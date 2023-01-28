Лучшие финалы Australian Open! Выбираем самые зрелищные матчи в Мельбурне — рейтинг

Готовимся к сражению Джокович — Циципас и вспоминаем, какие поединки у мужчин за последние 25 лет запали в сердце болельщикам.

Открытый чемпионат Австралии подошёл к концу. Осталось лишь провести один матч в мужском одиночном разряде, где Джокович и Циципас определят не только победителя турнира, но и лидера мирового рейтинга. Каким будет этот финал – узнаем уже скоро. За последние 25 лет в Мельбурне состоялось немало финальных поединков, которые радовали нас фантастическими розыгрышами и потрясающими камбэками. Но какой же из этих финалов лучший из лучших? Мы собрали все эти поединки в один список, а вам надо расставить их по порядку, то есть выбрать самые интересные и запоминающиеся. Какой финал окажется лидером нашего рейтинга – решать вам.

Какой решающий матч АО за последние 25 лет лучший? Критерии, почему один матч интереснее и важнее другого, определяете вы сами. В комментариях можете объяснить свой выбор и оценить рейтинг вообще.

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