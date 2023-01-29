«Мы все считаем, что она врунья». Марию Шарапову затравили после роковой ошибки на AO-2016

7 марта 2016 года Мария Шарапова сообщила о том, что во время Australian Open она сдала положительную допинг-пробу. Этот день разделил карьеру Марии на «до» и «после».

Антидопинговый комитет Международной федерации дисквалифицировал Шарапову на два года, но после апелляции срок был сокращён до 15 месяцев. Мария столкнулась с резкой критикой некоторых коллег. Выпады в её адрес не прекращались даже после возвращения на корт.

Как начинался допинговый скандал Шараповой

6 марта на официальном сайте Шараповой появился анонс о том, что на следующий день российская теннисистка проведёт пресс-конференцию в Лос-Анджелесе и сделает на ней важное объявление. Многие гадали, что скажет Мария. Самая распространённая теория – завершение карьеры. На Australian Open – 2016 Шарапова вылетела в 1/4 финала, потерпев 18-е подряд поражении от Серены Уильямс. Марии на тот момент было 28 лет. Рановато для ухода из спорта, но в женском теннисе такое часто случается.

Каким же было удивление общественности, когда на пресс-конференции Шарапова рассказала, что несколько лет принимала препарат под названием милдронат (мельдоний), который относится к классу гормонов и метаболических модуляторов и с 1 января 2016 года вошёл в список недопустимых для применения веществ. Марии прислали обновлённый список запрещённых препаратов, но она его не посмотрела.

Мария Шарапова сообщает о сдаче положительной допинг-пробы Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Шарапова ещё не знала, какое наказание её ждёт, но выразила надежду, что сможет вернуться на корт.

«Я отношусь к своей карьере с ответственностью и профессионализмом. Я допустила огромную ошибку, подвела своих болельщиков и подвела спорт, которым занимаюсь с четырех лёт и люблю всем сердцем. Я не хочу подобным образом завершать карьеру и надеюсь, что мне дадут ещё один шанс», – заявила Шарапова.

Первое заседание по делу Шараповой назначили на 23 марта, но в итоге окончательное решение вынесли только летом. Перед этим Марии пришлось пережить ряд непростых моментов. Началось с потери спонсоров. Уже 8 марта сотрудничество с теннисисткой приостановили немецкий автоконцерн Porsche и спортивный бренд Nike, а часовая компания Tag Heuer сообщила о том, что не будет вести с ней переговоры о продлении истёкшего в декабре контракта, несмотря на совместную работу с 2004 года.

Не отказались сотрудничать с Марией бренды Avon (косметика), Evian (минеральная вода) и производитель ракеток Head, который даже решил продлить соглашение с теннисисткой. В пресс-релизе компании утверждалось, что россиянка на протяжении многих лет являлась примером для подражания для любителей спорта, а её смелость, проявленная в ходе допингового дела, вызывала восхищение. Владелец Head Йохан Элиаш заявил, что хотел бы, чтобы в качестве наказания Мария три месяца учила детей теннису.

Как бы то ни было, крупные действующие спонсоры «ретировались», а другие не хотели приходить на их место. Эксперт в области спортивного маркетинга Найджел Карри оценил возможные потери Шараповой в результате разрыва партнёрских контрактов примерно на £ 100 млн. Один только контракт с Nike рассчитан на $ 70 млн за восемь лет. 11 лет подряд Шарапова была самой высокооплачиваемой спортсменкой мира, с которой хотели сотрудничать все топовые бренды.

Имели место и потери нематериального характера. В частности, Организация Объединённых Наций (ООН) приостановила сотрудничество с Марией, которая была послом доброй воли в течение девяти лет. В общем, репутация Шараповой серьёзно пострадала.

Реакция теннисистов на дело Шараповой

Дело Шараповой стало настолько резонансным, что трудно найти известных теннисистов, которые по этому поводу не высказывались. Мнение коллег Марии различалось. Некоторые опускались до личных оскорблений, другие – сочувствовали, призывали с пониманием отнестись к ситуации и не выносить слишком жёсткое наказание.

Как ни странно, сёстры Уильямс в какой-то степени подбадривали Марию, хотя ранее в особой приязни к ней замечены не были.

Серена Уильямс: «Я удивлена и шокирована, как и все остальные. Но в то же время я рада, что Мария прямо и честно обо всём заявила. Она сказала, что готова понести ответственность, и это требует мужества. Шарапова во всём демонстрирует мужество, и этот момент не стал исключением».

