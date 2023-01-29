Джокович vs Циципас! Битва за трофей AO и 1-е место в рейтинге. Кто сорвёт банк? LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 14-го игрового дня Australian Open – 2023. В воскресенье пройдёт финал в мужском одиночном разряде. За титул 111-го по счёту розыгрыша турнира поспорят 21-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович и грек Стефанос Циципас, для которого это второй финал «Шлема» после «Ролан Гаррос» — 2021, где он проиграл как раз Джоковичу. Общий счёт личных встреч – 10-2 в пользу Новака. Но сейчас сложилась уникальная ситуация, что, помимо престижного титула, теннисисты разыграют ещё и звание первой ракетки мира. Победитель сорвёт весь банк. Кто им станет – узнаем совсем скоро. За всеми подробностями следите в нашем текстовом онлайне!
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Ну и греческая диаспора Австралии дождалась своего часа. С 2006 года они не болели в финале за своего парня. Тогда это был греческий киприот Маркос Багдатис. Сейчас они будут рвать глотку за Стефаноса Циципаса.
Греческие болельщики на Australian Open
Фото: Lintao Zhang/Getty Images
По сообщениям с места событий, в Мельбурне накрапывает дождь. Видимо нам придётся смотреть за финалом под крышей. Возможно будет задержка старта.
Полчаса всего осталось до финала. Сербские фанаты уже на месте. Готовы шуметь за своего парня. Будет жарко!
Сербские болельщики на Australian Open
Фото: Lintao Zhang/Getty Images
Мы собрали для вас подборку рекордов Australian Open. Не исключено, что после сегодняшнего матча не все рекорды устоят.
Для Стефаноса и Новака эта встреча будет 13-й по счёту официальной, и пока серб ведёт — 10-2. Поначалу грек повёл в личных встречах — 2-1, выиграв на «Мастерсах» в Торонто-2018 и Шанхае-2019. Но затем серб неизменно побеждал в 9 последующих поединках. Была правда ещё победа Циципаса на показательном предсезонном турнире в Абу-Даби на стыке 2019 и 2020 годов, но она в общий зачёт не идёт. Ну а главный пока матч между теннисистами прошёл в финале «Ролан Гаррос»-2021. Тогда грек повёл 2:0 по сетам, но не удержал преимущество. Любопытно, что оба теннисиста сделали вид, что не помнят этого матча.
Новак не знает на турнире поражений уже на протяжении 27 матчей. Он завоевал тут титулы в 2019, 2020, 2021 годах, в 2022-м его не пустили на турнир из-за тогдашних правил вакцинации, а в нынешнем розыгрыше он справился уже с 6 соперниками подряд. Конечно же, серб сейчас на турнире нарасхват. И он побывал на пресс-конференциях после всех 6 матчей и даже ещё на одной — перед стартом турнира. Собрали для вас подборку самых интересных вопросов и ответов Джоковича.
Ну а в утренней программе был разыгран предпоследний трофей турнира — в женском парном разряде. Прошлогодние чемпионки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова смогли защитить титул и выиграли уже 7-й совместный «Шлем». Теперь у них по две победы в Австралии (2022, 2023), Франции (2018, 2021), Великобритании (2018, 2022) и одна на US Open (2022). До второго «Карьерного шлема» не хватает ещё одной победы на US Open.
Вот как выглядит расписание вечерней сессии на центральном корте.
Rod Laver Arena
11:30. Стефанос Циципас (Греция, 3) — Новак Джокович (Сербия, 4)
Начался новый игровой день на Australian Open — 2023.
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