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Новак Джокович на Australian Open — 2023, что сказал на пресс-конференции про матч с Циципасом и про скандал с отцом

«Почему я всегда должен быть плохим парнем?» Высказывания Джоковича перед финалом АО
Александр Насонов
Высказывания Джоковича перед финалом АО
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Собрали самые интересные вопросы и ответы серба на Открытом чемпионате Австралии — 2023.

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович — одна из самых популярных персон на Открытом чемпионате Австралии. Сербский теннисист девять раз выигрывал этот «Шлем» и уже в воскресенье, 29 января, может стать десятикратным чемпионом AO. На многочисленных пресс-конференциях по ходу турнира Джокович ответил на множество вопросов. Самые интересные вопросы и ответы на них — в нашей подборке.

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— Новак, чувствуешь ли себя злодеем, учитывая 2022-й?
— Нет. Это в большей степени пресса изображала меня таковым. Но всё это в прошлом. В этом году я ничего похожего не чувствую.

— В прошлом году ты много тренировался даже тогда, когда не мог играть. Почему?
— У теннисиста высокого уровня обычно нет времени на долгие тренировки. У нас долгий сезон. Как только входишь в ритм игры, соревнования, у тебя уже нет времени, чтобы исправить что-то касаемо игры, касаемо состояния тела. То, что в начале прошлого года я не играл несколько месяцев, позволило мне и моей команде поработать над телом, над ударами. Впоследствии это помогло мне добиться весомых результатов.

— Мотивирует ли тебя, что можешь догнать Надаля по «Шлемам»?
— Конечно. Имею в виду то, что именно поэтому я и играю в теннис — хочу быть лучшим, выигрывать крупнейшие турниры. Это не секрет. Нет ничего важнее. В нашем спорте четыре турнира, которые исторически являются самыми важными. Это ещё одна из причин, по которым я действительно хотел вернуться в Австралию, — по причине моих результатов здесь. Мне очень нравится играть на «Род Лэйвер Арене», особенно в вечернюю сессию. Я в хорошей форме. Прошлый сезон я закончил наилучшим образом из всех возможных и сохранил эту форму в Аделаиде. Я тренируюсь так усердно, как, возможно, не тренируется никто.

— А что думают соперники по поводу твоего возвращения в Австралию?
— Ну, я не хожу тут и не спрашиваю, мол, а что вы думаете, парни (улыбается). Но те, с кем я говорил, поддержали меня. Никто не высказался в негативном ключе.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

— Почему твои родители и брат много лет не приезжали сюда?
— Это же не так чтобы недалеко от Сербии. До Австралии долгий путь. Вероятно, это главная причина. Они приезжают и смотрят мою игру на «Ролан Гаррос», на Уимблдоне, на US Open. А Australian Open — это уже выходит долгое путешествие, особенно для моих родителей. Рад, что они здесь. Последний раз, когда они были здесь, — 2008 год. По-моему, вообще единственный раз. Надеюсь, мы сможем вновь отпраздновать.

— Что думаешь о мячах на этом AO?
— Что касается больших кортов, то скорость покрытия особо не изменилась. Внешние корты довольно быстрые, а вот на стадионах — медленнее. Мяч медленнее. Это влияет на игру.

— Почему ты указывал судье на вышке на поведение болельщика [в матче второго круга]?
— Проблемы появляются, когда кто-то переходит черту — несколько раз. Те парни были под влиянием алкоголя. Это было очевидно. Особенно один из них — вы слышали его голос несколько раз — задевал меня, провоцировал и говорил неуважительные вещи. Я терпел это полтора часа, почти два. Я давал знаки судье на вышке, чтобы он обратил внимание. Думаю, судья на вышке, супервайзер — кто бы ни отвечал за поведение зрителей, — он должен делать больше. А так получается, что я плохой парень. Вот как я выгляжу в прессе, в глазах публики. Это ведь я указал на другого.

Почему мы, игроки, должны быть в ситуации, когда нам на это нужно реагировать по прошествии двух часов? Это же не десять минут. Вот почему я решил вмешаться. С меня хватило. Я могу потерпеть пять, шесть раз, когда кто-то что-то говорит мне. Но это был предел. Он перешёл грань, и я вмешался, спросил судью, сделает он что-то с этим или нет. Он сделал, и я поблагодарил его.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

— Ты мог сняться с турнира из-за травмы ноги?
— Я не хотел сниматься. Я хотел понять, каковы будут ощущения на корте. В первом матче всё было хорошо, а во второй игре — большие проблемы. Были моменты, когда мне было очень плохо. Но мне удалось выстоять, пройти через это. Иду по турниру от матча к матчу.

Мы делаем много чего. Откровенно говоря, от этих всех процедур, механизмов и так далее сильно устаёшь. Но в то же время это необходимо для того, чтобы я мог играть. Очень рад, что моё тело отзывается на это как следует.

— А что скажешь о болельщике, который кричал [в четвертьфинале с Рублёвым]?
— Что ж, это продолжается. Ничего не могу поделать. Не могу судить о поведении всей публики. Это отдельные личности. Как я уже говорил, если кто-то переходит черту и начинает говорить что-то, что не имеет отношения к поддержке моего соперника, а просто хочет задеть и спровоцировать меня, — на такое я реагирую. Может, не с первого, не со второго раза, но реагирую. И прошу судью на вышке вмешаться. Я слышал его, но он поддерживал Рублёва. Он не делал никаких неуважительных комментариев до конца матча. Мне тут не на что жаловаться.

Новак Джокович

Новак Джокович

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

— Что думаешь о предстоящем финале с Циципасом?
— Конечно, я очень доволен и рад, что удалось выйти в финал «Шлема». Это именно то, на что я надеялся, когда приехал в Австралию. Опыт, полученный прежде, поможет мне. И то, что я никогда не проигрывал в финалах AO, вселяет дополнительную уверенность. Но, конечно, надо ещё сделать свою работу на корте. Циципас в отличной форме, играет в свой лучший теннис. Уверен, он будет очень мотивирован, чтобы взять свой первый «Шлем». Я хорошо знаю его игру. И он мою тоже. Мы несколько раз играли на разных покрытиях.

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— Влияет ли на тебя ситуация вокруг скандала с твоим отцом здесь в Мельбурне?
— К сожалению, неверная интерпретация того, что случилось, вышла на такой высокий уровень. Было много бесед с директором турнира, с прессой и так далее. Конечно, это влияет на меня. Конечно, мне было неприятно видеть это. Мой отец, мои семья и я пережили несколько войн в 90-е. Как сказал мой отец в своём заявлении, мы никогда не поддерживаем насилие. Это первое. Второе — мой отец после каждого матча встречается с моими болельщиками на главной площади здесь, на Australian Open, чтобы поблагодарить их за поддержку, побыть с ними, проявить уважение, пофотографироваться. То фото, которое он сделал, разлетелось. Я слышал, что он сказал в видео. Он сказал: cheers! [выражение одобрения] К сожалению, некоторые СМИ неверно это интерпретировали.

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Мне жаль, что всё это так раскрутилось. Было много сербских флагов. Мой отец думал, что фотографируется с кем-то из Сербии. Вот и всё. Конечно, мне не очень приятно проходить через всё это, учитывая, с чем пришлось иметь дело в прошлом году в Австралии. Это не то, чего я хочу и что мне нужно. Надеюсь, мы сосредоточимся на теннисе.

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