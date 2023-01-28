«Никто не заслуживает этого больше». Реакция на ошеломительный финал АО

Арина Соболенко — новая чемпионка Australian Open. Белоруска взяла первый в карьере «Шлем», оформила 11-ю победу в 11 матчах (плюс титул в Аделаиде) и вернулась на вторую строчку рейтинга. Елена Рыбакина также подтянулась в чемпионской гонке: дебютировала в десятке сильнейших, замкнув её.

Арина Соболенко победила Елену Рыбакину Фото: Getty Images

Но главное, финал действительно получился: были и мини-камбэки, и затяжные розыгрыши, геймы, а от нервов кипели все болельщики и команды игроков в боксах. Так что неудивительно, что после финального «гейм, сет, матч» Соболенко ринулась именно туда: в объятия рыдающего и вытирающего слёзы полотенцем Антона Дуброва, человека, кто разделяет её цели, путь и желания. Поэтому и в интервью на награждении она (не без иронии) сказала, что команда заслужила этот титул куда больше, чем сама белоруска.

Ещё в превью к матчу многие эксперты говорили, что встреча должна были стать битвой нервов, но обе практически задвинули менталку на задний план. С первого и до последнего мяча Арина давила: диктовала игру и темп, а также наколотила неплохой отрыв по винерсам: 51 против 31 — у Елены. Классно раскладывала она атаку по углам, всегда остро принимала в корте и отлично подавала (о чём говорят 17 эйсов), хотя и допустила семь двойных. И именно этот скилл был недостающим в её арсенале, но победительница «Шлема» исправила и это.

Рыбакина же играла под постоянным прессингом, здорово переходила в контратаки и не менее стабильно принимала вторые. Но её игра больше зависела от подачи, которая к концу матча перестала быть такой острой: лишь пять выигранных мячей из 17 на второй. А ещё и 25 невынужденных ошибок, которые едва перекрыли виннерсы — 31.

Эксперты и теннисисты отреагировали на победу Соболенко

«Удивительно! Поздравляю тебя, Арина! Какая заслуженная победа и весь турнир! Впечатляет, невероятная работа команды», — написала Виктория Азаренко.

«Заслуженно!!! Думаю, и сахар не помог», — пошутила Бьянка Андрееску.

«Поздравляем с победой на первом мэйджоре Арину Соболенко. Вы упорно боролись всю дорогу с огромной силой и страстью. Не повезло сегодня вечером Елене Рыбакиной, ваша выдержка под давлением — замечательная черта. Классический конкурс между двумя классными соперниками», — написал легендарный теннисист Род Лэйвер, в чью честь и названа главная арена АО.

«Так рад за Арину. Наконец-то реализовала свой огромный потенциал, чтобы выиграть свой первый мэйджор!» — считает Грег Руседски.

«На этот раз, когда это действительно имело значение, она отбросила нервы и пошла на это. Ее форхенд и её бэкхенд настолько сильны, повсюду. Она взволнована», — заявил журналист TennisReporters Мэтт Кронин.

Арина Соболенко Фото: Graham Denholm/Getty Images

«Это чертовски хороший теннисный матч», — написал журналист The Guardian Тумайни Карайол.

«Матч и игра Соболенко — удивительное отражение женского тенниса. Первый титул «Большого шлема» для Арины», — рада за белоруску мама Энди Маррея — Джуди.

«Вау, какой финал, дамы [были в огне]. Огромные поздравления Арине. Ты действительно это заслужила. Не повезло Елене. Но я уверена, что ты выиграешь ещё турниры «Большого шлема», — поздравила коллег по туру Онс Жабер.

«Вот это был какой-то женский финал АО! Молодцы, дамы. Блестящий теннис», — заметил тренер Даррен Кэхилл.

«Отличный турнир и для Рыбакиной, которая заставила замолчать сомневающихся. Подозреваю, она выиграла бы финал против кого угодно, кроме Соболенко. Подача действительно стала стихией, и в этом году она станет фаворитом Уимблдона. Давно пора, ведь никто не заслуживает этого больше», — уверен журналист Мусаб Абид из издания Sportkeeda.

«Соболенко только что уничтожила всех своих демонов «Большого шлема» (и чёрт возьми, они были сильны) в одном матче. Огромное усилие», — считает журналистка L’Equipe Кэрол Бушар.

«Невероятный матч! С большим уважением к девушкам! Поздравляю, Арина! Спокойный тигр!» — написала теннисистка Дарья Савилл.

Елена Рыбакина Фото: Clive Brunskill/Getty Images

«Беларусь только что выиграла женский финал АО. Арина Соболенко впервые стала чемпионкой «Большого шлема». Но они скрывают её флаг. Она заслуживает такого же уважения, как и любой другой игрок», — считает журналист Ави Йемини.

«Это, безусловно, лучший матч, который я когда-либо видел от Арины Соболенко», — уверен журналист Бен Ротенберг.

«Арина Соболенко выиграла матч, который больше напоминал поединок. Справилась с давлением и блестящей соперницей Еленой Рыбакиной. Чертовски классный финал», — в восторге журналист The New York Times Кристофер Клере.