Винус Уильямс: «Все свои публичные высказывания по разным вопросам я делала только тогда, когда владела информацией. В данном случае я ею не владею. Насколько я понимаю, все факты выясняются сейчас. Что я могу сказать уже сейчас? Я знаю, что Мария всегда была бойцом. Для многих людей она стала примером для подражания. У неё миллионы поклонников, и для многих она стала вдохновением. Надеюсь, это не станет концом её истории».

Серена и Винус Уильямс Фото: Elsa/Getty Images

Ещё комментарии в поддержку Марии от американцев и француженки Марион Бартоли.

Энди Роддик: «Я хорошо отношусь к Марии и считаю, что она правильно подошла к этому вопросу. Действительно ли она не знала о запрете? Я верю, что с её стороны это была честная ошибка. Всё, что она выиграла, она выиграла без употребления запрещённых препаратов. Так что о лишении титулов не может быть и речи. Я допускаю, что кому-то это может показаться зоной неопределённости, но она не принимала ничего запрещённого. И с какой стати её нужно судить строже из-за того, что она не была приветлива в раздевалке? Это тут вообще ни при чём».

Джон Иснер: «Шарапова признала свою ошибку. Для тенниса, особенно женского, это большой удар, потому что она суперзвезда. Я надеюсь, что на четыре года Марию не дисквалифицируют. Это будет невосполнимая потеря для тенниса. Препарат, который она принимала, не был запрещён раньше. Так что я не стану выносить никаких суждений. Я предпочитаю верить тому, что сказала Шарапова: она принимала его по медицинским показаниям. Она признала, что должна была прекратить принимать его после запрета. Наверное, для запрета были основания. Но я ничего об этом не знаю. И не стану обвинять её в обмане. Я ей верю».

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» Джон Макинрой высказался с присущей себе иронией: «Меня дисквалифицировали с Australian Open – 1990. Мне тогда никто не сказал об изменившихся правилах, так что, может, и Марии не сказали, хотя это и маловероятно. Не нужно дисквалифицировать её, если она пообещает больше не кричать во время матчей. Не будет кричать – пусть играет. Будет – два года».

Мэдисон Киc: «Шарапова поступила как настоящий чемпион. Очень красиво с её стороны честно признать ошибку».

Марион Бартоли: «По-моему, объяснения Шараповой звучат вполне правдоподобно. Мне кажется, она просто не до конца проконтролировала ситуацию, потому что список запрещённых препаратов, который нам каждый год присылают, очень длинный. Она много лет принимала это лекарство и, наверное, просто не заметила, что его туда поместили. Тут можно говорить о халатности, да. Но сезон очень длинный, мы мало отдыхаем, и ей нужно было готовиться к Australian Open. Наверное, просто не было времени смотреть, поместили ли этот препарат в список запрещённых. Нельзя ставить под сомнение честность Шараповой».

Первая ракетка мира серб Новак Джокович и его соотечественница Ана Иванович тоже поддержали Марию, хотя и признавали, что её действия должны привести к какому-то наказанию.

«Безусловно, я желаю Шараповой всего самого лучше. Мы с ней давно знакомы. Я ей сочувствую. Надеюсь, что из этой ситуации она выйдет ещё более сильной. Считаю Марию своим другом. В сложившейся ситуации она повела себя очень отважно и человечно, хотя это не освобождает её от ответственности», — сказал Джокович.

«Это для всех стало шоком: и для женского тенниса, и для всего тенниса, и для спорта в целом, – потому что существующая антидопинговая программа так сильна и заботится о чистоте спорта. Понятно, что она отбудет своё наказание. Лично мне просто жаль, что из-за этого кто-то будет сомневаться в такой прекрасной карьере, как у неё», — заявила Иванович.

Новак Джокович и Ана Иванович Фото: Paul Kane/Getty Images

Нейтральную риторику выбрали суперзвёзды мужского тенниса Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

«Трудно представить, как могла сложиться подобная ситуация, но все могут допустить ошибку. И я хочу верить, что со стороны Марии это была именно ошибка, что это результат халатности. Но правила есть правила, и теперь она должна понести наказание за то, что сделала», — подчеркнул Надаль.

Одним из самых известных критиков Шараповой был британский теннисист Энди Маррей.

