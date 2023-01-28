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25 финалов Australian Open у мужчин, составляем рейтинг: Джокович, Федерер, Надаль, Медведев, Сафин, Агасси, Кафельников

Лучшие финалы Australian Open! Выбираем самые зрелищные матчи в Мельбурне — рейтинг
Даниил Сальников
Лучшие финалы Australian Open
Комментарии
Готовимся к сражению Джокович — Циципас и вспоминаем, какие поединки у мужчин за последние 25 лет запали в сердце болельщикам.

Открытый чемпионат Австралии подошёл к концу. Осталось лишь провести один матч в мужском одиночном разряде, где Джокович и Циципас определят не только победителя турнира, но и лидера мирового рейтинга. Каким будет этот финал – узнаем уже скоро. За последние 25 лет в Мельбурне состоялось немало финальных поединков, которые радовали нас фантастическими розыгрышами и потрясающими камбэками. Но какой же из этих финалов лучший из лучших? Мы собрали все эти поединки в один список, а вам надо расставить их по порядку, то есть выбрать самые интересные и запоминающиеся. Какой финал окажется лидером нашего рейтинга – решать вам.

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Какой решающий матч АО за последние 25 лет лучший? Критерии, почему один матч интереснее и важнее другого, определяете вы сами. В комментариях можете объяснить свой выбор и оценить рейтинг вообще.

Этот Рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Матчи распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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Рейтинг: Лучшие финалы Australian Open
2012. Джокович (Сербия) – Надаль (Испания)
Фото: Ryan Pierse-Pool/Getty Images
1 место

2012. Джокович (Сербия) – Надаль (Испания)

На этом финале был установлен рекорд на тот момент по продолжительности решающего матча на «Шлемах» — 5 часов 53 минуты. Новак победил в пяти сетах – 5:7, 6:4, 6:2, 6:7, 7:5. Это был его третий титул в Австралии и пятый на турнирах «Большого шлема». Кроме того, Джокович, начиная с Уимблдона-2011, выиграл три мэйджора подряд.

Australian Open (м). Финал
29 января 2012, воскресенье. 12:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
5 		6 6 6 5 7
7 		4 2 7 7 5
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
2005. Сафин (Россия) – Хьюитт (Австралия)
Фото: Sean Garnsworthy/Getty Images
2 место

2005. Сафин (Россия) – Хьюитт (Австралия)

Это был год 100-летнего юбилея Australian Open. В финал пробился любимец местной публики Ллейтон Хьюитт. Ему противостоял 4-й номер посева Марат Сафин, который кругом ранее выбил из сетки 1-ю ракетку мира Роджера Федерера в пяти сетах (9:7 в решающей партии). Под гул трибун Марат быстро упустил первый сет, но потом смог переломить ход поединка и завоевать свой второй и последний «Шлем» в карьере – 1:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). Финал
30 января 2005, воскресенье. 11:30 МСК
Марат Сафин
Россия
Марат Сафин
М. Сафин
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
1 		6 6 6  
6 		3 4 4  
             
Ллейтон Хьюитт
Австралия
Ллейтон Хьюитт
Л. Хьюитт
2017. Федерер (Швейцария) – Надаль (Испания)
Фото: Michael Dodge/Getty Images
3 место

2017. Федерер (Швейцария) – Надаль (Испания)

В финале встретились рекордсмены на тот момент по количеству выигранных «Шлемов». У 35-летнего Федерера было 17 побед на мэйджорах, а у Надаля – 14 (сколько и у Пита Сампраса). Роджер победил в пяти сетах – 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3 и стал самым возрастным на тот момент чемпионом «Шлемов» с 1972 года, когда АО взял 37-летний Кен Розуолл.

Australian Open (м). Финал
29 января 2017, воскресенье. 11:30 МСК
Роджер Федерер
17
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
6 		3 6 3 6
4 		6 1 6 3
             
Рафаэль Надаль
9
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1999. Кафельников (Россия) – Энквист (Швеция)
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
4 место

1999. Кафельников (Россия) – Энквист (Швеция)

Это была первая победа российского теннисиста на кортах Мельбурна. Потом уже будут успех Сафина и Шараповой. Евгений был посеян под 10-м номером и в финале одержал волевую победу над шведом Томасом Энквистом – 4:6, 6:0, 6:3, 7:6.

