Лучшие финалы Australian Open! Выбираем самые зрелищные матчи в Мельбурне — рейтинг

Открытый чемпионат Австралии подошёл к концу. Осталось лишь провести один матч в мужском одиночном разряде, где Джокович и Циципас определят не только победителя турнира, но и лидера мирового рейтинга. Каким будет этот финал – узнаем уже скоро. За последние 25 лет в Мельбурне состоялось немало финальных поединков, которые радовали нас фантастическими розыгрышами и потрясающими камбэками. Но какой же из этих финалов лучший из лучших? Мы собрали все эти поединки в один список, а вам надо расставить их по порядку, то есть выбрать самые интересные и запоминающиеся. Какой финал окажется лидером нашего рейтинга – решать вам.
Какой решающий матч АО за последние 25 лет лучший? Критерии, почему один матч интереснее и важнее другого, определяете вы сами. В комментариях можете объяснить свой выбор и оценить рейтинг вообще.
Этот Рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Матчи распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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2012. Джокович (Сербия) – Надаль (Испания)
На этом финале был установлен рекорд на тот момент по продолжительности решающего матча на «Шлемах» — 5 часов 53 минуты. Новак победил в пяти сетах – 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5. Это был его третий титул в Австралии и пятый на турнирах «Большого шлема». Кроме того, Джокович, начиная с Уимблдона-2011, выиграл три мэйджора подряд.
2005. Сафин (Россия) – Хьюитт (Австралия)
Это был год 100-летнего юбилея Australian Open. В финал пробился любимец местной публики Ллейтон Хьюитт. Ему противостоял 4-й номер посева Марат Сафин, который кругом ранее выбил из сетки 1-ю ракетку мира Роджера Федерера в пяти сетах (9:7 в решающей партии). Под гул трибун Марат быстро упустил первый сет, но потом смог переломить ход поединка и завоевать свой второй и последний «Шлем» в карьере – 1:6, 6:3, 6:4, 6:4.
2017. Федерер (Швейцария) – Надаль (Испания)
В финале встретились рекордсмены на тот момент по количеству выигранных «Шлемов». У 35-летнего Федерера было 17 побед на мэйджорах, а у Надаля – 14 (сколько и у Пита Сампраса). Роджер победил в пяти сетах – 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 и стал самым возрастным на тот момент чемпионом «Шлемов» с 1972 года, когда АО взял 37-летний Кен Розуолл.
1999. Кафельников (Россия) – Энквист (Швеция)
Это была первая победа российского теннисиста на кортах Мельбурна. Потом уже будут успех Сафина и Шараповой. Евгений был посеян под 10-м номером и в финале одержал волевую победу над шведом Томасом Энквистом – 4:6, 6:0, 6:3, 7:6.
2022. Надаль (Испания) – Медведев (Россия)
Россиянин Даниил Медведев второй год подряд пробился в финал АО, всего же это был его 4-й финал ТБШ в карьере. На предыдущем «Шлеме» — US Open – 2021 Даниил стал чемпионом и в финале с Надалем повёл 2:0 по сетам. Однако довести матч до победы россиянин не сумел. Надаля сначала сравнял счёт по партиям, а потом и одержал верх в пятом решающем сете – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5. Матч продолжался 5 часов 24 минуты. Так Надаль завоевал свой 21-й «Шлем» и стал единоличным лидером. Федерер и Джокович имели на тот момент по 20 титулов на мэйджорах. Кроме того, Надаль второй раз собрал «Карьерный шлем», то есть выиграл все четыре мэйджора минимум по два раза.
2013. Джокович (Сербия) – Маррей (Великобритания)
Маррей вышел в свой третий финал Australian Open и снова проиграл. Правда он сумел взять стартовый сет у Джоковича. Но всё равно серб одержал верх в четырёх сетах – 6:7, 7:6, 6:3, 6:2 и выиграл свой 6-й «Шлем» в карьере, 4-й из них на Australian Open и стал первым игроком в Открытой эре, кому удалось выиграть АО три раза подряд.