«Не мне выносить ей наказание, но человек, который принимает запрещённый препарат и проваливает допинг-тест, должен получить дисквалификацию. Я считаю, что нельзя принимать лекарство, которое тебе не нужно, но которое ты можешь принимать. Если ты принимаешь лекарство не для того, для чего оно создано, то оно тебе не нужно, и ты используешь его для того, чтобы улучшить свои результаты. И мне это не кажется правильным. Я прочитал, что с 1 января у 55 человек нашли мельдоний. Неожиданно, что у такого количества топ-спортсменов из разных видов спорта обнаружились проблемы с сердцем. Некоторые люди очень доверяют своей команде, и трудно сказать, как всем стоит поступать, но это часть работы Шараповой – знать всё, что попадает в её организм, и полагаться не только на слова своего врача или физиотерапевта. Нужно самостоятельно всё проверять и перепроверять, чтобы быть уверенным, что не принимаешь ничего запрещённого. Когда наказывают кого-то вроде Шараповой, я вижу в этом позитив. Потому что, если бы это происходило втихаря, было бы гораздо хуже. Это значило бы, что спорт покрывает звёзд», — заявил Маррей.

Энди Маррей — один из самых активных критиков Марии Шараповой Фото: Clive Brunskill/Getty Images for IPTL 2014

Канадка Эжени Бушар разочаровалась в Шараповой, которую с детства считала кумиром.

«Я была шокирована и очень огорчена. Я уже не раз говорила, что она в детстве была моим кумиром. Думать о человеке, на которого полжизни равнялась, не врал ли он всё это время – это сильно по мне ударило. Понятно, что мы ещё не всё знаем. Но одно наличие сомнений уже очень огорчительно», – сказала Бушар.

К откровенной грубости решила прибегнуть французская теннисистка Кристина Младенович.

«Мы все считаем и обсуждаем, что она врунья. Невозможно не сомневаться в её честности – очевидно, что она не заслуживала всё то, что успела выиграть. Это ужасно, но хорошо, что её вывели на чистую воду. Я не жалею ни о чём, что сказала, потому что это моё мнение. Мне жаль только, что большинство тех, кто его разделяет, предпочитают молчать из страха перед миллионами поклонников Шараповой. Я была готова к сотням и сотням злых сообщений. Убеждена, что каждый имеет право на своё мнение. Я не сделала ничего плохого – просто высказала свои мысли. Я росла, наблюдая за Шараповой, и, несмотря на то что она не нравится мне как человек, я её уважала за её достижения и чемпионский характер, а теперь это всё поставлено под сомнение. И потом многие ко мне подходили со словами: молодец, что сказала, – а я думала: почему только я говорю то, что думают все? Но это понятно: никто не хочет получать столько ненависти в соцсетях, сколько получила я», — заявила Младенович.

Словачка Доминика Цибулкова высказалась в аналогичном ключе.

«Я была удивлена тем, что в большинстве своём реакция была дипломатичной, потому что на самом деле все думают иначе. Я ничего не говорила, потому что не хотела быть единственной, кто честно скажет своё мнение. Скажу только одно: мне Шарапову не жаль, и я по ней не скучаю. Она очень неприятный человек. Высокомерная, самодовольная и холодная. Когда я сижу рядом с ней в раздевалке, она даже не здоровается», — сказала Цибулкова.

Светлана Кузнецова и Виктория Азаренко вступились за Марию Шарапову Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Белоруска Виктория Азаренко и россиянка Светлана Кузнецова ответили на выпады в адрес Марии.

«Немного неправильно было со стороны некоторых наших коллег обсуждать, какой у Марии характер или какой она человек вне тенниса, это не имело отношения к ситуации с допингом. Если бы мы знали все факты этой ситуации, то было бы легче судить, а я не люблю судить людей, не зная всей истории. Я стараюсь всегда дать людям шанс как-то себя оправдать и, исходя из результата суда и раскрытия каких-то новых фактов, можно будет формировать какое-то своё мнение. Я считаю, что Мария всегда была отличным соперником и бойцом, и она очень много дала женскому теннису», — сказала Азаренко.

«В первую очередь я хочу сказать, что Шарапова – великая спортсменка, и даже эта «странная» ошибка не может затмить всего того, чего она достигла в теннисе. И самое главное, никто из нас, тем более я, не вправе комментировать эту историю – ни критиковать, ни оценивать Марию. Думаю, Маша знает моё отношение. Ко мне её агент подходил и благодарил за поддержку. Я всегда говорю своё мнение – как оно есть. Я просто в шоке от резких комментариев некоторых игроков. Мне же за кулисами тоже приходится слушать, что говорят. Это ужас. Цеховая солидарность? Какая солидарность? Вы о чём? В лицо улыбаются, а отвернёшься – в спину стреляют. Как и везде, у нас есть хорошие люди, а есть те, кто завидует», — заявила Кузнецова.