2022. Надаль (Испания) – Даниил Медведев (Россия)
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
5 место

2022. Надаль (Испания) – Медведев (Россия)

Россиянин Даниил Медведев второй год подряд пробился в финал АО, всего же это был его 4-й финал ТБШ в карьере. На предыдущем «Шлеме» — US Open – 2021 Даниил стал чемпионом и в финале с Надалем повёл 2:0 по сетам. Однако довести матч до победы россиянин не сумел. Надаля сначала сравнял счёт по партиям, а потом и одержал верх в пятом решающем сете – 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5. Матч продолжался 5 часов 24 минуты. Так Надаль завоевал свой 21-й «Шлем» и стал единоличным лидером. Федерер и Джокович имели на тот момент по 20 титулов на мэйджорах. Кроме того, Надаль второй раз собрал «Карьерный шлем», то есть выиграл все четыре мэйджора минимум по два раза.

Australian Open (м). Финал
30 января 2022, воскресенье. 11:45 МСК
Рафаэль Надаль
5
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		6 5 6 6 7
6 		7 7 4 4 5
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2013. Джокович (Сербия) – Маррей (Великобритания)
Фото: Julian Finney/Getty Images
6 место

2013. Джокович (Сербия) – Маррей (Великобритания)

Маррей вышел в свой третий финал Australian Open и снова проиграл. Правда он сумел взять стартовый сет у Джоковича. Но всё равно серб одержал верх в четырёх сетах – 6:7, 7:6, 6:3, 6:2 и выиграл свой 6-й «Шлем» в карьере, 4-й из них на Australian Open и стал первым игроком в Открытой эре, кому удалось выиграть АО три раза подряд.

Australian Open (м). Финал
27 января 2013, воскресенье. 12:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 2 		7 7 6 6  
7 7 		6 3 3 2  
             
Энди Маррей
3
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
2016. Джокович (Сербия) – Маррей (Великобритания)
Фото: Scott Barbour/Getty Images
7 место

2016. Джокович (Сербия) – Маррей (Великобритания)

Энди Маррей в пятый раз за карьеру пробился в финал Australian Open, но снова не добрался до титула. Его по недоброй традиции обыграл в решающем матче Новак Джокович – 6:1, 7:5, 7:6. Серб стал в 6-й раз победителем в Мельбурне и догнал по этому показателю легендарного Роя Эмерсона.

Australian Open (м). Финал
31 января 2016, воскресенье. 11:40 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 7    
1 		5 6 3    
             
Энди Маррей
2
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
2019. Джокович (Сербия) – Надаль (Испания)
Фото: Julian Finney/Getty Images
8 место

2019. Джокович (Сербия) – Надаль (Испания)

Первая ракетка мира Новак Джокович уверенно переиграл Надаля в трёх сетах – 6:3, 6:2, 6:3 и стал первым в истории 7-кратным чемпионом АО. Всего же это была 15-я победа серба на «Шлемах». Так он опередил Сампраса по этому показателю (14) и отставал только от Надаля (17) и Федерера (20).

Australian Open (м). Финал
27 января 2019, воскресенье. 11:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
3 		2 3    
             
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
2018. Федерер (Швейцария) – Чилич (Хорватия)
Фото: Michael Dodge/Getty Images
9 место

2018. Федерер (Швейцария) – Чилич (Хорватия)

Второй номер посева Роджер Федерер в пяти сетах справился за 3 часа 3 минуты с хорватом Марином Чиличем – 6:2, 6:7, 6:3, 3:6, 6:1. Для легендарного швейцарца это была юбилейная, 20-я победа на «Шлемах» и последняя в карьере. Тогда это был рекорд среди мужчин. Для сравнения у женщин рекорд принадлежит Маргарет Корт – 24 «Шлема».

