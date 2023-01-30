«Горжусь победой с травмой». Первое интервью с чемпионкой Australian Open Алиной Корнеевой

15-летняя Алина Корнеева — в истории австралийского «Шлема». Она оформила титул на дебютном юниорском ТБШ, в финале обыграв свою же лучшую подругу Мирру Андрееву. На Australian Оpen — это вообще первый русский финал! Москвичка прилетела в Мельбурн лишь с мамой, группу тренеров и поддержку оставив в школе «Спартака» — где она и занимается с детства. Победительница нескольких 25-тысячников и международных турниров в составе сборной уже мечтает о полной коллекции «Шлемов».

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Алина рассказала о первых эмоциях после финала, сложностях по ходу турнира из-за травмы и целях на сезон. А ещё объяснила, почему её сравнивают с Еленой Рыбакиной.

«Писали дети, с которыми я даже не знакома — очень приятно»

— Алина, видеть российский финал на АО было немного неожиданно. Насколько это стало сюрпризом для тебя?

— Не то чтобы это было неожиданностью. Я, может быть, в начале турнира думала об этом финале. Понятно, нужно думать о каждом матче по порядку: о первом, втором кругах и так далее. Но подозревала, что мы в разных частях сетки и вдвоём можем дойти до финала. Очень этому рада. У нас постоянно по детям были хорошие матчи в России и не только. Поэтому встретиться в финале Australian Open — очень круто.

Алина Корнеева Фото: Darrian Traynor/Getty Images

— Как быстро уснули после финала? Или не спали вообще?

— Уснула в четыре утра, мама — в два. Я бы быстро заснула, просто отвечала на сообщения, с тренером, папой, родными долго разговаривала. Очень много поздравлений от знакомых и друзей. Понятно, не спала и заснула очень поздно. Были люди, с которыми я не общалась от слова совсем, но столько сообщений сразу получила. Писали дети, которые играют турниры, но я с ними в принципе не знакома. Когда приходят такие тёплые поздравления — очень приятно.



— Что снится чемпионкам?

— Ничего (смеётся). Мне последний месяц вообще ничего не снится. И даже сегодня ночью я очень крепко спала, со спокойной душой.

— Прошли сутки с финала. Что сейчас думаешь о победе, переосмысливаешь?

— Постоянно думаю о том, как смогла пересилить себя, играя с серьёзной травмой, ведь были мысли отказаться. Не думаю, что я выиграла, а думаю скорее о том, как горжусь собой: отыграть все матчи и выиграть с травмой и проблемами.



— Это серьёзная боль? Или достаточно было выпить обезболивающих?

— Пила обезболивающие перед матчами, но это толком не помогало. Чувствовалась прямо боль-боль при подаче, так что она была максимально слабенькой. Хотя первая достаточно силовая — это моя сильная сторона. Да и в ноге была небольшая боль, но там просто её свело.

— То есть играть «на травме» возможно? А то ведь Новака Джоковича, например, подозревали в симуляции на этом АО.

— Думаю, это абсолютно нормально. Все перемотанные и перевязанные. Перед матчами у физио я встречала всех девочек на протяжении турнира — они заматывались. Это даже круто: проходить турнир через испытания.

«Две девочки из «Спартака» — в финале «Большого шлема»

— Из-за первой подачи тебя сравнивают с Еленой Рыбакиной. Льстит? Или равняешься на другую теннисистку?

— Согласна насчёт сравнений с Еленой: телосложение одинаковое, игра где-то похожа. Планирую не только подавать и забивать, хочу очень хорошо двигаться, быть стабильным игроком. Равняюсь больше на Серену Уильямс, хотя не скажу, что есть кумиры среди женщин.



— Но к Елене ты специально подходила после её финального матча?

— После матча к ней подошла, потому что мы из одного места — она тренировалась там же, где и я — в школе «Спартака». Поэтому хотела с ней сделать фото на память и для своих тренеров — две девочки в финале «Большого шлема».



— Узнала, вспомнила?

— Мы виделись пару дней назад — она поздоровалась. Думаю, помнит меня. Но когда я тренировалась с ней на кортах, была совсем маленькой.



— Как-то мотивирует её прорыв на Уимблдоне: одна школа, профессиональные корни?

— Не могу сказать, что мотивирует. Скорее, я об этом не думала. Перед полуфиналом у меня была мысль: хотелось бы, чтобы две девочки из московского «Спартака» были в финале. Но не зацикливаюсь на этом.

Елена Рыбакина Фото: Mark Kolbe/Getty Images

— Расстроилась результату?

— Не могу сказать, что совсем расстроилась. Но было бы прикольно, чтобы и она тоже выиграла. Однако я очень рада и за Соболенко, потому что она достойна этого титула. И наконец его выиграла.



— Где стоит твой кубок?

— Вчера на награждении после матча мне дали большой кубок, и он, правда, оказался тяжёлым. Думала, его и повезу домой. В итоге сказали, что просто загравируют там моё имя и оставят в Австралии. Я немного расстроилась. Но дали другой — он немного поменьше, и его проще везти домой. Он стоит в отеле, ждёт отъезда. Всем его вчера показала. Скорее всего, возьму в самолёт на долгий путь.

«Русские девочки по юниорам всегда в топе»

— Знаю, вы с Миррой хорошие подруги, в паре играете. Насколько легко или, наоборот, тяжело играть против «своих»?

— Наверное, года два-три назад, когда мы играли друг с другом, было тяжелее. Думала больше о том, что мы подруги. А когда ты понимаешь, что это финал «Большого шлема», совсем таких мыслей нет. За кортом мы с ней лучшие подруги, на корте — противники.



— Три часа — это тот ещё марафон. Что говорила себе по ходу?

