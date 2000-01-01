Новак Джокович — 1-я ракетка мира. И с рекордом!
Серб, победив Стефаноса Циципаса в финале Australian Open, установил потрясающее достижение.
До Australian Open — 2023 первой ракеткой мира был 19-летний испанец Карлос Алькарас. Он стал лучшим после победы на US Open — 2022.
СуперНоле
Однако Алькарас пропустил AO из-за травмы на предсезонке, и новым лидером стал Новак Джокович, выигравший турнир.
30 января Джокович начнёт 374-ю неделю в ранге лидера рейтинга ATP. Он лучший по этому показателю. У Роджера Федерера, идущего вторым в исторической таблице, 310 недель лидирования.
Есть рекорд!
А ещё Новак установил уникальный рекорд. Он прыгнул на первое место с пятой строчки — ранее такого не было никогда!
До этого было 4 случая, когда теннисисты поднимались с 4-го на 1-е место: Карлос Мойя (март-1999), Андре Агасси (июль-1999), Пит Сампрас (сентябрь-2000) и Карлос Алькарас (сентябрь-2022).
Стефанос Циципас, проигравший Джоковичу в финале, в случае победы возглавил бы рейтинг. А так он вернулся на 3-е место, повторив свой рекорд.
Неудачники
Главные же неудачники AO — прошлогодние финалисты Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. В этот раз они и близко не подобрались к успеху.
Надаль, проигравший во втором круге, опустится со второго на шестое место, а Медведев, уступивший в третьем раунде, выпал из топ-10, — с восьмого места на 12-е.
Рейтинг ATP после AO
1 (5). Новак Джокович (Сербия) — 7070. 2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6270. 3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6195. 4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5765. 5 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4200. 6 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815.
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3715. 8 (9). Тейлор Фритц (США) — 3410. 9 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3046. 10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2995… 12 (8). Даниил Медведев (Россия) — 2750. 13 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2515…
Джокович — опять первая ракетка мира. Причём с уникальным рекордом!
Читайте также
Заработки Арины Соболенко и Елены Рыбакиной
Сколько заработали россияне на АО-2023
Как прошло детство Елены Рыбакиной в Москве
Кто стоит за успехами Арины Соболенко
Кто такая Алина Корнеева — финалистка АО
Кто такая Мирра Андреева — финалистка АО
Секреты чемпионской империи Новака Джоковича
Как Хачанова путают с Пике и Хемсвортом
Самые яркие наряды теннисисток на Australian Open
Жизнь Рыбакиной после победы на Уимблдоне
Главная теннисная мама Азаренко на АО-2023
Каким было детство Андрея Рублёва
Удивительная история любви Карена Хачанова
Все четвертьфиналисты Australian Open — 2023
Все пятисетовики в карьере Андрея Рублёва
Все четвертьфиналистки Australian Open — 2023