небезосновательно прогнозировали триумф Шараповой в двух сетах. Не ошиблись.

Единственный аргумент против Марии носил, скорее, суеверный характер. С 2003 года ни одна теннисистка, обыгрывавшая бельгийку Жюстин Энен по ходу турнира (речь не только о «Шлемах», а вообще о всех соревнованиях) до финала, в итоге не выигрывала сам турнир.

Мария Шарапова сняла «проклятие Жюстин Энен» в финале Australian Open — 2008 с Аной Иванович Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Этот феномен в теннисном сообществе прозвали «проклятие Энен». Он повторялся с разными теннисистками 16 раз на протяжении пяти лет, пока его не прервала Шарапова в Мельбурне. Мария ранее и сама пострадала от него, когда в 2005-м обыграла Энен (6:1, 6:7, 6:2) в четвертьфинале турнира в Майами, но в итоге уступила Ким Клейстерс (3:6, 5:7) в финале. К счастью, аналогия между Майами-2005 и Мельбурном-2008 ограничилась лишь тем, что Шарапова выбивала Энен на одной и той же стадии, но исход решающего матча в Австралии оказался за россиянкой.

Мария легко разобралась с Энен (6:4, 6:0) в четвертьфинале Australian Open — 2008, после чего не испытала проблем с сербкой Еленой Янкович (6:3, 6:1). Её соперница в решающем матче Ана Иванович затратила побольше сил в полуфинале со словачкой Даниэлой Гантуховой (0:6, 6:3, 6:4).

Первый сет финального матча Шарапова – Иванович проходил в бескомпромиссной борьбе. Определяющей стала концовка партии, когда при счёте 5:5 Мария сделала брейк, а затем уверенно взяла свою подачу. Иванович показывала солидную игру, но, похоже этот момент психологически надломил её. Во втором сете особой борьбы не наблюдалось. Шарапова спокойно победила со счётом 6:3.

Мария по количеству выигранных турниров «Большого шлема», которых у неё после триумфа на AO-2008 стало три, обошла всех своих соотечественников, включая мужчин — Сафина и Кафельникова, и стала самой титулованной теннисисткой России. Кроме того, Шарапова стала первой российской теннисисткой, которая сумела выиграть турнир «Большого шлема», не отдав ни одного сета на всех стадиях. Мария присоединилась к Серене Уильямс, Винус Уильямс и Жюстин Энен, которые единственными добивались подобного в XXI веке. Победа Шараповой на Australian Open получилась в какой-то степени будничной, но при этом очень эффектной.

Мария Шарапова с кубком Australian Open — 2008 Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Комментарии после матча Шарапова — Иванович

Шарапова выразила удовлетворение тем фактом, что ей впервые покорился Australian Open и не повторился сценарий 2007 года, когда она в финале без шансов проиграла Серене Уильямс (1:6, 2:6). Кроме того, Мария посвятила победу скончавшейся матери своего тренера Майкла Джойса и подчеркнула, что в её жизни началась белая полоса после непростого периода.

«Иванович была очень близка к тому, чтобы взять первый сет. Думаю, в этот момент за меня сыграло моё преимущество в опыте. Я оставалась спокойной и продолжала играть в свой теннис, а она немного занервничала. Когда ты проходишь через чёрные полосы в своей жизни, то никогда не знаешь, есть ли впереди у тебя что-то хорошее. Я рада, что у меня началась белая полоса в жизни. Очень приятно выиграть турнир «Большого шлема», который ты до этого ни разу не выигрывала. Всё, через что мне пришлось пройти на пути к этому титулу, делает моё чемпионство особенным. Это просто великолепно.

Если бы кто-нибудь сказал мне в середине прошлого года, что я буду стоять здесь с кубком в руке, я бы ответила ему: «Забудь об этом». Прошлый год был очень трудным для меня и моего тренера. У Майкла Джойса умерла мама, и я хочу посвятить свою победу именно ей. Спасибо всем тем, кто помог мне пережить этот тяжёлый год. Я очень волновалась при подготовке к матчу, ведь в прошлом году я проиграла здесь в финале. Я счастлива, что история не повторилась. Ана Иванович – прекрасная молодая теннисистка, у неё впереди ещё много побед», — заявила Шарапова.

Ана Иванович Фото: Mark Dadswell/Getty Images

Ана Иванович признала закономерность победы Шараповой, а также выразила надежду, что в будущем неоднократно выйдет в финал «Шлемов» и выступит там более успешно.

«Хочу сказать спасибо моей сопернице, которая доставила мне много тяжёлых минут на корте. Спасибо всем организаторам этого прекрасного турнира. Спасибо моей прекрасной команде, которая помогла мне подготовиться к Australian Open. И, конечно, огромное спасибо всем тем, кто болел за меня, я постоянно чувствовала вашу поддержку. Я очень волнуюсь, этот турнир был особенным для меня. Жаль, что я не смогла сделать последний шаг. До встречи в следующем году. Немного расстроена, потому что у меня были шансы в первом сете, но я не воспользовалась ими. Играя в таких матчах, получаешь бесценный опыт, и я уверена, что в следующий раз смогу сыграть ещё лучше.

Мария потрясающе прошла этот турнир. В финале она очень грамотно воспользовалась моими проблемами с подачей и форхендом. Она подавала очень мощно, и у меня было мало шансов сделать брейк. В любом случае она заслужила эту победу. Безусловно, сегодня я чувствовала себя значительно лучше, чем в финале прошлогоднего «Ролан Гаррос». Переживать поражения тяжело, но я уверена, что смогу извлечь из него необходимые уроки. Я разочарована тем, что упустила свои возможности, но я молода и верю в то, что у меня впереди много финалов турниров «Большого шлема», — сказала Иванович.

Мечты Аны Иванович о многочисленных финалах ТБШ не оправдались. Она попала туда ещё только один раз, выиграв «Ролан Гаррос» — 2008. Вспышка Иванович была недолгой — больше мэйджоров сербка не выиграла. Она завершила карьеру в 29 лет в декабре 2016-го, посвятив себя личной жизни с известным футболистом Бастианом Швайнштайгером.

Дела Шараповой шли намного лучше. Мария получила $ 1,37 млн призовых за победу в Мельбурне. Она солидно смотрелась на корте в течение следующих 10 лет. Пусть и похуже Серены Уильямс, но при этом Шарапова планомерно укрепляла свой статус самой богатой и популярной теннисистки мира, который удерживала до 2016 года. Australian Open стал её третьим «Шлемом», а в 2012-м она впервые покорила грунтовое покрытие «Ролан Гаррос», собрав «Карьерный шлем» (в 2014-м сделала это ещё раз). К сожалению, снова победить на Australian Open Марии не удалось. Она была близка к этому в 2012 и 2015 годах, но уступала в финалах Виктории Азаренко и Серене Уильямс.