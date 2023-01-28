Потрясающий камбэк Соболенко в финале АО! Вместе с главным трофеем Арина получила $ 2 млн

Суббота на Открытом чемпионате Австралии стала по-настоящему женским днём. В этот день определилась не только чемпионка во взрослом одиночном разряде, но и среди девушек – в юниорском. В главном матче вечерней программы сошлись Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, и белоруска Арина Соболенко. Что касается поединка среди юниорок, то Мирра Андреева и Алина Корнеева разыграли исторический российский финал на Australian Open.

Итоги 13-го дня. 28 января, суббота

Никогда до сегодняшнего дня ни в одном разряде на Открытом чемпионате Австралии не было полностью российского состава участников. И 15-летние Алина и Мирра вписали свои имена в историю тенниса. Да и матч между ними получился захватывающим, напряжённым, зрелищным – достойным финала любого ТБШ во взрослом разряде. Матч превратился в качели, вперёд выходила то одна, то другая девушка.

Первый сет на тай-брейк вытянула Андреева, во второй партии сильнее оказалась Корнеева. В заключительном сете Алина повела с двумя брейками – 4:1, но затем Мирра сумела отыграться и сравняла счёт – 4:4. Корнеева снова вышла вперёд – 5:4 и отправилась подавать на матч. Однако с первой попытки ей это сделать не удалось. Андреева отыграла матчбол и сделала брейк – 5:5. В следующем гейме Корнеева в четвёртый раз за сет взяла подачу соперницы – 6:5 и больше своего преимущества уже не упустила. Волевая победа в марафонском матче с рыданиями и обниманием соперниц у сетки – 6:7, 6:4, 7:5 за 3 часа 19 минут.

Что касается главного матча дня, то в финал женского одиночного разряда вышли чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина и четвёртая ракетка мира Арина Соболенко. Белоруска начала сезон-2023 фантастически. Она завоевала титул в Аделаиде и с учётом выигранных матчей на АО к финалу подошла с серией побед из 10 поединков, при этом она взяла все 20 сетов из 20. Многие наблюдатели отмечают, что Арина заметно улучшила свои показатели на подаче, резко сократив количество двойных ошибок. Раньше её вообще многие называли Королевой двойных, но сейчас такое сказать про Соболенко ни у кого язык не повернётся. К примеру, в прошлом году на Australian Open она сыграла четыре матча и за это время допустила 56 двойных. Сейчас же за шесть поединков до финала у неё была всего 21 подобная неточность. Больше всего она ошиблась в четвертьфинальном матче с хорваткой Донной Векич – девять, а вот во втором круге с американкой Шелби Роджерс и вовсе не допустила ни одной.

Что касается Рыбакиной, то она на пути к финалу установила уникальное достижение – стала первой за 22 года теннисисткой, которая обыграла в рамках одного розыгрыша АО трёх чемпионок ТБШ – это Свёнтек, Остапенко и Азаренко. В 2001 году Дженнифер Каприати обыграла Хингис, Селеш, Дэвенпорт и стала чемпионкой. Как и у Соболенко, главной оружием Рыбакиной является подача. Первый мяч у неё проходил со скоростью 195 км в час – это лучший показатель сейчас у женщин. Для сравнения – она опережает по скорости 16 мужчин в сетке турнира, включая таких известных игроков, как Джон Миллман, Дженсон Бруксби и Фабио Фоньини. Кстати, Арина в этом отстаёт от Рыбакиной ненамного – у неё 193 км в час. По эйсам обе девушки перед финалом входили в топ-3 среди всех участниц АО. Елена шла на первом месте – 44 эйса, Каролина Плишкова на втором – 31, а Арина Соболенко совсем рядом на третьем – 29. Заметим, что на победном для себя Уимблдоне Рыбакина наколотила 53 эйса.

До финала в Мельбурне теннисистки провели три официальных поединка, и во всех трёх победу одержала Соболенко, при этом все матчи завершились в борьбе в трёх сетах. А незадолго до старта сезона – в конце декабря – девушки участвовали в показательном турнире Мировая теннисная лига в Дубае, и вот там успех был на стороне Рыбакиной. Многие эксперты предсказывали перед финалом напряжённую борьбу: «У них обеих очень похожие стили игры — очень агрессивные, они обе очень хорошо подают. Вне корта Арина и Елена совершенно другие. Соболенко общительная, смеётся, улыбается, Рыбакина более застенчивый человек. Я думаю, что начало матча будет решающим, и отдаю преимущество Елене Рыбакиной, потому что у неё уже есть один титул «Большого шлема», — приводит слова Барбары Шетт Eurosport.

