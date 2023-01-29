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Матч Джоковича и Циципаса: онлайн-трансляция Australian Open, где смотреть, когда начало, сетка, расписание

Джокович vs Циципас! Битва за трофей AO и 1-е место в рейтинге. Кто сорвёт банк? LIVE!
Андрей Гуров Даниил Сальников
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Джокович vs Циципас! LIVE!
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В воскресенье состоится главный финал Australian Open — в мужском одиночном разряде. Не пропустите! Все подробности — в нашей трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию заключительного, 14-го игрового дня Australian Open – 2023. В воскресенье пройдёт финал в мужском одиночном разряде. За титул 111-го по счёту розыгрыша турнира поспорят 21-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович и грек Стефанос Циципас, для которого это второй финал «Шлема» после «Ролан Гаррос» — 2021, где он проиграл как раз Джоковичу. Общий счёт личных встреч – 10-2 в пользу Новака. Но сейчас сложилась уникальная ситуация, что, помимо престижного титула, теннисисты разыграют ещё и звание первой ракетки мира. Победитель сорвёт весь банк. Кто им станет – узнаем совсем скоро. За всеми подробностями следите в нашем текстовом онлайне!

Australian Open – 2023. Мужчины. Сетка
Australian Open (м). Финал
29 января 2023, воскресенье. 11:30 МСК
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Новак Джокович
5
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Live Даниил Сальников

Ну и греческая диаспора Австралии дождалась своего часа. С 2006 года они не болели в финале за своего парня. Тогда это был греческий киприот Маркос Багдатис. Сейчас они будут рвать глотку за Стефаноса Циципаса.

Греческие болельщики на Australian Open

Греческие болельщики на Australian Open

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

11:05 Даниил Сальников

По сообщениям с места событий, в Мельбурне накрапывает дождь. Видимо нам придётся смотреть за финалом под крышей. Возможно будет задержка старта.

11:05 Даниил Сальников

Полчаса всего осталось до финала. Сербские фанаты уже на месте. Готовы шуметь за своего парня. Будет жарко!

Сербские болельщики на Australian Open

Сербские болельщики на Australian Open

Фото: Lintao Zhang/Getty Images

10:38 Даниил Сальников

Мы собрали для вас подборку рекордов Australian Open. Не исключено, что после сегодняшнего матча не все рекорды устоят.

10:36 Даниил Сальников

Для Стефаноса и Новака эта встреча будет 13-й по счёту официальной, и пока серб ведёт — 10-2. Поначалу грек повёл в личных встречах — 2-1, выиграв на «Мастерсах» в Торонто-2018 и Шанхае-2019. Но затем серб неизменно побеждал в 9 последующих поединках. Была правда ещё победа Циципаса на показательном предсезонном турнире в Абу-Даби на стыке 2019 и 2020 годов, но она в общий зачёт не идёт. Ну а главный пока матч между теннисистами прошёл в финале «Ролан Гаррос»-2021. Тогда грек повёл 2:0 по сетам, но не удержал преимущество. Любопытно, что оба теннисиста сделали вид, что не помнят этого матча.

«Я его тоже не помню». Финалисты АО-2023 синхронно забыли свою главную личную встречу «Я его тоже не помню». Финалисты АО-2023 синхронно забыли свою главную личную встречу
10:18 Даниил Сальников

Новак не знает на турнире поражений уже на протяжении 27 матчей. Он завоевал тут титулы в 2019, 2020, 2021 годах, в 2022-м его не пустили на турнир из-за тогдашних правил вакцинации, а в нынешнем розыгрыше он справился уже с 6 соперниками подряд. Конечно же, серб сейчас на турнире нарасхват. И он побывал на пресс-конференциях после всех 6 матчей и даже ещё на одной — перед стартом турнира. Собрали для вас подборку самых интересных вопросов и ответов Джоковича.

«Почему я всегда должен быть плохим парнем?» Высказывания Джоковича перед финалом АО «Почему я всегда должен быть плохим парнем?» Высказывания Джоковича перед финалом АО
10:12 Даниил Сальников

Ну а в утренней программе был разыгран предпоследний трофей турнира — в женском парном разряде. Прошлогодние чемпионки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова смогли защитить титул и выиграли уже 7-й совместный «Шлем». Теперь у них по две победы в Австралии (2022, 2023), Франции (2018, 2021), Великобритании (2018, 2022) и одна на US Open (2022). До второго «Карьерного шлема» не хватает ещё одной победы на US Open.

Australian Open — парный разряд (ж). Финал
29 января 2023, воскресенье. 07:15 МСК
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Б. Крейчикова К. Синякова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		3  
         
Суко Аояма
Япония
Суко Аояма
Эна Шибахара
Япония
Эна Шибахара
С. Аояма Э. Шибахара
10:06 Даниил Сальников

Вот как выглядит расписание вечерней сессии на центральном корте.

Rod Laver Arena
11:30. Стефанос Циципас (Греция, 3) — Новак Джокович (Сербия, 4)

«Я его тоже не помню». Финалисты АО-2023 синхронно забыли свою главную личную встречу «Я его тоже не помню». Финалисты АО-2023 синхронно забыли свою главную личную встречу
09:58 Даниил Сальников

Начался новый игровой день на Australian Open — 2023.

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