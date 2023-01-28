«Звёзды будущего». Реакция мира на исторический финал АО между россиянками

Мирра Андреева и Алина Корнеева разыграли юниорский Australian Open. И первый раз в истории австралийского «Шлема» он был чисто российским. Случилось это на центральной «Арене Рода Лэйвера» — до женского финала между Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной. Алина обыграла Мирру — 6:7 (2:7), 6:4, 7:5. А затем долго обнимала проигравшую за плечи у сетки.
Девчонки пробрались на эту стадию впервые: Мирра доходила лишь до четвертьфиналов «Ролан Гаррос» и US Open, Алина взяла титул с первой попытки. Но могла и не поднять кубок над головой вообще. Она думала сняться по ходу второго сета из-за повреждения ноги и растяжения мышц живота — травмы, по словам девушки, она тащит ещё с 1/4. Но выдержала и этот сумасшедший финал. Теперь её фамилия точно будет здесь — в чемпионском коридоре Арены Рода Лэйвера.
Алина — дочь бронзового призёра Олимпийских игр – 2008 по волейболу Александра Корнеева. А вообще москвичка тренируется в школе «Спартака» у Юлии Бек и Андрея Савина. Брала W-25 в личке и паре, а также серебро Кубка Москвы и мировое первенство в 2021-м со сборной. И первый «Шлем»!
«Умница», — написал шестикратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников в комментариях, добавив эмодзи «аплодисменты».
«Смотрю женский финал с первого очка. Они отдают абсолютно всё. Просто по телевизору видно, что у Андреевой есть команда и спонсорство Nike, а у Корнеевой там только мама и никаких спонсоров. Очень люблю! Вперёд, девочки! Никто не заслуживал проигрыша», — написала австралийская теннисистка Дарья Савилл.
«Потрясающий финал: тот, кто выигрывает, плачет, тот, кто проигрывает, плачет. Одна утешает другую у сетки. Спасибо вам, Алина Корнеева и Мирра Андреева», — написал комментатор Маркос Зугасти.
«Долгие, сердечные объятия у сетки между игроками с «белыми флагами» — вместе со слезами радости и слезами абсолютного опустошения после 3,5 часов боя в жару», — написала журналистка издания Open Court Стефани Майлз.
«Звёзды будущего. Так эмоционально: после эпического финала все были в слезах», — рассуждает фотограф АО Джимми.
|1
|2
|3
|
|4
|5
|
|6
|7
С преемственностью в женском теннисе точно всё в порядке. К первой сотне уже подбираются 18-летняя Диана Шнайдер и 19-летняя Полина Кудерметова, поблизости 20-летняя Оксана Селехметьева и 21-летняя Анастасия Захарова. Многие из них уже брали «Шлемы» в паре. Сегодня на Australian Open это случилось в личных соревнованиях. Здорово, если они продолжат уверенно шагать по WTA-туру. Например, Мирра уже 292-я, Алина же — в топ-600. Но для 15-летних юниорок это только начало.
- 28 января 2023
-
12:20
-
12:20
-
11:57
-
11:50
-
11:09
-
10:29
-
10:26
-
10:02
-
09:51
-
09:46
-
09:32
-
09:25
-
09:25
-
09:17
-
08:30
-
07:30
- 27 января 2023
-
21:51
-
20:46
-
18:47
-
16:52
-
16:51
-
16:46
-
16:41
-
16:18
-
16:05
-
15:43
-
15:37
-
15:25
-
15:16
-
14:51
-
14:42
-
14:37
-
14:23
-
14:17
-
14:08