Редакция американского спортивного канала ESPN провела анонимный опрос профессиональных теннисистов и теннисисток, который позволяет сложить общую картину по позиции коллег Марии. Больше половины опрошенных (64,5%) высказались за один год дисквалификации Шараповой, 29% – за несколько лет, 6,5% – за амнистию.

Шарапова вернулась. Некоторым это не понравилось

8 июня Шарапову дисквалифицировали за употребление мельдония на два года. Отстранение отсчитывалось с 26 января 2016-го – даты забора допинг-пробы теннисистки, в которой был запрещённый препарат, – и истекало в полночь 25 января 2018-го.

Трибунал ITF пришёл к заключению, что Мария не нарушала правила намеренно. Это облегчало ситуацию. Nike сразу же возобновил сотрудничество с Шараповой, которую в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменок мира успела обойти Серена Уильямс. Серена с июня 2015-го по июнь 2016-го заработала $ 28,9 млн, Шарапова — $ 21,9 млн. Тем не менее ожидалось дальнейшее обрушение доходов россиянки из-за отсутствия в теннисном туре и на телевидении. Это же препятствовало заключению новых прибыльных партнёрских соглашений.

Допинговый скандал отрицательно сказался на маркетинговых доходах Шараповой Фото: Julian Finney/Getty Images

Хотя деньги на тот момент не слишком волновали Шарапову, она их заработала и так достаточно. Куда более важная проблема – судьба дальнейшей карьеры. Два года дисквалификации – слишком много. Решение комиссии ITF можно было оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS), что Мария и сделала. CAS сократил дисквалификацию за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Таким образом, Шарапова получила возможность вернуться в тур 25 апреля 2017 года.

26 апреля 2017 года впервые после окончания дисквалификации Шарапова вышла на корт. На турнире WTA Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте ей была предоставлена уайлд-кард. Она вышла в полуфинал, поочерёдно обыграв итальянку Роберту Винчи (7:5, 6:3), россиянку Екатерину Макарову (7:5, 6:1) и эстонку Анетт Контавейт (6:3, 6:4), после чего уступила критиковавшей её Кристине Младенович (6:3, 5:7, 4:6).

Мария радовалась, что снова выходит на корт, но некоторые её коллеги отреагировали на возвращение очень резко.

Симона Халеп: «Детям, молодым игрокам нужно показывать, что игрокам, которых дисквалифицировали за допинг, не помогают приглашениями на турниры. И дело не лично в Шараповой, а во всех, кого ловили на допинге».

Ализе Корне: «Я считаю, что это безобразие – так продвигать игрока с положительным допинг-тестом. Совершенно нормально, что все о ней говорят, – она великая чемпионка. Но одно дело – говорить, а другое – вот так раскручивать… Я считаю, это неправильно. Поэтому я надеюсь, что президент французской теннисной федерации Бернар Гудичелли будет стоять на том, что заявил первоначально, и не даст ей уайлд-кард на «Ролан Гаррос». Игрок, пойманный на допинге, должен отстраивать свою карьеру заново самостоятельно – как все. Нельзя стелить перед ней красную ковровую дорожку. Я понимаю, что для турниров теннис – это бизнес. Но с точки зрения морали такой подход – это плохо».

Агнешка Радваньска: «Сейчас она сыграет в Германии, потом в Испании, но на «Шлемы» в Париже и Лондоне её пока не пригласили, и я считаю, что всё так и должно остаться. Она должна заработать своё место на этих турнирах хорошими результатами. Я не скрываю своих взглядов. Я разделяю позицию Энди Маррея. Попадать на турниры по уайлд-кард должны только те игроки, которые опустились в рейтинге из-за травм, болезней или других происшествий – а не те, кого дисквалифицировали за допинг. Мария должна возобновлять карьеру иначе, начиная с более мелких турниров. Если бы я была директором турнира, она бы не получила уайлд-кард».

Эжени Бушар: «Я считаю, это неправильно. Она обманщица, никакой спорт не должен позволять обманщикам возвращаться. Это очень несправедливо по отношению ко всем честным игрокам. К тому же так WTA создаёт неправильное впечатление у детей и молодых игроков: жульничайте, а мы вас потом примем с распростёртыми объятиями. Это неправильно. Так что я больше не могу сказать, что восхищаюсь ей. С этим покончено».

Эжени Бушар стала одной из самых яростных ненавистниц Шараповой Фото: Julian Finney/Getty Images

Мария не комментировала все выпады в свой адрес. «Я гораздо выше этого», — сказала россиянка, когда журналисты напрямую задали ей вопрос о словах Бушар. Не ввязываться в споры с хамами – лучший способ осадить их.

