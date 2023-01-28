«Во втором сете уже хотела сняться». 15-летняя россиянка — о победе на юниорском «Шлеме»

В субботу, 28 января, на Открытом чемпионате Австралии у девушек состоялся чисто российский финал. На корт вышли 15-летние Мирра Андреева и Алина Корнеева, посеянные седьмой и девятой соответственно. Корнеевой удалось одержать волевую победу над соперницей — 6:7, 6:4, 7:5.

«Фух. Во-первых, хотела бы сказать, что во втором сете, в первых геймах, я хотела сняться. У меня были непростые повреждения — живот и нога. Я не могла играть в свою игру и показывать свой лучший теннис. Но в сегодняшней игре это зависело от моей ментальности, насколько я ментально готова. Этот матч был хорош с точки зрения ментальности, а не тенниса. Я сделала всё, что могла. Я не могла так много бегать, но с ментальностью всё было в порядке», — сказала Алина на пресс-конференции после матча.

— Что для тебя значит победа на первом же «Шлеме»?

— Во-первых, я очень горжусь собой. С этими проблемами я не могу поверить, что смогла победить. Это мой первый «Шлем» — надеюсь, не последний. Надеюсь, в следующем году я сыграю в женском финале. И надеюсь, что выиграю его. Да, я так горжусь собой, своей ментальностью.

— Что говорила Мирре сразу после матча?

— Что она очень хороший игрок. Надеюсь и знаю, что в будущем у нас с ней впереди много хороших матчей. Понимаю, что иногда будет побеждать она. Это нормально, это жизнь. Я сказала ей: не плачь, Мирра, это был очень хороший матч, напряжённая борьба, много хороших розыгрышей. Она показала свой лучший теннис. И я тоже. Поздравляю её, это была хорошая неделя для неё. Она очень сильна, да.

Алина Корнеева Фото: Darrian Traynor/Getty Images

— Будешь праздновать или сразу ляжешь спать?

— Не знаю ещё (улыбается). Может, наконец схожу в магазин или отдохну. Может, пойду к физиотерапевту. Действительно не знаю. Я сейчас не могу нормально ходить. Боль в ноге, в животе — везде. Может, пойду спать. Завтра, возможно, наконец посмотрю Мельбурн. До этого я видела только свою комнату и корт. Хочу посмотреть на животных.

— Кто в Москве смотрел твою игру?

— Думаю, все. Команда, друзья — все. Когда я закончила матч, взяла телефон и увидела кучу сообщений. Спасибо, что смотрели, как я играю.

— В каких отношениях вы с Миррой?

— Мы можем сказать, что за пределами корта — лучшие подруги. На корте, конечно, я не собираюсь дарить ей очки. Мы соперницы на корте. А за его пределами — лучшие подруги. Я так её люблю. Она такой человек, что ей я могу сказать всё. Надеюсь, мы останемся в хороших отношениях.

Мирра Андреева и Алина Корнеева Фото: Darrian Traynor/Getty Images

— Будешь смотреть женский финал?

— Рыбакина — Соболенко? У меня нет билета. Хотелось бы, но билета нет. Не понимаю, почему организаторы AO не дали мне билета. Я бы посмотрела, если бы он был.

— Посмотришь по ТВ или на сегодня тенниса хватит?

— Думаю, посмотрю. Это теннисистки, на которых мне нравится смотреть. Они очень хорошие игроки. Да, посмотрю по ТВ.

— За кого будешь болеть?

— Сложный вопрос. Я тренировалась там, где тренировалась Рыбакина, но мне нравится смотреть за игрой Соболенко. Сложно. Хочу увидеть хорошую игру.

— Что дальше? Вернёшься в Россию?

— Да, вернусь домой. Отдохну, поработаю с физиотерапевтом, затем вернусь к работе и на турниры.