Australian Open (м). Финал
28 января 2018, воскресенье. 11:30 МСК
Марин Чилич
6
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		7 7 3 6 1
6 		6 5 6 3 6
             
Роджер Федерер
2
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
2008. Джокович (Сербия) – Цонга (Франция)
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
10 место

2008. Джокович (Сербия) – Цонга (Франция)

Это был второй финал в карьере Новака Джоковича на «Шлемах» и первый титул. В финале серб, посеянный под 3-м номером, отыгрался с 0:1 по сетам и победил в четырёх партиях француза Жо-Вильфреда Цонгу – 4:6, 6:4, 6:3, 7:6.

Australian Open (м). Финал
27 января 2008, воскресенье. 11:45 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 7 7  
6 		4 3 6 2  
             
Жо-Вильфрид Цонга
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
2009. Надаль (Испания) – Федерер (Швейцария)
Фото: Scott Barbour/Getty Images
11 место

2009. Надаль (Испания) – Федерер (Швейцария)

В финале встретились первый и второй номера посева. И Надаль с Федерером устроили более чем четырёхчасовую битву. Всё завершилось победой в пятом сете Рафаэль – 7:5, 3:6, 7:6, 3:6, 6:2. Причём это была уже 3-я подряд победа Рафы над Роджером в финалах ТБШ. Для Надаля это был 1-й титул в Австралии и 6-й в карьере мэйджор.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2009, воскресенье. 11:50 МСК
Рафаэль Надаль
1
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 		3 7 7 3 6
5 		6 6 3 6 2
             
Роджер Федерер
2
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
2020. Джокович (Сербия) – Тим (Австрия)
Фото: Matt King/Getty Images
12 место

2020. Джокович (Сербия) – Тим (Австрия)

Новак Джокович встретился в финале с австрийцем Домиником Тимом и был вынужден отыгрываться со счёта 1:2 по сетам. И всё же знаменитый серб победил в пяти сетах – 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4 и в 8-й раз победил на АО. Для Джоковича этот «Шлем» стал 17-м в карьере. Он отставал тогда только от Надаля (19) и Федерера (20).

Australian Open (м). Финал
02 февраля 2020, воскресенье. 11:30 МСК
Доминик Тим
5
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 3 4
6 		4 2 6 6
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2011. Джокович (Сербия) – Маррей (Великобритания)
Фото: Mark Dadswell/Getty Images
13 место

2011. Джокович (Сербия) – Маррей (Великобритания)

Серб Новак Джокович в трёх сетах уверенно разобрался с Энди Марреем – 6:4, 6:2, 6:3 и стал двукратным чемпионом турнира и вообще «Шлемов». Ну а Энди проиграл свой третий финал мэйджора из трёх, не взяв при этом ни сета.

Australian Open (м). Финал
30 января 2011, воскресенье. 11:30 МСК
Энди Маррей
5
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 3    
6 		6 6    
             
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2021. Джокович (Сербия) – Медведев (Россия)
Фото: Daniel Pockett/Getty Images
14 место

2021. Джокович (Сербия) – Медведев (Россия)

Новак Джокович в трёх сетах разобрался с россиянином Даниилом Медведевым – 7:5, 6:2, 6:2 и выиграл 9-й титул на АО. Всего у серба стало 18 «Шлемов», в то время как у Федерера и Надаля было по 20.

Australian Open (м). Финал
21 февраля 2021, воскресенье. 11:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 		6 6    
5 		2 2    
             
Даниил Медведев
4
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2015. Джокович (Сербия) – Маррей (Великобритания)
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
15 место

2015. Джокович (Сербия) – Маррей (Великобритания)

В очередной раз Джокович и Маррей сошлись в финале Australian Open, и снова Новак победил. На сей раз в четырёх сетах – 7:6, 6:7, 6:3, 6:0. Для серба это был 5-й титул в Австралии и таким образом он побил рекорд Агасси и Федерера (4) по числу титулов на этом ТБШ в Открытую эру. Больше на тот момент было у Роя Эмерсона (6).