2016. Джокович (Сербия) – Маррей (Великобритания)
Энди Маррей в пятый раз за карьеру пробился в финал Australian Open, но снова не добрался до титула. Его по недоброй традиции обыграл в решающем матче Новак Джокович – 6:1, 7:5, 7:6. Серб стал в 6-й раз победителем в Мельбурне и догнал по этому показателю легендарного Роя Эмерсона.
2019. Джокович (Сербия) – Надаль (Испания)
Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно переиграл Надаля в трёх сетах – 6:3, 6:2, 6:3 и стал первым в истории 7-кратным чемпионом АО. Всего же это была 15-я победа серба на «Шлемах». Так он опередил Сампраса по этому показателю (14) и отставал только от Надаля (17) и Федерера (20).
2018. Федерер (Швейцария) – Чилич (Хорватия)
Второй номер посева Роджер Федерер в пяти сетах справился за 3 часа 3 минуты с хорватом Марином Чиличем – 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1. Для легендарного швейцарца это была юбилейная, 20-я победа на «Шлемах» и последняя в карьере. Тогда это был рекорд среди мужчин. Для сравнения у женщин рекорд принадлежит Маргарет Корт – 24 «Шлема».
2008. Джокович (Сербия) – Цонга (Франция)
Это был второй финал в карьере Новака Джоковича на «Шлемах» и первый титул. В финале серб, посеянный под 3-м номером, отыгрался с 0:1 по сетам и победил в четырёх партиях француза Жо-Вильфреда Цонгу – 4:6, 6:4, 6:3, 7:6.
2009. Надаль (Испания) – Федерер (Швейцария)
В финале встретились первый и второй номера посева. И Надаль с Федерером устроили более чем четырёхчасовую битву. Всё завершилось победой в пятом сете Рафаэль – 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2. Причём это была уже 3-я подряд победа Рафы над Роджером в финалах ТБШ. Для Надаля это был 1-й титул в Австралии и 6-й в карьере мэйджор.
2020. Джокович (Сербия) – Тим (Австрия)
Новак Джокович встретился в финале с австрийцем Домиником Тимом и был вынужден отыгрываться со счёта 1:2 по сетам. И всё же знаменитый серб победил в пяти сетах – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 и в 8-й раз победил на АО. Для Джоковича этот «Шлем» стал 17-м в карьере. Он отставал тогда только от Надаля (19) и Федерера (20).
2011. Джокович (Сербия) – Маррей (Великобритания)
Серб Новак Джокович в трёх сетах уверенно разобрался с Энди Марреем – 6:4, 6:2, 6:3 и стал двукратным чемпионом турнира и вообще «Шлемов». Ну а Энди проиграл свой третий финал мэйджора из трёх, не взяв при этом ни сета.
2021. Джокович (Сербия) – Медведев (Россия)
Новак Джокович в трёх сетах разобрался с россиянином Даниилом Медведевым – 7:5, 6:2, 6:2 и выиграл 9-й титул на АО. Всего у серба стало 18 «Шлемов», в то время как у Федерера и Надаля было по 20.
2015. Джокович (Сербия) – Маррей (Великобритания)
В очередной раз Джокович и Маррей сошлись в финале Australian Open, и снова Новак победил. На сей раз в четырёх сетах – 7:6, 6:7, 6:3, 6:0. Для серба это был 5-й титул в Австралии и таким образом он побил рекорд Агасси и Федерера (4) по числу титулов на этом ТБШ в Открытую эру. Больше на тот момент было у Роя Эмерсона (6).
2004. Федерер (Швейцария) – Сафин (Россия)
Роджер Федерер, выступавший в статусе 2-го номера посева выиграл в трёх сетах у россиянина Марата Сафина – 7:6, 6:4, 6:2. Это была первая победа швейцарца в Мельбурне и его второй «Шлем» в карьере. Для Сафина же выход в финал был важен, прежде всего, потому что из-за многочисленных травм он завершил год на 86-м месте. И благодаря этому результату в Австралии вернулся в элиту. Для россиянина это был 3-й финал мэйджора в карьере и второе поражение в решающем матче АО.