— Практически все розыгрыши оказались очень долгими, что было сложно. Ведь матчи до финала играли больше в пять ударов, а тут я должна была перестроиться. В начале было немного сложнее, чем в концовке матча, как бы странно это ни звучало. В первом сете больше уставала, так как ещё не перестроилась на долгие обмены ударами. В конце же понимала, что каждый розыгрыш будет минимум десять ударов. Поэтому была готова к продолжительному матчу — что это будет не час игры.



— Сейчас наших юниорок можно считать самыми сильными?

— Все давно знают, что 2007 год у девочек — а это мой год — очень хороший для русских. Где бы мы ни участвовали — в командных и личных турнирах в Европе — выигрывали. Поэтому с 11 лет всё началось и сейчас продолжается: мы в топе всегда.

— А кто это, помимо тебя и Мирры?

— На этом турнире были ещё Кристина Сидорова и Алевтина Ибрагимова. Также Даша Егорова, но у неё травма.



— Во время матча часто прибегали к коучингу или чувствовали подсказки со стороны бокса Андреевой?

— Иногда поглядывала в бокс Мирры, потому что было интересно, что говорит её тренер, чтобы понимать, какие это подсказки. Но не делала это постоянно: два-три раза. Поэтому ничего не слышала и не видела. С моей стороны вообще никакого коучинга, я только с мамой приехала, только поддержка: «Давай, давай, я с тобой!»

Мирра Андреева и Алина Корнеева Фото: Darrian Traynor/Getty Images

— Да, за Миррой — спонсорство Nike, IMG, бокс спецов, за вами — мама. Вы отмечаете эту разницу?

— Разницы я не чувствую, мне этого хватает. Тем более я знаю, что там, в Москве, моя команда, которая ставит будильник на три часа по московскому времени и очень сильно переживает, а после матча со слезами они звонят мне. Я совсем не чувствую этой разницы.

«На «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open еду за титулом»

— После победы звонят спонсоры?

— Конечно, выходят на связь какие-то спонсоры. Но это всё на родителях, я не заморачиваюсь, доверяю им. В 15 лет так правильнее.



— Однако при переходе в про-тур потребуется строить новую команду?

— Мы уже с родителями понимаем, что наступает такой возраст, я перехожу на уровень, когда нужно создавать команду: если появляется мысль, пытаемся обговорить. Но пока не думаю. На какой турнир мне родители говорят ехать, тот и играю. Моя задача — на корте.



— Родители выстраивают календарь?

— Да. Иногда советуются, но я им полностью доверяю.

Алина Корнеева Фото: Darrian Traynor/Getty Images

— По ходу турнира казалось, что Мирра фаворитка: она не потеряла ни сета на АО, выиграла прилично за 2022-й. Это избавило вас о давления?

— Да, знаю, у неё есть хорошие турниры, она очень уверенно шла по сетке, но не считаю, что это показатель. Как говорит мой тренер — счёт на табло. Как бы я ни сыграла в четвертьфинале или полуфинале — результат такой.



— Настраивалась ли психологически на альтернативный исход в финале?

— Да, на финал настраивалась, исходя из состояния из-за травмы: как выйду на корт. Совсем не думала о выигрыше, думала, чтобы ничего не ухудшилось из-за проблемы. Во втором сете были не очень хорошие мысли, а в третьем — проблемы ушли, и думала только о победе.

— Куда они испарились?

— Думаю, из-за адреналина. Так завелась. Забыла о том, что мне было больно двигаться, подавать. Думала о каждом очке, о тактике — что и как сказал делать тренер. Он всегда мне перед матчем отправляет голосовое сообщение: описывает соперницу, смотрит её предыдущие матчи и говорит, как мне нужно с ней играть.



— В Австралии тяжелее из-за джетлага, чем в Европе?

— Сейчас в Европу очень тяжело летать — много пересадок, раньше было проще. В Австралию также был очень долгий путь из-за пересадок, тяжёлые полёты. Но это мой первый раз, я опробовала. Теперь, надеюсь, это станет ежегодным.



— Дебют и сразу же — титул. Это приносит дополнительную уверенность?

— Конечно, рада. Но уже в прошлом году могла много сыграть, а из-за вакцины не было возможностей. Однако я ехала сюда с ощущением: «Наконец-то играю «Шлем». Так что когда его выиграла, у меня было даже не опустошение, а гора с плеч: «Фух, наконец-то!»



— «Ролан Гаррос», Уимблдон, US Open планируете брать?

— Конечно, еду за титулом. Не было ни одного турнира, куда я приезжала лишь для участия.

«После встречи с Надалем дня два плакала»

— Будешь пересматривать финальный матч?

— Уже начала. Там, конечно, 3,5 часа, но хочется ещё раз пережить те чувства, тот момент. Может, буду корректировки записывать.



— Проходя по чемпионскому коридору, кого чаще искала глазами?

— Джоковича, так как его очень много, Серену и Федерера. Я, конечно, фанатка Надаля. Как-то была в его академии в Испании. Моя тренировка заканчивалась, его — только начиналась. Так что мой тренер подвёл меня. Тогда впервые его увидела, сфоткалась. После этого дня два плакала. Это кумир детства.

Рафаэль Надаль Фото: Cameron Spencer/Getty Images

— Узнают ли тебя на улицах после титула?

— Недавно с мамой ходили по магазинам, чтобы очистить голову, и в торговом центре покупатели встретили меня, поздравили. Конечно, немного удивилась, обрадовалась, что меня узнали местные.



— На «Шлемах» по юниорам нет призовых. Расстраивает?

— Только кубок. Нет, я даже об этом не думаю, слишком рано. Трофея достаточно!