«Закажу пиццу, кучу сладостей и шампанское». Откровения Соболенко после триумфа на AO

28 января определилась победительница Открытого чемпионата Австралии 2023 года в женском одиночном разряде. Ею стала представительница Беларуси Арина Соболенко, обыгравшая в финальном матче Елену Рыбакину из Казахстана. Соболенко, посеянная на турнире под пятым номером, одержала волевую победу над Рыбакиной (22) со счётом 4:6, 6:3, 6:4. Арина превзошла Елену по эйсам (17 против 9), однако в то же время допустила больше двойных ошибок (7 против 1).

На после матчевой пресс-конференции первым Соболенко поздравил директор Australian Open Крейг Тайли.

— Добро пожаловать и поздравляю. Конец января — невероятное начало года для тебя. Ты побеждаешь всякий раз, как выходишь на корт.

— С ума сойти.

— Безумие. Фантастика. Поздравляю с первым «Шлемом». Мы очень гордимся, что ты сделала это у нас, в Мельбурне.

— Большое спасибо.

— Здесь Антон, твой тренер, твоя команда. Нам приятно, что вы тут, в Мельбурне. Ты всегда одна из наших фаворитов, так как мы весьма уважаем твою работу и усилия, которые ты вкладываешь, чтобы быть такой сильной. Ничего не даётся легко. И сегодня ты доказала, что надо усердно работать, чтобы такое случилось. Отличный матч. Зрителям понравилось. Приветствуем новую чемпионку, Арину Соболенко.

— Большое спасибо. Хороший напиток, знаете (смех в зале).

— Скажи нам, если хочешь, чтобы наполнили.

— Вижу, тут есть ещё стаканы (улыбается). Спасибо. Забавно. Вы, ребята, сказали мне выпить это (смех в зале).

Затем пресс-конференция перешла в традиционный формат общения с журналистами. «Сложно объяснить, что я сейчас чувствую. Ох, просто невероятно счастлива. Невероятно. Горжусь. Не знаю, как объяснить. Прямо сейчас это лучший день в моей жизни», — сказала Арина.

— Расскажи о двойной ошибке на первом матчболе.

— Ну, я хорошо начала. Думала: будет забавно после двойной ошибки (смех в зале). Последний гейм — да, конечно, я немного нервничала. Я говорила себе: никто и не обещал, что будет просто, надо поработать, работай до последнего очка. Да, это была сложная игра. Я очень рада, что смогла справиться со всеми этими эмоциями и одержать победу.

— От этого победа ещё слаще?

— Да, от этого даже больше радости, после всех этих напряжённых матчей. Сейчас у меня чувство, что мне действительно нужны были все эти поражения, чтобы чуть лучше узнать себя. Для меня это была своего рода подготовка. Я действительно сейчас счастлива, что проигрывала те матчи. Теперь я уже другой игрок, другая Арина.

— Это твой лучший матч в карьере?

— Да, это действительно лучший. Соперница играла в невероятный теннис. Я так сильно сражалась, чтобы победить. Думаю, получился прекрасный теннис. Я очень рада, что это был непростой матч. Мне действительно понравилась борьба.

— Правда ли, что в какой-то момент Антон хотел прекратить сотрудничество?

— Точно не помню. Думаю, после Дубая, перед Дохой, он сказал, мол, не знаю, что делать, тебе надо найти кого-то другого, кто тебе поможет. Но я понимала, что дело не в нём. Дело было во мне. Мне надо было разобраться с проблемой. Нам надо было пройти через это. Я очень рада, что мы продолжаем работать вместе. Мы уже через многое прошли вместе. Думаю, победа ещё приятнее потому, что мы как команда добыли её вместе. Мы проделали долгий путь. А теперь у нас есть «Шлем», и это потрясающе.

— Что ты вынесла из поражения в полуфинале US Open?

— Что надо быть чуть спокойнее на корте. Не торопить события. Я должна была играть в свою игру, оставаться спокойной, верить в себя, верить, что я могу взять титул. Считаю, в эти две недели я была невероятно спокойной на корте. Я очень верила в себя, верила, что моя игра даст мне много возможностей, чтобы взять титул.

— Учитывая пропуск Уимблдона, этот титул ещё приятнее?

— Пропуск Уимблдона был очень тяжёлым для меня моментом. Но потом я играла на US Open. Сейчас речь не об Уимблдоне. А об усердной работе, которую я проделала. Да, именно о ней.

— Каково это — победить в нейтральном статусе?

— Извините, не поняла вопроса. Ладно. Думаю, все по-прежнему знают, что я теннисистка из Беларуси. Вот и всё.

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Как тебе удалось начать контролировать эмоции?

— Знаете, у меня всегда было такое странное чувство, что, когда люди подходят и просят автограф, я думаю: почему вы просите автограф? Я никто. Я игрок. У меня нет «Шлема» и тому подобного. Я изменилась в этом смысле. Я стала больше себя уважать. Понимать, что я здесь потому, что хорошо потрудилась. Что я неплохой игрок вообще-то. Появилось понимание того, что я неплохой игрок, и это помогло справиться с эмоциями, со многими вещами на корте. Всякий раз, как возникал непростой момент на корте, я напоминала себе, что достаточно хороша, чтобы справиться со всем этим.

— Так что, эмоции — это было от сомнений в себе?

— Да. Да. Действительно, да.

— Как эту победу воспримут в твоей стране?

— Не знаю. Я знаменита в своей стране? У нас не так много сильных спортсменов, вот почему я известна. Сейчас я стану немного больше себя уважать. Я начинаю понимать, что в действительности я хороший игрок. Надо уважать не только остальных, но и себя, понимаете?

— Как будешь праздновать?

— Закажу классную пиццу, кучу сладостей. Может, чуть шампанского.

«Закажу классную пиццу, кучу сладостей. Может, чуть шампанского» Фото: Robert Prange/Getty Images

— Сегодня у тебя 51 виннерс и 28 невынужденных ошибок. Хорошее соотношение. Какой был настрой после первого сета, который ты проиграла?

— Да, хорошая статистика. После первого сета… Я нервничала в первой партии. Говорила себе, что надо продолжать борьбу, стараться, бороться, а возможности в матче ещё будут.

— Как на тебя повлияла Азаренко, у которой тут два титула? Что у белорусов с Австралией?

— Не знаю. Думаю, мы любим Австралию. Надеюсь, и Австралия нас любит. Что-то в Австралии есть такое хорошее для нас. Да, прошло десять лет — большой срок. Честно говоря, я не так часто смотрела теннис, когда она побеждала. Но, конечно, наличие такого классного игрока в моей стране помогло мне поверить, что и я способна хорошо выступать. Если она смогла, думала я, то и я, может, смогу.

— Какой день до этого был лучшим в твоей жизни?

— Когда я встретила своего парня. Думаю, он посмотрит это интервью, так что (шлёт воздушные поцелуи). Вы же хотели, чтобы я выпила (смех в зале).

— Вернёшься в Беларусь, чтобы отпраздновать?

— Вернусь в Майами. Сейчас я там живу.

— Думаешь ли о том, чтобы стать первой ракеткой мира?

— Конечно, как я уже говорила, у нас у всех одинаковые цели. И победа на «Шлеме» не последняя в этом списке.