Арина Соболенко и Елена Рыбакина перед финалом Фото: Quinn Rooney/Getty Images

За первые два гейма финала Соболенко и Рыбакина наколотили пять эйсов на двоих. Тем самым Арина сразу же вышла на чистое второе место по этому показателю на турнире, обойдя Каролину Плишкову. Однако затем у Соболенко начались проблемы. Она вела на своей подаче 40:0, но наделала кучу ошибок и позволила сопернице выйти вперёд с брейком – 2:1. Это преимущество Елены длилось недолго.

Арина собралась и сделала обратный брейк – 4:4. Ну а следующий гейм на подаче белоруски оказался для неё катастрофой. Соболенко занервничала, позволила Рыбакиной получить брейк-пойнты и на втором из них допустила двойную – 5:4. Елена тут же подала на сет под ноль – 6:4 за 35 минут. Отметим, что процент попадания первым мячом лучше был у Елены – 65 против 60 у белоруски, а вот соотношение чисто выигранных мячей к невынужденным ошибкам – 12/9 у Соболенко и 7/6 у Рыбакиной. Так Соболенко проиграла первую партию с начала сезона-2023 после 20 выигранных.

Во втором сете многое изменилось. Арина улучшила свою подачу, стала меньше допускать двойных (пять за первый сет и одну за второй), а вот у Рыбакиной первая подача «просела». При счёте 2:1 в пользу Соболенко белоруска поймала соперницу на ошибках и добилась брейка – 3:1. После этого у Арины было множество брейк-пойнтов и даже сетбол на подаче соперницы, но Елена не позволила увеличить превосходство сопернице – 6:3 за 57 минут. В этой партии Рыбакина попала первым мячом только в 55% случаев, а вот у Соболенко дела пошли заметно лучше – 72%. Кроме того, Арина сделала больше эйсов – семь против трёх у соперницы, а также ударов навылет – 21 против 11.

Арина Соболенко Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Третий сет начался с равной борьбы, а в пятом гейме Соболенко добралась до брейк-пойнта. Но Елена отразила атаку – 3:2. Однако в следующий раз Арина заработала уже три брейк-пойнта, и Рыбакина дрогнула – 3:4. И этого небольшого преимущества белоруска уже не упустила, хотя при подаче на титул спаслась с брейк-пойнта соперницы, а сама реализовала только четвёртый матчбол! Волевая победа – 4:6, 6:3, 6:4 за 2 часа 29 минут.

Вот так Australian Open получил новую чемпионку. Для Арины Соболенко это первый «Шлем» в карьере. Вместе с почётным трофеем, который носит имя Дафны Экхёрст, она получит 2000 рейтинговых очков и $ 2 млн. Теперь с понедельника Соболенко вернётся на своё рекордное второе место в рейтинге, а Рыбакина впервые в карьере взлетит в топ-10, где будет 10-й.

Женщины. Финал



Соболенко (Беларусь, 5) – Рыбакина (Казахстан, 22) – 4:6, 6:3, 6:4



Подробнее: Соболенко (Беларусь, 5) – Рыбакина (Казахстан, 22) – 4:6, 6:3, 6:4

Расписание 14-го дня. Интересные матчи воскресенья, 29 января

В воскресенье завершится 111-й по счёту розыгрыш Australian Open. В решающем матче мужского одиночного разряда сразятся третий и четвёртый номера посева Стефанос Циципас и Новак Джокович. Победитель получит не только главный трофей, чек на солидную сумму, 2000 рейтинговых очков, но и звание первой ракетки мира. Ну а Карлос Алькарас в понедельник, 30 января, сложит свои полномочия. Он продержался на вершине рейтинга ATP ровно 20 недель.

Мужчины. Финал



11:30. Циципас (Греция, 3) – Джокович (Сербия, 4)



Подробнее: 11:30. Циципас (Греция, 3) – Джокович (Сербия, 4)

Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».