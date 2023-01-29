Джокович vs Циципас! Битва за трофей AO и 1-е место в рейтинге. Кто сорвёт банк? LIVE!

Для Стефаноса и Новака эта встреча будет 13-й по счёту официальной, и пока серб ведёт — 10-2. Поначалу грек повёл в личных встречах — 2-1, выиграв на «Мастерсах» в Торонто-2018 и Шанхае-2019. Но затем серб неизменно побеждал в 9 последующих поединках. Была правда ещё победа Циципаса на показательном предсезонном турнире в Абу-Даби на стыке 2019 и 2020 годов, но она в общий зачёт не идёт. Ну а главный пока матч между теннисистами прошёл в финале «Ролан Гаррос»-2021. Тогда грек повёл 2:0 по сетам, но не удержал преимущество. Любопытно, что оба теннисиста сделали вид, что не помнят этого матча.