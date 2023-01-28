«Хочу быть номером 1». Как росли финалисты Australian Open — 2023 Джокович и Циципас

Путь к величию в спорте никогда не бывает простым, а начинается очень рано. Ребёнок, случайно увидевший ракетку, может в будущем стать звездой мирового тенниса. Именно это произошло с Новаком Джоковичем и Стефаносом Циципасом — двумя финалистами Australian Open — 2023.

Оба спортсмена долго шли к тому, чтобы в итоге оказаться на центральном корте Мельбурна. Их истории совершенно разные: если Стефанос в детстве оттачивал свои удары под палящим солнцем в пригороде Афин, то Новак был вынужден бороться за жизнь во время войны в Югославии. Тем не менее ни Циципас, ни Джокович не отказывались тогда от своей главной мечты — стать первой ракеткой мира. И вот они уже готовы разыграть это звание!

Трудолюбие и детская неуёмная энергия сделали из них настоящих чемпионов. Давайте вспомним, как это было.

«В детстве я часто плакал»

Целеустремлённости Новака Джоковича на корте можно было позавидовать даже в ранние годы. Посмотрите, с каким энтузиазмом четырёхлетний серб отбивает мяч ракеткой, который бережно ему подают родители. Пока удары не такие разящие, как сейчас, но Ноле не сдаётся и атакует невидимого противника, как настоящий профессионал. Главное же правильный настрой, верно?

Ну и любовь к мячам у маленького Новака безграничная. Собирать их и прятать в карманах — это, видимо, его тайное хобби. Юный теннисист не выпускал инвентарь из рук уже тогда. Однажды Джокович признался, что в детстве весь день пробегал с розовой ракеткой — именно такую купил папа, — и «девчачий» цвет его вовсе не смущал.

В семь лет спортсмен тренировался на площадках Белграда и был невероятно счастлив. Не всё получалось с первого раза, и Новак сильно переживал — иногда даже закатывал лёгкие истерики, но только потому, что откровенно был недоволен собой. «Хочу быть №1», — смело заявлял он и продолжал много работать.

Первые игры были праздником для Джоковича и вызвали у него сумасшедшие эмоции: «Я помню первый турнир, в котором принял участие, мои первые официальные соревнования. Мне было восемь лет. Я выиграл свой первый матч — победил на тай-брейке со счётом 10:8. Я ощущал невероятную радость и был очень уставшим. Моя мама была там, она обняла меня. В какой-то момент я заплакал. Затем, на следующий день, я проиграл Виктору Троицки со счётом 0:9 и вновь стал плакать. В детстве я часто плакал», — вспоминал спортсмен в интервью Tennis World USA.

Новак Джокович в детстве Фото: из личного архива Новака Джоковича

Впоследствии Джокович научился сохранять голову холодной, и вот посмотрите, как в 14 лет он сосредоточенно отрабатывал свой форхенд. Именно это умение собираться в нужный момент и помогло ему стать одним из лучших в истории тенниса.

Сейчас у Новака цель вернуть себе звание первой ракетки мира — попробует он это сделать в финале Открытого чемпионата Австралии, но его противник тоже не так прост. Стефанос Циципас невероятно силён.

«Я собирался рискнуть и потерпеть неудачу»

Как и серб, грек тоже вырос в спортивной семье. Его русский дедушка — знаменитый спартаковский футболист Сергей Сальников, мама и тётя — известные советские теннисистки, а отец — тоже профессиональный теннисист, впоследствии ставший тренером. Неудивительно, что детство Стефаноса прошло на корте. Маленький мальчик сопровождал родителей на работе — там он и взял свою первую теннисную ракетку в руки и познал все секреты этого замечательного вида спорта.

Стефанос Циципас в детстве Фото: из личного архива Стефаноса Циципаса

В шесть лет Циципас начал брать первые уроки тенниса в клубе «Глифада». Его первым тренером был Гиоргос Спилиопулос, который научил его важности спорта, дисциплины, трудовой этики и правильной техники на корте.

С тех пор многое изменилось в жизни спортсмена. Пока Новак Джокович выигрывал свой первый Australian Open, девятилетний Стефанос Циципас должен быть принять важнейшее решение — делать ли теннис своей профессией. На это ушло немало времени, но в 12 лет им был дан положительный ответ, а в 13 грек уже обещал стать лучшим.

«Я был готов к этому долгому путешествию, этой битве, в которую мне пришлось окунуться, стрессу, бессонным ночам, напряжению, разочарованию, нервам, беспокойству… Мне пришлось столкнуться с разными противниками, но самой большой проблемой было превзойти свои ожидания», — рассказывал Стефанос. С детства Циципас выбрал себе в качестве кумира Роджера Федерера, а теперь и сам является примером для многих начинающих теннисистов.

Финал Australian Open – 2023, в котором Циципас и Джокович попытаются осуществить свои детские мечты, состоится в воскресенье, 29 января.