Шарапова концентрировалась только на игре. После Штутгарта были грунтовые турниры в Мадриде и Риме. В столице Испании она во втором раунде встретилась с Эжени Бушар, но проиграла — 5:7, 6:2, 4:6. Канадка не упустила возможность снова сделать выпад в адрес Марии.

«Конечно, у меня была дополнительная мотивация. Во-первых, я её никогда не обыгрывала. И вообще перед матчем я почувствовала вдохновение, потому что ко мне подходили многие игроки и желали мне удачи. Игроки, с которыми я обычно не разговариваю. Я получила много сообщений от людей из теннисного мира, которые болели за меня. Так что хотела победить не только для себя, но и для всех них. Я чувствовала их поддержку. Я не поменяла своё мнение о Шараповой. И большинство его разделяет, но просто боится что-нибудь сказать. Она сказала мне: «Ты хорошо сыграла». И мне кажется, что она тоже хорошо проводит своё так называемое возвращение, если вы хотите это так называть», — заявила Бушар.

Шарапова снова не стала вестись на провокацию и ответила очень спокойно: «Как я уже говорила, сейчас важен каждый матч. Я одна из двух теннисисток, находящихся на корте. И не особо вникаю в то, что творится вокруг. Я не обращаю на это внимания. Я уже давно играю, знаю, как всё работает. Я знаю, что всегда идёт много разговоров, шумихи – соперничества, новости. Всё это часть игры. Но в итоге две спортсменки просто борются друг с другом, и я одна из них. У меня к игре такое отношение».

Марии не дали уайлд-кард на «Ролан Гаррос» — 2017, а на Уимблдоне она не сыграла из-за повреждения бедра. Долгожданное возвращение на ТБШ состоялось в США. Организаторы US Open предоставили Марии уайлд-кард. Камбэк напоминал былые времена. Шарапова выступала на турнире в платьях от Nike и бывшего креативного директора Givenchy Риккардо Тиши чёрного и бежевого цветов с кружевными вставками и кристаллами Сваровски.

Мария Шарапова на US Open — 2017 Фото: Al Bello/Getty Images

Россиянка не только красиво одевалась, но и солидно играла. В первом круге Шараповой противостояла вторая ракетка мира Симона Халеп, которую она сломила за 2 часа 42 минуты (6:4, 4:6, 6:3). Таким образом, счёт личных встреч стал 7-0 в пользу Шараповой. Мария впервые с октября 2015 года обыграла теннисистку из топ-5 рейтинга WTA. Лучший ответ на выпады Халеп. На US Open – 2018 Шарапова в итоге дошла до четвёртого круга, где уступила Анастасии Севастовой (7:5, 4:6, 2:6). Неплохой результат для первого «Шлема» после почти двухлетнего перерыва.

Шарапова вернулась на Australian Open в 2018 году, где уступила Анжелике Кербер в третьем раунде. На «Ролан Гаррос» Мария дошла до четвертьфинала, проиграв Гарбинье Мугурусе. Уимблдон сложился для неё неудачно – вылет в первом раунде от Виталии Дьяченко. На US Open Шарапова дошла до четвёртого раунда, уступив Карле Суарес-Наварро.

На Открытом чемпионате Австралии 2019 года Шарапова вышла в четвёртый раунд, в котором уступила Эшли Барти. По ходу турнира россиянка переиграла третью ракетку турнира Каролин Возняцки, но уже стало очевидным, что Мария перестала претендовать на победы на «Шлемах». На Уимблдоне-2019 россиянка завершила выступление в первом круге, снявшись в матче с Полин Пармантье. На US Open Мария разгромно проиграла в первом раунде Серене Уильямс (1:6, 1:6). Это поражение стало для неё 19-м подряд от Уильямс. На Australian Open – 2020 Шарапова вновь вылетела в первом матче, проиграв Донне Векич. Череда ранних вылетов с ТБШ заставила Шарапову принять радикальное решение.

26 февраля 2020 года Мария объявила о завершении карьеры в колонке, опубликованной одновременно в Vogue и Vanity Fair. Финальную часть её теннисного пути омрачил допинговый скандал. Она отбыла наказание и вернулась, показывая солидную игру на некоторых отрезках и добыв несколько громких побед. Былых успехов не снискала, но всё равно остаётся одной из лучших теннисисток в новейшей истории. Пять побед на турнирах «Большого шлема» были добыты до введения запрета на мельдоний, так что наследие Марии это никоим образом не омрачит, как бы того ни хотелось некоторым её критикам.