Богатые невесты! Сколько заработали за карьеру Соболенко и Рыбакина после финала АО-2023

Заработки Арины Соболенко и Елены Рыбакиной
Подсчитали общие призовые двух лучших теннисисток Australian Open — 2023.
До Australian Open — 2023
Арина Соболенко заработала за карьеру $ 12 302 010. На её счету 11 титулов в одиночном разряде и шесть в парном.
У Елены Рыбакиной было $ 6 389 853. У неё три титула в одиночном разряде.
Australian Open — 2023
Соболенко, завоевавшая титул, заработала $ 2 050 000. Это примерно 5 млн 178 тыс. белорусских рублей.
Рыбакина, проигравшая в финале, получит $ 1 120 000. Это примерно 516 млн казахстанских тенге. Ещё она получит $ 46 408 (примерно 21 млн 375 тыс. тенге) за игру в парном разряде с Анастасией Павлюченковой.
Итого
Таким образом, общий заработок Соболенко за карьеру составляет $ 14 352 010.
Рыбакина же заработала $ 7 556 261.
Предыдущие рекорды
В 2022 году Соболенко дошла до финала Итогового турнира. Её заработок за это соревнование составил тогда $ 750 тыс.
Рыбакина же, выигравшая Уимблдон-2022, заработала тогда £ 2 млн (примерно $ 2,5 млн).
Исторические лидеры
Однако обеим девушкам далеко до лидеров. У Серены Уильямс $ 94 816 730 призовых, у её сестры Винус — $ 42 406 778, у Симоны Халеп — $ 40 203 437, у Марии Шараповой — $ 38 777 962.
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