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2015, воскресенье. 11:30 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 4 6 6  
6 5 		7 7 3 0  
             
Энди Маррей
6
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
2004. Федерер (Швейцария) – Сафин (Россия)
Фото: Nick Laham/Getty Images
16 место

2004. Федерер (Швейцария) – Сафин (Россия)

Роджер Федерер, выступавший в статусе 2-го номера посева выиграл в трёх сетах у россиянина Марата Сафина – 7:6, 6:4, 6:2. Это была первая победа швейцарца в Мельбурне и его второй «Шлем» в карьере. Для Сафина же выход в финал был важен, прежде всего, потому что из-за многочисленных травм он завершил год на 86-м месте. И благодаря этому результату в Австралии вернулся в элиту. Для россиянина это был 3-й финал мэйджора в карьере и второе поражение в решающем матче АО.

Australian Open (м). Финал
01 февраля 2004, воскресенье. 06:00 МСК
Марат Сафин
Россия
Марат Сафин
М. Сафин
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 3 		4 2    
7 7 		6 6    
             
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
2002. Т.Юханссон (Швеция) – Сафин (Россия)
Фото: Mark Dadswell/Getty Images
17 место

2002. Т.Юханссон (Швеция) – Сафин (Россия)

Марат был посеян под 9-м номером и отмечал в тот день свой 22-й день рождения. Но сделать себе подарок на корте не смог. В финале с 16-й ракеткой турнира Томасом Юханссоном он повёл по сетам 1:0, но в итоге проиграл. А Юханссон одержал свою главную победу в карьере – 3:6, 6:4, 6:4, 7:6 и стал первым шведом, выигравшим «Шлем» со времён Виландера и Эдберга.

Australian Open (м). Финал
27 января 2002, воскресенье. 06:00 МСК
Марат Сафин
Россия
Марат Сафин
М. Сафин
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		4 4 6 4  
3 		6 6 7 7  
             
Томас Юханссон
Швеция
Томас Юханссон
Т. Юханссон
2006. Федерер (Швейцария) – Багдатис (Кипр)
Фото: Phil Walter/Getty Images
18 место

2006. Федерер (Швейцария) – Багдатис (Кипр)

Первый номер посева Роджер Федерер встретился с несеяным кипрским теннисистом Маркосом Багдатисом, яростно поддерживаемым весь турнир местной греческой диаспорой. Федереру пришлось отыгрывать отставание в один сет, но в концовке матча уже не было сомнений в его победе – 5:7, 7:5, 6:0, 6:2. Это была 7-я победа Роджера на «Шлемах» и вторая в Австралии.

Australian Open (м). Финал
29 января 2006, воскресенье. 11:30 МСК
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
5 		7 6 6  
7 		5 0 2  
             
Маркос Багдатис
Кипр
Маркос Багдатис
М. Багдатис
2000. Агасси (США) – Кафельников (Россия)
Фото: Adam Pretty/Getty Images
19 место

2000. Агасси (США) – Кафельников (Россия)

В финале встретились два первых номера посева – Агасси (1) и Кафельников (2). Американец отыгрался с 0:1 по сетам и одержал волевую победу – 3:6, 6:3, 6:2, 6:4, не позволив россиянину защитить прошлогодний титул. Тем самым Андре как раз начал свою серию побед в Мельбурне, которая продлилась три розыгрыша подряд – 2000, 2001 и 2003 (в 2002 году он турнир пропустил). Кроме того, финал в Мельбурне-2000 стал четвёртым подряд на мэйджоре, начиная с «Ролан Гаррос» — 1999 (три из четырёх этих финалов он выиграл), чего не было в теннисе со времён Рода Лэйвера в 1969 году.

Australian Open (м). Финал
30 января 2000, воскресенье
Андре Агасси
США
Андре Агасси
А. Агасси
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
3 		6 6 6  
6 		3 2 4  
             
Евгений Кафельников
Россия
Евгений Кафельников
Е. Кафельников
2010. Федерер (Швейцария) – Маррей (Великобритания
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
20 место

2010. Федерер (Швейцария) – Маррей (Великобритания)

На этом турнире Роджер, посеянный под 1-м номером, отдал всего два сета, причём только в матчах с россиянами. В первом круге он проиграл партию в поединке с Игорем Андреевым, а в 1/4 финала – с Николаем Давыденко. В финале Федерер разобрался в трёх сетах с британцем Энди Марреем – 6:3, 6:4, 7:6, для которого это было второе поражение в решающих матчах «Шлемов». Ну а для Роджера это был 16-й «Шлем» в карьере и 4-й из них в Мельбурне.