2002. Т.Юханссон (Швеция) – Сафин (Россия)
Марат был посеян под 9-м номером и отмечал в тот день свой 22-й день рождения. Но сделать себе подарок на корте не смог. В финале с 16-й ракеткой турнира Томасом Юханссоном он повёл по сетам 1:0, но в итоге проиграл. А Юханссон одержал свою главную победу в карьере – 3:6, 6:4, 6:4, 7:6 и стал первым шведом, выигравшим «Шлем» со времён Виландера и Эдберга.
2006. Федерер (Швейцария) – Багдатис (Кипр)
Первый номер посева Роджер Федерер встретился с несеяным кипрским теннисистом Маркосом Багдатисом, яростно поддерживаемым весь турнир местной греческой диаспорой. Федереру пришлось отыгрывать отставание в один сет, но в концовке матча уже не было сомнений в его победе – 5:7, 7:5, 6:0, 6:2. Это была 7-я победа Роджера на «Шлемах» и вторая в Австралии.
2000. Агасси (США) – Кафельников (Россия)
В финале встретились два первых номера посева – Агасси (1) и Кафельников (2). Американец отыгрался с 0:1 по сетам и одержал волевую победу – 3:6, 6:3, 6:2, 6:4, не позволив россиянину защитить прошлогодний титул. Тем самым Андре как раз начал свою серию побед в Мельбурне, которая продлилась три розыгрыша подряд – 2000, 2001 и 2003 (в 2002 году он турнир пропустил). Кроме того, финал в Мельбурне-2000 стал четвёртым подряд на мэйджоре, начиная с «Ролан Гаррос» — 1999 (три из четырёх этих финалов он выиграл), чего не было в теннисе со времён Рода Лэйвера в 1969 году.
2010. Федерер (Швейцария) – Маррей (Великобритания)
На этом турнире Роджер, посеянный под 1-м номером, отдал всего два сета, причём только в матчах с россиянами. В первом круге он проиграл партию в поединке с Игорем Андреевым, а в 1/4 финала – с Николаем Давыденко. В финале Федерер разобрался в трёх сетах с британцем Энди Марреем – 6:3, 6:4, 7:6, для которого это было второе поражение в решающих матчах «Шлемов». Ну а для Роджера это был 16-й «Шлем» в карьере и 4-й из них в Мельбурне.
2003. Агасси (США) – Шюттлер (Германия)
Агасси, пропустив АО-2002, приехал в статусе 2-й ракетки турнира. Он без проблем разделался в финале с немцем Райнером Шюттлером — 6:2, 6:2, 6:1 и завоевал свой 8-й и последний в карьере титул «Большого шлема». На АО это был четвёртый трофей Агасси и в тот момент это был рекорд Открытой эры и держался до тех пор, пока его не побил Джокович в 2015 году.
2001. Агасси (США) – Клеман (Франция)
В финале встретились 6-й номер посева Андре Агасси, который стремился защитить прошлогодний титул, и 15-й номер посева Арно Клеман. Андре уверенно победил в трёх сетах – 6:4, 6:2, 6:2. Это был 7-й титул на мэйджоре в карьере звёздного американца и 3-й из них на Australian Open.
2007. Федерер (Швейцария) – Ф.Гонсалес (Чили)
Первая ракетка мира Роджер Федерер переиграл 10-го номера посева чилийца Фернандо Гонсалеса в трёх сетах – 7:6, 6:4, 6:4 и завоевал свой 3-й титул в Австралии и юбилейный, 10-й на мэйджорах. Этот «Шлем» стал вторым в карьере швейцарца, где он по пути к титулу не проиграл ни сета. Впервые это произошло на Уимблдоне-2006.
2014. Вавринка (Швейцария) – Надаль (Испания)
28-летний швейцарец Стэн Вавринка впервые в карьере пробился в финал «Шлема» и сходу обыграл 1-го номера посева Рафаэля Надаля в четырёх сетах – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.
1998. Корда (Чехия) — Риос (Чили)
В том розыгрыше впервые с 1990 года не было ни одного американца даже в полуфинале. Шестой номер посева чех Петр Корда завоевал свой единственный «Шлем», уверенно обыграв в трёх сетах чилийца Марсело Риоса – 6:2, 6:2, 6:2.
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