Джокович — опять первая ракетка мира. Причём с уникальным рекордом!

Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Новак Джокович — 1-я ракетка мира. И с рекордом!
Новак Джокович — 1-я ракетка мира. И с рекордом!
Серб, победив Стефаноса Циципаса в финале Australian Open, установил потрясающее достижение.
AMP-версия
До Australian Open — 2023 первой ракеткой мира был 19-летний испанец Карлос Алькарас. Он стал лучшим после победы на US Open — 2022.
До Australian Open — 2023 первой ракеткой мира был 19-летний испанец Карлос Алькарас. Он стал лучшим после победы на US Open — 2022.
СуперНоле
СуперНоле
Однако Алькарас пропустил AO из-за травмы на предсезонке, и новым лидером стал Новак Джокович, выигравший турнир.
30 января Джокович начнёт 374-ю неделю в ранге лидера рейтинга ATP. Он лучший по этому показателю. У Роджера Федерера, идущего вторым в исторической таблице, 310 недель лидирования.
30 января Джокович начнёт 374-ю неделю в ранге лидера рейтинга ATP. Он лучший по этому показателю. У Роджера Федерера, идущего вторым в исторической таблице, 310 недель лидирования.
Есть рекорд!
Есть рекорд!
А ещё Новак установил уникальный рекорд. Он прыгнул на первое место с пятой строчки — ранее такого не было никогда!
До этого было 4 случая, когда теннисисты поднимались с 4-го на 1-е место: Карлос Мойя (март-1999), Андре Агасси (июль-1999), Пит Сампрас (сентябрь-2000) и Карлос Алькарас (сентябрь-2022).
До этого было 4 случая, когда теннисисты поднимались с 4-го на 1-е место: Карлос Мойя (март-1999), Андре Агасси (июль-1999), Пит Сампрас (сентябрь-2000) и Карлос Алькарас (сентябрь-2022).
Стефанос Циципас, проигравший Джоковичу в финале, в случае победы возглавил бы рейтинг. А так он вернулся на 3-е место, повторив свой рекорд.
Стефанос Циципас, проигравший Джоковичу в финале, в случае победы возглавил бы рейтинг. А так он вернулся на 3-е место, повторив свой рекорд.
Неудачники
Неудачники
Главные же неудачники AO — прошлогодние финалисты Рафаэль Надаль и Даниил Медведев. В этот раз они и близко не подобрались к успеху.
Надаль, проигравший во втором круге, опустится со второго на шестое место, а Медведев, уступивший в третьем раунде, выпал из топ-10, — с восьмого места на 12-е.
Надаль, проигравший во втором круге, опустится со второго на шестое место, а Медведев, уступивший в третьем раунде, выпал из топ-10, — с восьмого места на 12-е.
Рейтинг ATP после AO
Рейтинг ATP после AO
1 (5). Новак Джокович (Сербия) — 7070. 2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6270. 3 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6195. 4 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5765. 5 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 4200. 6 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815.
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3715. 8 (9). Тейлор Фритц (США) — 3410. 9 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3046. 10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2995… 12 (8). Даниил Медведев (Россия) — 2750. 13 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2515…
7 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3715. 8 (9). Тейлор Фритц (США) — 3410. 9 (10). Хольгер Руне (Дания) — 3046. 10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2995… 12 (8). Даниил Медведев (Россия) — 2750. 13 (20). Карен Хачанов (Россия) — 2515…
Джокович — опять первая ракетка мира. Причём с уникальным рекордом!
Читайте также
Заработки Арины Соболенко и Елены Рыбакиной
Заработки Арины Соболенко и Елены Рыбакиной
Сколько заработали россияне на АО-2023
Сколько заработали россияне на АО-2023
Как прошло детство Елены Рыбакиной в Москве
Как прошло детство Елены Рыбакиной в Москве
Кто стоит за успехами Арины Соболенко
Кто стоит за успехами Арины Соболенко
Кто такая Алина Корнеева — финалистка АО
Кто такая Алина Корнеева — финалистка АО
Кто такая Мирра Андреева — финалистка АО
Кто такая Мирра Андреева — финалистка АО
Секреты чемпионской империи Новака Джоковича
Секреты чемпионской империи Новака Джоковича
Как Хачанова путают с Пике и Хемсвортом
Как Хачанова путают с Пике и Хемсвортом
Самые яркие наряды теннисисток на Australian Open
Самые яркие наряды теннисисток на Australian Open
Жизнь Рыбакиной после победы на Уимблдоне
Жизнь Рыбакиной после победы на Уимблдоне
Главная теннисная мама Азаренко на АО-2023
Главная теннисная мама Азаренко на АО-2023
Каким было детство Андрея Рублёва
Каким было детство Андрея Рублёва
Удивительная история любви Карена Хачанова
Удивительная история любви Карена Хачанова
Все четвертьфиналисты Australian Open — 2023
Все четвертьфиналисты Australian Open — 2023
Все пятисетовики в карьере Андрея Рублёва
Все пятисетовики в карьере Андрея Рублёва
Все четвертьфиналистки Australian Open — 2023
Все четвертьфиналистки Australian Open — 2023
© championat.com 2000–2023