Australian Open (м). Финал
31 января 2010, воскресенье. 11:30 МСК
Роджер Федерер
1
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 13    
3 		4 6 11    
             
Энди Маррей
4
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
2003. Агасси (США) – Шюттлер (Германия)
Фото: Sean Garnsworthy/Getty Images
21 место

2003. Агасси (США) – Шюттлер (Германия)

Агасси, пропустив АО-2002, приехал в статусе 2-й ракетки турнира. Он без проблем разделался в финале с немцем Райнером Шюттлером — 6:2, 6:2, 6:1 и завоевал свой 8-й и последний в карьере титул «Большого шлема». На АО это был четвёртый трофей Агасси и в тот момент это был рекорд Открытой эры и держался до тех пор, пока его не побил Джокович в 2015 году.

Australian Open (м). Финал
26 января 2003, воскресенье. 06:00 МСК
Райнер Шюттлер
Германия
Райнер Шюттлер
Р. Шюттлер
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
2 		2 1    
6 		6 6    
             
Андре Агасси
США
Андре Агасси
А. Агасси
2001. Агасси (США) – Клеман (Франция)
Фото: Darrin Braybrook/Getty Images
22 место

2001. Агасси (США) – Клеман (Франция)

В финале встретились 6-й номер посева Андре Агасси, который стремился защитить прошлогодний титул, и 15-й номер посева Арно Клеман. Андре уверенно победил в трёх сетах – 6:4, 6:2, 6:2. Это был 7-й титул на мэйджоре в карьере звёздного американца и 3-й из них на Australian Open.

Australian Open (м). Финал
28 января 2001, воскресенье. 06:00 МСК
Арно Клеман
Франция
Арно Клеман
А. Клеман
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		2 2    
6 		6 6    
             
Андре Агасси
США
Андре Агасси
А. Агасси
2007. Федерер (Швейцария) – Ф.Гонсалес (Чили)
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
23 место

2007. Федерер (Швейцария) – Ф.Гонсалес (Чили)

Первая ракетка мира Роджер Федерер переиграл 10-го номера посева чилийца Фернандо Гонсалеса в трёх сетах – 7:6, 6:4, 6:4 и завоевал свой 3-й титул в Австралии и юбилейный, 10-й на мэйджорах. Этот «Шлем» стал вторым в карьере швейцарца, где он по пути к титулу не проиграл ни сета. Впервые это произошло на Уимблдоне-2006.

Australian Open (м). Финал
28 января 2007, воскресенье
Роджер Федерер
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6    
6 2 		4 4    
             
Фернандо Гонсалес
Чили
Фернандо Гонсалес
Ф. Гонсалес
2014. Вавринка (Швейцария) – Надаль (Испания)
Фото: Matt King/Getty Images
24 место

2014. Вавринка (Швейцария) – Надаль (Испания)

28-летний швейцарец Стэн Вавринка впервые в карьере пробился в финал «Шлема» и сходу обыграл 1-го номера посева Рафаэля Надаля в четырёх сетах – 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Australian Open (м). Финал
26 января 2014, воскресенье. 12:30 МСК
Рафаэль Надаль
1
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 6 3  
6 		6 3 6  
             
Стэн Вавринка
8
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1998. Корда (Чехия) — Риос (Чили)
Фото: Chris Cole/Getty Images
25 место

1998. Корда (Чехия) — Риос (Чили)

В том розыгрыше впервые с 1990 года не было ни одного американца даже в полуфинале. Шестой номер посева чех Петр Корда завоевал свой единственный «Шлем», уверенно обыграв в трёх сетах чилийца Марсело Риоса – 6:2, 6:2, 6:2.

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